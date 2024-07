Jan Tratnik: Tadejeva odločitev me je malo presenetila

Čeprav se prah po Dirki po Franciji še ni polegel in se kolesa, še bolj pa kolesarji po številnih prevoženih kilometrih še niso dodobra ohladili, kaj šele odpočili, pa v izredno natrpanem poletnem urniku za nekatere kolesarje ni premora. Med njimi je tudi slovenski adut na sobotnem kronometru na olimpijskih igrah Jan Tratnik, ki je po peklenskih tednih na Giru in Touru v četrtek pripotoval v olimpijsko vas in se pridružil številčni slovenski reprezentanci. Naporni Grand Touri v vlogi pomočnika v ekipi Visma | Lease a Bike so tudi pri simpatičnem Idrijčanu terjali svoj davek.

"Teh nekaj dni sem bil doma, samo počitka pa res ni bilo (smeh, op. p.). Na Touru sem se počutil zelo dobro, če bi primerjal Giro in Tour, bi lahko rekel, da sem bil boljši na Dirki po Franciji. Kar pa sem občutil zadnje tri dni, pa lahko res rečem, da sem začutil, da je telo res dodobra izmučeno. Bilo je res veliko ne samo fizičnega, temveč tudi mentalnega stresa. Res sem porabil veliko energije, že sama priprava črpa ogromno energije," je dejal Tratnik, ki je na Touru opravljal vlogo pomočnika Jonasu Vingegaardu. "Nekaj etap je bilo res stresnih, ker sem moral veliko tvegati. Ko je enkrat dirke konec, pride res vse za tabo," je priznal 34-letni slovenski kolesar.

Kljub utrujenosti se veseli nastopa na olimpijskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com

"Po koncu dirke so v Nici ostali še moji starši, tako da sem nekaj časa ob počitku preživel tudi z njima. Zdaj sem tri dni opravil po dve uri regeneracije, ob tem pa malce poskušam poslušati telo na treningu, koliko je utrujeno. Sam tudi po nizkem srčnem utripu vidim, da sem še utrujen. Dan pred kronometrom bom še treniral dve uri, rad bi naredil dva intervala po pet minut malce hitreje, da bi aktiviral noge, potem pa upajmo, da se bom v soboto še dvignil," je prepričan Tratnik.

Kaj pa odpoved Pogačarja?

Poleg velikega zmagoslavja Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji se je v zadnjem tednu ogromno govorilo tudi o odpovedi sodelovanja bronastega z zadnjih olimpijskih iger na cestni dirki na letošnjih igrah v Parizu. Kako je na vse skupaj odreagiral Tratnik? "Moram priznati, da me je Tadejeva odločitev malo presenetila, sploh glede na to, o čem sva s Tadejem govorila zadnji teden. Bilo je videti, da vse poteka normalno oziroma da računa na olimpijske igre. A odločil se je, da ga ne bo, ga pa povsem razumem, sploh ker sem bil tudi sam tako na Giru kot na Touru, on pa je dirkal še na generalno razvrstitev. Zato lahko povsem razumem, da je utrujen, ker se tudi sam počutim neuporabnega (smeh, op. p.). Meni osebno pa olimpijske igre še vedno pomenijo veliko in sem si res želel biti del tega," je še dodal Tratnik.

Tratnik je v četrtek pripotoval v olimpijsko vas. Foto: Sportal

Tega v soboto kot edinega Slovenca čaka boj na 32,4 kilometra dolgem kilometru, ki bo sestavljen le iz 150 višinskih metrov. Tratnik bo nastopil kot drugi med vsemi ob 16.33:30 "Neke hude matematike pred tem kronometrom ni. Počitek in v soboto upati na dober dan, to je vse. Kar se tiče same trase kronometra, bi si želel, da bi bil vmes še kakšen klanec. A trasa je takšna, kot je, tudi ravninske kronometre sem že znal odpeljati dobro. Želim si predvsem, da bi imel dober dan in da bi se počutil dobro," je povedal Tratnik.

"Danes (z Janom smo se pogovarjali v četrtek, op. p.) sem šele pripotoval sem, sem pa prepričan, da bo dan pred kronometrom že vse drugače, da bom tudi sam užil veličino olimpijske vasi in da bo s tem boljše tudi moje počutje. Na teh enodnevnih kronometrih so bili do zdaj vedno boljši tisti, ki so se pripravljali bolj specifično in niso naredili Grand Toura pred kronometrom. A večkrat se je izkazalo, da ti ravno Grand Tour dobro dene na cestni dirki, ker se ravno takrat pokaže najboljša forma. Pred soboto je nemogoče zdaj še kaj spremeniti, poskusil bom uživati v dirkanju, če bi bilo to morda dovolj za uvrstitev med najboljših deset bi bil več kot izjemno zadovoljen," je še dodal Tratnik.

Pogled proti cestni dirki

Slovenskega kolesarja nato ob Mateju Mohoriču, Domnu Novaku in Luki Mezgecu čaka še nastop na cestni dirki. Na tej je Tratnik nastopil tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je osvojil 67. mesto. Zdaj ga čaka povsem drugačna preizkušnja. Organizatorji so v Parizu poskrbeli za najdaljšo dirko v zgodovini olimpijskih iger, saj bodo morali kolesarji premagati kar 273 kilometrov, ob tem pa se bodo spopadli tudi z 2.800 višinskimi metri do cilja mimo Eifflovega stolpa na trg Trocadero.

Na Touru je bil v vlogi pomočnika Jonasu Vingegaardu. Foto: Guliverimage

"Cestna dirka mi osebno še bolj ustreza kot kronometer, gre za nekakšno mini klasiko, sicer vse skupaj ni toliko težko, a proga mi ustreza in imam večje cilje za cestno dirko kot pa za kronometer. Če se malce pošalim, glede na to, da ni Tadeja, bo pa mogoče malce več priložnost zame (smeh, op. p.), za celotno ekipo pa je to sigurno minus. Nek plus je pa zdaj zagotovo to, da nismo neki izraziti favoriti, ker za Tokio vsi vemo, da so čakali, da prevzamemo čelo glavnine. Tega zdaj ne bo in smo lahko zdaj nekoliko bolj v ozadju, več dela bo na preostalih nacijah, kar pa lahko potem izkoristimo vsi ostali," je pogovor v olimpijski vasi še sklenil Tratnik.

