Številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, nesporni junak letošnjih Dirke po Italiji in Dirke po Franciji, se je danes ustavil v domovini. Ljubitelji kolesarstva so ga najprej pozdravili na Kongresnem trgu v Ljubljani, kamor se je pripeljal v družbi mladih članov Pogi Teama iz Vikrč. "Potrebovali smo pol ure, ker so ti mladi fantje tako hitri. Prosili pa so me predvsem za očala. Lepo je videti tudi toliko navijačev tukaj na Kongresnem trgu. Legende ste!" je nagovoril množico na Kongresnem trgu, ki je že postal nekakšen tradicionalen trg slovenskih športnih junakov. "Bi pa morda lahko imeli tudi kakšen dela prost dan v čast športnikov, da bi se lahko ljudje v miru veselili njihovih uspehov. Upam, da je kdo to slišal," je še predlagal 25-letni šampion.

Posnetek sprejema na Kongresnem trgu (Video: STA):

Predsednici izročil rumeno in rožnato majico

Z "največjim veseljem in ponosom" številne tovrstne sprejeme slovenskih športnikov spremlja tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Tuji državniki me pogosto sprašujejo, kaj za vraga imamo v Sloveniji, da imamo toliko športnih uspehov. Odgovarjam jim, da vodo," se je pošalila na Kongresnem trgu, nato pa kot morebiten razlog za uspehe izpostavila navijače. "Neverjetni ste," jim je sporočila.

Fotogalerija s sprejema (Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com):

Predsednica je priznala, da je bila ob spremljanju dirke tudi sama – kot marsikateri navijač – na trenutke zelo nervozna. "Morda se še ne zavedamo, kaj vse to pomeni, ampak to je res gospod Tadej Pogačar. Pri njem se resnično vidi, da uživa, vse je videti preprosto, ampak vsi vemo, koliko napora je potrebnega za vse te zmage. Mi je pa izjemno všeč ta njegova igrivost, zna se pošaliti. Ampak v prvi vrsti je to res en velik človek, navdih za vse te mlade slovenske športnike. Zato še enkrat najlepša hvala, gospod Tadej Pogačar." Predsednica je Pogačarju izročila darilo, kavo z njegovim imenom, on pa je predsednici izročil rumeno majico, prvo, ki jo je oblekel na letošnjem Touru, pa tudi rožnato z Gira.

Tudi ljubljanski župan Zoran Janković je v dar dobil obe prestižni majici, saj jih je Pogačar na obeh letošnjih grand tourih zbral resnično ogromno in jih očitno lahko kar radodarno deli. Od glavnega slovenskega mesta pa je prejel nagrado "srce Ljubljane".

V Ljubljano se je s Pogi Teamom pripeljal iz Vikrč (video: Pogi Team/Instagram):

Spomnili so se tudi nesrečnega Rogliča

Danes je na ogled postavil pokala z Gira in Toura. Na italijanski pentlji je na zmagovalnem odru nasledil Primoža Rogliča, ki so se ga spomnili tudi danes v središču Ljubljane in mu vsi skupaj zaželeli čim prejšnje okrevanje. "Nikoli si nisem mislil, da bova dva Slovenca drug za drugim osvojila ta pokal. To so sanje vsakega kolesarja in jaz ter Primož ga imava," je o Giru povedal Pogačar.

"Vedno sem bil prepričan, da Giro Tadej mora zmagati, že v mladinski kategoriji je veliko dirkal v Italiji, imamo italijanska kolesa," pa je povedal Pogačarjev športni direktor pri moštvu UAE Emirates, nekdanji slovenski kolesarski profesionalec Andrej Hauptman. Na Giru ga ni spremljal iz avtomobila, na Touru pa. "Precej lažje je dirko spremljati s kavča kot iz avtomobila," je priznal. "Z dvojčkom Giro – Tour pa je Tadej dosegel nekaj zelo redkega, na kar smo lahko izjemno ponosni," je še dodal.

Pred desetimi leti začel sanjati

O Giru je Pogačar razmišljal vse od leta 2014, ko si je v Trstu ogledal etapo, ki jo je dobil Luka Mezgec. "Luka je eden tistih, ki je v meni prižgal to iskro za Giro. V Trst smo šli pogledat etapo, ki jo je dobil. To je bilo leta 2014, takrat sem bil otrok, star 14 let, in takrat sem začel sanjati, da bom morda nekoč odšel na Giro in Tour, nikoli pa nisem sanjal, da bi lahko oba tudi dobil," se je poklonil starejšemu kolegu. Mezgec je povedal, da se v grupettu pogovarjajo tudi o tem, kako preprost in prizemljen je Tadej Pogačar, ki na številnih etapah vozi daleč pred njimi. "Sem pa imel v grupettu letos pogosto tudi Matejevo družbo. Tako sva se lahko spočila za olimpijske igre," je še povedal Kranjčan, ki ga v Parizu čaka še dirka ob Mateju Mohoriču, Janu Tratniku in Domnu Novaku.

Video: Pogi Team/Instagram:

Letos še Vuelta? "Brez pritiska, prosim."

Pogačar je olimpijski nastop odpovedal zaradi izčrpanosti, se pa počasi že ozira k naslednjim ciljem. "Letos ne skrivam, da je želja mavrična majica. A želje so nekaj, osvajanje pa nekaj drugega. Izziv so mi tudi dirke, ki mi ne ustrezajo, zmagati želim na vsakem terenu," pravi. Pa Vuelta? Bo poskušal letos postati prvi kolesar, ki bi v eni sezoni dobil vse tri grand toure? "Brez pritiska, prosim. Ampak hvala, ker vsi mislite, da to lahko osvojim," se je v smehu branil najboljši kolesar sveta. Najprej potrebuje počitek, je poudaril: "Telo potrebuje počitek, glava potrebuje počitek. Moram na počitnice, na morje. Vuelta bo nekoč že prišla."

Zdaj še v domačo Komendo

Ob 20. uri pa se bo Pogi ustavil še v domači Komendi. Sprejem bo pred občinsko stavbo, so sporočili iz občine Komenda. Tam so barve krožišča pred občinsko stavbo iz rožnate barve, ki so mu jo namenili v čast zmage na Giru, prebarvali v rumeno.

Slovenski ljubitelji kolesarstva so pričakovali, da bodo 25-letnika v prihodnjih dneh spremljali na olimpijskih igrah, a je uradno zaradi preutrujenosti svoj nastop na tekmovanju pod petimi krogi v ponedeljek odpovedal. Pogačar si bo privoščil nekaj oddiha, nato pa misli usmeril na septembrsko svetovno prvenstvo, na katerem bo ciljal na mavrično majico.

