Se je Pogačar Parizu odpovedal zaradi Urške?

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar se je danes, le 48 ur po epski zmagi na Dirki po Franciji, udeležil ekshibicijskega kriterija na Nizozemskem, kamor so ga prireditelji dirke, ki so se za njegovo udeležbo potegovali nekaj let, pripeljali kar z zasebnim letalom. Tam je za medij NOS spregovoril tudi o tem, zakaj se je odpovedal nastopu na olimpijskih igrah v Parizu.

Včeraj je Tadej Pogačar, dan po svoji tretji zmagi na Dirki po Franciji, slovenskemu olimpijskemu komiteju in selektorju slovenske kolesarske reprezentance Urošu Murnu sporočil, da je preveč izčrpan, da bi nastopil na olimpijskih igrah v Parizu. Takoj so se začela pojavljati ugibanja, ali se je olimpijskim igram odpovedal tudi zaradi užaljenosti, ker v olimpijsko reprezentanco ni bila izbrana njegova zaročenka Urška Žigart, in danes je na Nizozemskem, kjer se je udeležil ekshibicijskega kriterija v Surhuisterveenu, za medij NOS spregovoril tudi o tem.

"Tega si ne želim nikoli več doživeti"

"Zagotovo ni pomagalo. Popolnoma si je zaslužila mesto v olimpijski reprezentanci, ampak dobro, zdaj bova skupaj odšla na dopust," je dejal, a še enkrat poudaril, da to vseeno ni bil glavni razlog za njegovo odločitev. "V prvi vrsti sta bili razlog utrujenost in previdnost, da se izognem velikemu padcu forme, ki sem ga doživel lani. Takrat sem po Touru vzdrževal formo in nato po svetovnem prvenstvu nisem več užival na kolesu. Po cestni dirki sem odpeljal še izjemno slab kronometer, popolnoma sem bil izčrpan in še dva meseca nisem prišel k sebi. Tega si ne želim nikoli več doživeti," je slovenski as pojasnjeval na Nizozemskem.

"Komaj čakam, da bom znova oblekel slovenski reprezentančni dres"

Lani je v Glasgowu sicer osvojil bronasto odličje na zahtevni cestni dirki svetovnega prvenstva, a letos si želi naslova prvaka. Po naporni sezoni, v kateri je dobil dve največji tritedenski dirki Giro in Tour, se mora zdaj do prvenstva v Zürichu (od 21. do 29. septembra, moška članska cestna dirka bo prav zadnji dan prvenstva v nedeljo, 29. septembra) predvsem kar se da dobro spočiti, je sporočil pred družbenih omrežij.

Junaka italijanskega Gira in francoskega Toura jutri čakata kar dva slavnostna sprejema v domovini. Foto: Reuters

"Po napornih mesecih si bom privoščil počitek, nato pa se začel pripravljati za svetovno prvenstvo. Komaj čakam, da bom znova oblekel slovenski reprezentančni dres," je zapisal. Na olimpijskih igrah ga bo nadomestil moštveni kolega pri UAE Emirates Domen Novak. "Domnu želim veliko sreče v Parizu. Najboljše želim tudi preostalim olimpijcem," je 25-letnik s Klanca pri Komendi še sporočil prek Instagrama. Ob Novaku bodo slovenske barve branili še Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec.

Junaka italijanskega Gira in francoskega Toura pa jutri čakata kar dva slavnostna sprejema v domovini, najprej ob 18. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, ob 20. uri pa mu krajani pripravljajo sprejem še v domači Komendi.

Že zdaj fenomenalna sezona

Najboljši kolesar sveta ima za seboj izjemno sezono. Odprl jo je v začetku marca z epsko zmago na italijanski neoklasiki Strade Bianche, kjer je uprizoril osupljiv 82-kilometrski solo napad. Sredi marca je dirkal na spomeniku Milano–Sanremo in to je bila edina dirka, na kateri letos ni zmagal, bil je tretji. Nato je dobil enotedensko Dirko po Kataloniji, belgijski spomenik Liege–Bastogne–Liege ter nato še epski dvojček grand tourov Giro – Tour. Zdaj končno odhaja na zasluženi počitek.

Do konca tekmovalne sezone ima v koledarji samo še enodnevne dirke. 13. in 15. septembra se bo ponovno aktiviral na velikih nagradah Quebeca in Montreala v Kanadi. 29. septembra sledi še zadnji vrhunec sezone na cestni dirki svetovnega prvenstva v Zürichu, povsem za konec pa še jesenske klasike v Italiji, 5. oktobra Dirka po Emiliji, 8. oktobra Tre Vallli Varesine in 12. oktobra zadnji spomenik leta Il Lombardia.

