Udarec je bil tudi za selektorja

Uraden razlog, zakaj Tadej Pogačar ne bo nastopil na olimpijskih igrah v Parizu, je utrujenost po Giru d'Italia in Dirki po Franciji, potem ko je bil praktično štiri mesece brez pravega predaha. Novico o odpovedi nastopa je v ponedeljek popoldne v javnost lansiral Olimpijski komite Slovenije.

Selektor Uroš Murn bo moral zdaj spremeniti taktiko za cestno dirko. Foto: www.alesfevzer.com

Ali je dejansko le utrujenost tista, ki je Tadeja privedla do te odločitve, lahko le ugibamo. Veliko se govori, prav tako piše, da bi lahko bilo kaj povezano tudi z dejstvom, da partnerka Urška Žigart ni bila uvrščena v olimpijsko reprezentanco, pa čeprav si je po rezultatih in dvojni državni kroni zaslužila vozovnico za Pariz – izbor ženske reprezentance je namreč v začetku julija razburkal slovensko kolesarsko javnost, razočaran je bil tudi Pogi, vodilni možje na Kolesarski zvezi Slovenije pa so v tem primeru padli na izpitu.

Tadej je bil osrednji slovenski adut za medaljo

S selektorjem moške reprezentance Urošem Murnom smo se pogovarjali v soboto na prizorišču Dirke po Franciji v Nici, kjer je bil v luči olimpijskih iger optimističen in prav Tadeja izpostavljal kot osrednjega paradnega konja pri pohodu do morebitne medalje – slovenski šampion že ima bronasto odličje s cestne preizkušnje iz Tokia. "Vemo, kaj je naš cilj. Medalja. V podrobnosti ne bi šel, kdo in kdaj s kom. Določeno taktiko že imam razdelano. Nato se bomo s fanti še usedli, predelali, pogovorili, da podajo še svoje mnenje. Dali bomo karte na mizo. Nato se bomo poskušali tega držati. Ampak na takšnih dirkah se to spreminja. Naša prednost je, da imamo inteligentne kolesarje," je Murn govoril v Nici in prav tako povedal, da bo štiri imena dokončno podal v ponedeljek, čeprav je bilo takrat jasno, da bodo ob Pogačarju to Matej Mohorič, Jan Tratnik in Luka Mezgec.

Tadej Pogačar in Urška Žigart ne bosta nastopila na olimpijskih igrah. Tadej zaradi utrujenosti, Urška zaradi dejstva, da je selektor ni izbral v reprezentanco. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Vse skupaj se je dokončno obrnilo v nasprotno smer v ponedeljek, ko je slovenska ekipa ostala brez Tadeja, namesto katerega je vskočil Domen Novak. Na vprašanje, če je bil to udarec tudi za selektorja, je v pogovoru za Sportal povedal: "Bil je. Tako je ... Po pravici povedano bi bil Tadej na dirki tam, kjer bi bili favoriti za medalje. Z njim bi imeli pokrit ta del taktike. Potem bi imeli druge priložnosti s preostalimi kolesarji. Zdaj se je veliko spremenilo, a imamo po mojem mnenju še vedno dobro ekipo in lahko kaj naredimo. Vemo, da je Jan zelo dober, Matej prav tako. Proga jima je pisana na kožo."

V ponedeljek sta se dvakrat še slišala

In kdaj je izvedel za novico? "Najprej smo se pogovarjali v soboto in nedeljo. V ponedeljek sva bila še dvakrat v navezi," je za Sportal povedal Murn.

"Povedal sem mu svoje argumente, kako vse skupaj vidim in mu dejal, naj premisli. Dejal mi je, da bo. Nato sva se slišala še enkrat popoldne in je sporočil svojo odločitev," je o tem, kako mu je prišel naproti, dejal Murn.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar, ki je letos osvojil Giro d'Italia in Tour de France, ima za seboj pestro leto. Šampionsko in naporno. Osvojil je Strade Bianche, Dirko po Kataloniji, klasiko Liege–Bastogne–Liege, Giro in Tour. Nastopil je še na spomeniku Milano–Sanremo in bil za prijateljema Jasperjem Philipsenom in Michaelom Matthewsom tretji. Zgodovinsko leto je torej za njim – dvojni uspeh na dveh Grand Tourih, številni mejniki, ki jih je postavil ... Vse, kar si je zastavil, je praktično v celoti izpeljal do potankosti.

Njegov naslednji cilj je svetovno prvenstvo, kar je že povedal po koncu Toura v Nici. V Zürichu bi rad na cestni dirki, trasa mu je pisana na kožo, osvojil mavrično majico, ki ima v svetu kolesarstva posebno veljavo.