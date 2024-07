Poglejte, kako so v ekipi UAE proslavili uspeh Tadeja Pogačarja! #video

Tadej Pogačar letos piše zgodovino in v ekipi UAE Emirates so sinoči v Nici na veliko proslavili njegov uspeh. Obe tritedenski dirki, Dirko po Italiji in Dirko po Franciji, je končal z dominantno zmago, z več minutami naskoka pred najbližjim zasledovalcem in šestimi etapnimi zmagami. Več kot dober razlog za proslavljanje, kajne?