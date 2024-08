Odkritje Gira se seli k Rogličevi Bori

Italijanski kolesar Giulio Pellizzari, eno največjih odkritij letošnje Dirke po Italiji, bo v prihodnji sezoni vozil za avstrijsko-nemško ekipo Bull - BORA - hansgrohe in bo moštveni kolega Primoža Rogliča. Mladenič, ki je nase opozoril s sijajnimi predstavami na italijanski pentlji, širšo javnost pa navdušil z iskreno prošnjo Tadeju Pogačarju, da si želi njegovih očal, Slovenec pa mu je za nameček podaril še svojo rožnato majico, je do zdaj vozil za italijansko prokontinentalno ekipo VF Group - Bardiani CSF – Faizanè.

Welcome @giulio_pellizzari 🙌

From 2025, the youngster will move to the WorldTour and ride in the Red Bull - BORA - hansgrohe jersey.#redbullborahansgrohe #bandofbrothers #welcome pic.twitter.com/AADiS1nPQl — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) August 2, 2024

Simon Yates se seli k Vingegaardu

Tudi kolesarska ekipa Team Visma | Lease a Bike je naznanila pomembno okrepitev. Prihodnje leto bo njen član tudi Simon Yates, ki bo tako zapustil ekipo Jayco-AlUla. Izkušeni Britanec, ki velja za specialista za vzpone, je z novim delodajalcem sklenil pogodbo do konca leta 2026. Ekipi bo v veliko pomoč zlasti na največjih dirkah, zlasti kar se tiče skupne razvrstitve na Grand Touru in enotedenskih etapnih dirkah.

🤩 We have a 𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙 𝙏𝙤𝙪𝙧 winner coming in!



Welcome, Simon. Looking forward to working together 🤝 pic.twitter.com/uOXEQppLdH — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 2, 2024

V bogati karieri se lahko pohvali z zmago na Vuelti (2018) in dirki Tirreno-Adriatico (2020), zmage na etapi pa se je veselil že na vseh treh največjih kolesarskih izzivih (Giro, Tour in Vuelta). "Pridružil se bom ekipi, ki jo občudujem že dlje časa. Takšne priložnosti nisem mogel zavrniti. Užival sem v tem, kar sem dosegel na dozdajšnji kolesarski poti. Trdo želim delati še naprej in moji novi ekipi pomagati do uspehov," je dejal 31-letni Otočan, ki je začutil, kako je napočil pravi čas za spremembo okolja. Želi še napredovati in pokazati vse, kar zna. "Komaj čakam, da se leta 2025 pridružim novim sotekmovalcem in osebju," že odšteva čas do začetka leta 2025.

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, prvo ime ekipe Team Visma | Lease a Bike, pri kateri je v preteklosti izstopal tudi slovenski velikan Primož Roglič, bo tako v letu 2025 deležen velike pomoči.

Drugi z Roubaixa se seli k Pogačarju

Tudi Emirati se lahko pohvalijo s pomembno okrepitvijo. V prihodnji sezoni se jim bo pridružil Belgijec Florian Vermeersch, drugi na dirki Pariz-Roubaix leta 2021.

Ben O'Connor k Jayco AlUli

Avstralec Ben O'Connor se seli v avstralsko moštvo Jayco AlUla. Foto: Guliverimage Pri avstralski ekipi Jayco AlUla so pohiteli z naznanitvijo prihoda Bena O'Connorja v svoje vrste, ki bo skušal nadomestiti odhod Simona Yatesa v vrste Visme | Lease a Bike.

Ben O'Connor je na svoji poti dvakrat že osvojil skupno četrto mesto na Giru d'Italia in Dirki po Franciji, zdaj je napočil čas, da po štirih letih zapusti francosko moštvo Decathlon AG2R La Mondiale.

"Če sem pošten, mi ta odločitev ustreza. Da bom kot Avstralec dirkal in zmagoval za avstralsko moštvo," je dejal O'Connor, ki je podpisal pogodbo za dve leti.

Guillaume Martin od zdaj pri Groupami - FDJ

Francosko moštvo Groupama - FDJ je iskalo hribolazca in ga našlo v francoskem kolesarju Guillaumu Martinu, ki se je dogovoril za dveletno zvestobo. Pred tem je bil Francoz pet let član ekipe Cofidis.

Narvaez iz Ineosa k UAE Emirates

Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez bo v soboto nastopil na cestni preizkušnji na olimpijskih igrah v Parizu, v nadaljevanju leta še za INEOS Grenadiers, v letu 2025 pa bo zamenjal barve za moštvo UAE Emriates, kjer kraljuje slovenski šampion Tadej Pogačar.

Jhonatan Narvaez je na letošnjem Giru en dan nosil rožnato majico. Foto: Guliverimage

V letošnjem letu se je izkazal na Giru d'Italia, kjer je kot prvi oblekel rožnato majico vodilnega. Nastopil je tudi na dirki Po Sloveniji, kjer je bil v tretji etapi od Ljubljane do Nove Gorice tretji.

Z UAE Emirates je podpisal dveletno pogodbo: "Od začetka kariere sem si vedno želel, da bom prišel na najvišjo možno raven. In zdaj bom nastopil v najboljši ekipi na svetu. V čast mi je, da sem prestopil v njihovo ekipo. V moji zadnji sem zelo napredoval, v novi pa si želim še bolj napredovati na klasikah in postati še boljši vsestranski kolesar."

Dylan Teuns v Cofidis, Francoz iz Cofidisa k Vismi | Lease a Bike

Belgijski kolesar Dylan Teuns bo iz ekipe Israel - Premier Tech prestopil v Cofidis. Iz Cofidisa pa v vrste Visma | Lease a Bike potuje 25-letni Axel Zingle.