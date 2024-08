Slovenke rešile obraz in ostajajo v igri za četrtfinale

Slovenija : Norveška 22:29 (10:15)

Slovenke imajo kljub današnjemu porazu še nekaj možnosti za napredovanje. Tega so si že zagotovile Švedska, Danska in zdaj tudi Norveška s po šestimi točkami na vrhu skupine A. Na dnu ostajajo Nemčija, Južna Koreja in Slovenija s po dvema, zanje v četrtfinalu ostaja zadnje preostalo mesto.

Potnice v Lille bodo znane po zadnjem krogu, ki bo v soboto. Tekme so Slovenija - Švedska, Norveška - Nemčija in Južna Koreja - Danska.

"Mislim, da smo igrali, kot smo si zadali"

Tjaša Stanko: Ponosna sem na ekipo, da smo ne glede na rezultat izpolnili, kar smo se dogovorili. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Slovenija je v prejšnjem krogu za kar 19 golov izgubila proti Nemčiji. Izbranke črnogorskega trenerja na klopi izbrane vrste Dragana Adžića so napovedale boljšo prestavo in jo proti danes na drugi strani favorizirani in tudi premočni Norveški tudi prikazale.

"Mislim, da smo igrali, kot smo si zadali. Neke mini cilje lahko odkljukamo. Ponosna sem na ekipo, da smo ne glede na rezultat izpolnili, kar smo se dogovorili, ker s tem tudi rastemo kot reprezentanca, Norveška je namreč izjemna. Resda naš zdravstveni karton ni popoln, a dale smo vse od sebe," je po dvoboju dejala Tjaša Stanko.

"Tista tekma proti Nemčiji je že zdavnaj pozabljena. Sploh nimamo časa razmišljati o tem. Osredotočene smo bile le na Norveško, dale smo vse, kar smo lahko," ni imela česa reprezentanci očitati 26-letna srednja zunanja igralka Krima Mercatorja.

"Borile smo se od prve do zadnje minute"

Z zelo hripavim glasom je pred predstavnike slovenskih medijev stopila Tamara Mavsar, ki jo je zdelalo predvsem prehajanje z vročega vremena zunaj v močno klimatizirano dvorano. Vseeno je strnila misli po porazu proti Norveški.

Tamara Mavsar: Dobro smo oddelale in zastopale slovenski grb in upam, da bomo to ponovile tudi na zadnji tekmi. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Cilj je bil, da si ne dovolimo takšne tekme kot v prejšnjem krogu. Borile smo se od prve do zadnje minute, razlika pa je nastala kot posledica naših napak in njihovih hitrih protinapadov, v katerih so najmočnejše na svetu. Dobro smo oddelale in zastopale slovenski grb in upam, da bomo to ponovile tudi na zadnji tekmi," je dejala Mavsar.

"Prikazale smo boljšo, stabilnejšo igro"

Ana Gros: Prikazale smo boljšo, stabilnejšo igro, nismo hitele, nismo se spustile v dir. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Po enem najtežjih porazov v karieri je imela v zadnjih dneh veliko za razmišljati kapetanka Ana Gros. Težko je bilo predelati poraz, a je hitro na treningih videla, da so njene soigralke s pravim pristopom pripravljene na dvoboj z Norveško.

"Naš odnos je bil veliko boljši kot proti Nemčiji, ne glede na razliko sedmih golov. Tisti, ki se spoznajo na rokomet, to vedo. Ves čas smo bile nekje blizu, na petih golih razlike, žal je bilo na koncu sedem," je sprva dejala 33-letna zvezdnica ženskega rokometa.

"Prikazale smo boljšo, stabilnejšo igro, nismo hitele, nismo se spustile v dir z njimi, saj bi bilo zagotovo pretežko za nas. Narekovale smo svoj ritem. Imele smo sicer nekaj zgrešenih strelov, ampak to je del rokometa. Obramba bi lahko bila malenkost boljša, ampak generalno gledano je to dobra popotnica za zadnjo tekmo v skupini," upanja na četrtfinale še ni opustila Gros.

"Še vedno smo živi"

Dragan Adžić: Kar smo pokazali danes, nas hrabri pred obračunom proti Švedski. Foto: Anže Malovrh/STA Za konec je svoj pogled na dogajanje v zadnjih dveh dneh in pol ponudil tudi selektor Adžić. "Od prve do zadnje minute sem zadovoljen z vsako varovanko in vsakim segmentom današnje igre. Lahko sem le ponosen nanje, še posebej po takem porazu, ki je vselej moja odgovornost," je vnovič priznal.

"Kar smo pokazali danes, nas hrabri pred obračunom proti Švedski, saj ni le teorija, ampak realnost, da Slovenija premaga Švedsko in napreduje ter da Norveška premaga Nemčijo in bo prva v skupini. To ni teorija, ampak tekmovanje, ko zadnji krog odloča in ki je v našim rokah. To je fenomenalna stvar, saj ženski rokomet še ni bil na OI, niti ni imel zmage, pa smo še vedno živi," je ponosno v mešani coni razlagal Adžić.

Slovenke zdaj čaka regeneracija, trening in analiza tekmic, s katerimi se bodo pomerile v soboto ob 16. uri.

Preberite še: