Koprčan Toni Vodišek je v prvi regati formule kite na olimpijskih igrah v Franciji zasedel drugo mesto. Po več urah čakanja na dovolj močan veter so v Marseillu, kjer potekajo olimpijski boji v jadranju, vendarle spravili pod streho prvega od predvidenih štirih plovov, v katerem je bil najboljši Avstrijec Valentin Bontus.

Triindvajsetletni Bontus je vodil od starta do ciljne črte. Vodišek je začel na tretjem mestu, na predzadnji stranici pa je prišel na drugo mesto in nato tam ostal do konca. Tretji je bil Brazilec Bruno Lobo, dvakratni vseameriški prvak.

Pred petouvrščenim Singapurcem Maximilianom Maederjem je bil še Britanec Connor Bainbridge, ki je lani poleti osvojil drugo mesto na predolimpijski regati. Maeder je leta 2022 na svetovnem prvenstvu v Cagliariju na drugem mestu zaostal le za Vodiškom, naslednje leto je bil Koprčan na SP v Haagu drugi za Singapurcem. Ta je naslov ubranil tudi letos v Hyeresu.