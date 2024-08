Srbski teniški zvezdnik Novak Đokovič je na OI v Parizu postal olimpijski prvak, potem ko je v velikem finalu premagal Španca Carlosa Alcaraza (7:6 (3), 7:6 (2). Eden najboljših igralcev vseh časov si je tako izpolnil dolgoletno željo in v svojo bogato vitrino postavi še zlato olimpijsko medaljo. Srbski zvezdnik se je po zmagi zlomil.

Pariz 2024, ATP, finale:



Novak Đoković (Srb, 1) : Carlos Alcaraz (Špa, 2) 7:6 (3), 7:6 (2)

Đoković je v svojem prvem olimpijskem finalu igral le osem tednov in pol po operaciji meniskusa na desni nogi. Na svojem edinem drugem turnirju po operaciji je v finalu Wimbledona izgubil proti Alcarazu, zdaj pa je postal komaj peti igralec – po Steffi Graf, Andreu Agassiju, Rafaelu Nadalu in Sereni Williams – ki mu je uspelo osvojiti 'Zlati Slam'. (Zmaga na vseh štirih turnirjih za grand slam in zlate olimpijske medalje v posamični konkurenci op. p.)

Carlos Alcaraz Foto: Guliverimage

V prvem nizu ogromno zapravljeni priložnosti

Novak Đoković je dvoboj začel precej dobro, potem ko je prvo igro, ta je po navadi v dvoboju zelo pomembna, dobil brez večjih težav. V drugi igri dvoboja imel servis Carlos Alcaraz veliko več težav, da je dobil igro na svoj servis. V tretji igri je Nole zaostajal že z 0:30, a se je uspel vrniti ter povedel z 2:1. V četrti igri pa je imel Srb prednost 0:40 za prvi brek v dvoboju, a ni uspel izkoristiti nobene žogico za pomembno vodstvo. Alcaraz je tako izenačil na 2:2.

V deveti igri Alcaraz zapravil kar pet žogic za break

V peti igri je imel tudi Alcaraz svoje priložnosti za odvzem servisa. Pripravil si je tri žogice za break, a tudi on ni uspel nobene izkoristiti. V sedmi igri, ko je serviral Đokovič, je Alcaraz prvi pokazal znake nervoze, kar je precej nenavadno za mladega Španca. Nole je povedel s 4:3. V deveti igri je "Čarlito" Đokoviću vračal nemogoče in si priboril pet žogic za odvzem servisa, a 37-letni Beograjčan tudi ni popuščal. Po maratonski igri je le uspel povesti s 5:4.

Foto: Guliverimage

V deveti igri je Carlos Alcaraz Đokoviću vračal nemogoče in si priboril pet žogic za odvzem servisa, a 37-letni Beograjčan tudi ni popuščal. Po maratonski igri je le uspel povesti s 5:4. Prve znake nervoze je v deseti igri pokazal tudi Đoković. V napetih trenutkih je gledalcu v občinstvu zabrusil: "Utihni! V p**** m******!" Tisto igro je Alcaraz dobil in izenačil na 5:5.

Prvi niz je na koncu odločala podaljšana igra. V njej je več zbranosti pokazal Beograjčan in po dobri uri in pol dobil uvodni niz.

Foto: Guliverimage

Foto: Reuters

V drugem nizu je prvi serviral mladi Španec in povedel z 1:0, nato pa je Beograjčan dobil igro na svoj servis brez izgubljene žoge in izenačil na 1:1. V tretji igri si je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam spet priigral žogico za break, a je spet ni izkoristil. Alcaraz je povedel z 2:1.

Po peti igri, ki jo je dobil Alcaraz, se je Novak spet jezil na gledalce, potem ko se ti oglašali takrat, ko je bilo najmanj potrebno. Ob odmoru so iz ust Srba znova letele sočne srbske kletvice in dal nepoučenim gledalcem vedeti, da naj bodo že končno tiho. Dolžan pa ni ostal tudi članom svoje ekipe, ko jim je po sedmi igri dejal, da jih že dve uri prosi, naj mu povedo, kako naj udari enega izmed udarcev.

V nadaljevanju dvoboja sta oba igralca kazala vrhunski tenis, gledalci na tribunah pa so huronsko navijali tako za enega kot drugega. V podaljšani igri je bil spet boljši Đoković in se na koncu zasluženo veselil zmage.