Slovensko odbojkarsko reprezentanco na olimpijskem turnirju v Parizu v ponedeljek že ob 9. uri čaka četrtfinalni obračun s Poljaki. Gre sicer za neugoden termin, na katerega pa se bodo v reprezentanci ustrezno pripravili, sta danes v olimpijski vasi zatrdila motivirana Jan Kozamernik in Alen Pajenk. Slovenci bodo na premiernih OI prvič igrali v izločilnih bojih, Poljaki pa igrajo že na 11. olimpijskih igrah in želijo končati urok zadnjih petih, ko so vselej zaigrali v četrtfinalu in vselej izgubili.

Slovenska zasedba je v skupini A dosegla tri zmage in zbrala osem točk, kar je zadoščalo za prvo mesto in tretje med skupno osmimi četrtfinalisti. Toda razplet v zahtevni skupini B je na skupno šesto mesto postavil Poljake, ki bodo zdaj izzvali slovenske odbojkarje.

Tekma se bo začela ob zelo neugodnem terminu, a to Slovencev ne gane prav posebej. "Za četrtfinale olimpijskih iger ne bo problem ne motivacija ne zgodnje vstajanje," je zatrdil Kozamernik. "Ne vem točno, zakaj so našo tekmo dali tako zgodaj zjutraj, ampak to nas ne bo spravilo s tira. Pričakovali smo, vedeli, da bomo enkrat definitivno igrali ob 9. uri in to je zdaj pač četrtfinalna tekma," je še povedal srednji bloker slovenske reprezentance.

Dopolnil ga je njegov kolega v srednjem bloku Pajenk: "Mi nekako to že vse pričakujemo, saj smo v zadnjih desetih letih dali že dosti težkega skozi. Devetdesetodstotno sem pričakoval ta termin. Vsega hudega smo vajeni in niso nas mogli presenetiti s tem."

"Mi nekako to že vse pričakujemo, saj smo v zadnjih desetih letih dali že dosti težkega skozi. Devetdesetodstotno sem pričakoval ta termin. Vsega hudega smo vajeni in niso nas mogli presenetiti s tem." Foto: Anže Malovrh/STA

Po 5. bo treba vstati

Oba sta prepričana, da zgodnji termin ne bo vplival na podobo slovenske zasedbe, a se bo vse skupaj malce zamaknilo od običajnih terminov, pravi Kozamernik: "Verjetno bomo okoli 7. ure že v dvorani, tako da bomo startali okoli 6.30. Kar pomeni, da se moramo prej še prebuditi, pripraviti in pojesti zajtrk, tako da bo budilka zvonila med 5.15 do 5.30."

Slovenija in Poljska si delita bogato zgodovino pomembnih medsebojnih tekem na velikih tekmovanjih. Glede na premierni slovenski nastop na OI gre seveda za prvi obračun na OI, skupno na vseh uradnih tekmah pa kar 13. dvoboj v vsega petih letih, kar le podkrepi rivalstvo med obema odbojkarskima velesilama. Na zadnjem velikem tekmovanju, na lanskem EP, so Poljaki Slovence premagali v polfinalu, nato pa postali prvaki.

"Verjetno bomo okoli 7. ure že v dvorani, tako da bomo startali okoli 6.30. Kar pomeni, da se moramo prej še prebuditi, pripraviti in pojesti zajtrk, tako da bo budilka zvonila med 5.15 do 5.30." Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Na tekmah s Poljaki 'prcanja' ni toliko, je pa zagotovo prisotno rivalstvo, ker tako kot smo mi njih premagovali na velikih tekmovanjih, so zadnji dve leti oni nas. To bo dodaten naboj, saj si vsi želimo priti v polfinale. Kdor bo pač odmislil ta pritisk od zadaj, bo odigral bolje," pravi Pajenk.

"Za nas velika priložnost, za Poljake breme, če se jim ne izide"

Slovenski odbojkarji so pod vodstvom romunskega stratega Gheorgheja Cretuja skupinski del tekmovanja končali na prvem mestu svoje skupine: s 3:1 so premagali Kanado, s 3:0 Srbijo in s 3:2 še branilce zlata, gostitelje Francoze. Poljaki so na drugi strani v skupini s 3:0 premagali Egipt, s 3:2 Brazilijo, za konec pa z 1:3 izgubili z Italijani in zasedli drugo mesto skupine. A vse to v izločilnih bojih ne šteje nič.

Foto: VolleyballWorld

"To je zdaj nov list, to je tekmovanje, na katerem še nismo nastopali. Za nas je to velika priložnost, za Poljake pa veliko breme, če se jim ne izide. Prav je, da so v vlogi favoritov ne glede na položaj v skupinskem delu. Konec koncev so prva reprezentanca sveta in so pri tem konstantni," o Poljakih pravi Kozamernik.

"Moramo igrati tako odbojko, kot smo jo prikazali v rednem delu, če ne še malenkost boljšo, v kolikor bomo želeli dobiti obračun. Tega se zavedamo, vsi smo samozavestni, da lahko zmagamo, in vem, da bomo jutri ob 5. uri tako močno motivirani, da lahko že takrat začnemo tekmo," samozavestno dodaja Kozamernik.

Na vrhuncu zrelosti

Glede na dolga leta uspešno igranje in neprestani napredek v igri pod številnimi selektorji bi bilo pričakovati, da je zdaj ekipa na vrhuncu moči. A se član italijanskega Trentina ne strinja povsem.

"Ne na vrhuncu moči, smo pa na vrhuncu, kar se tiče zrelosti. Dobro funkcioniramo v težkih trenutkih. Vemo, zakaj smo garali vsa ta leta. Imamo izkušnje, kako se odzvati v zahtevnih položajih." Foto: Anže Malovrh/STA

"Ne na vrhuncu moči, smo pa na vrhuncu, kar se tiče zrelosti. Dobro funkcioniramo v težkih trenutkih. Vemo, zakaj smo garali vsa ta leta. Imamo izkušnje, kako se odzvati v zahtevnih položajih. Te zrelosti se ne moreš naučiti iz dneva v dan. Ves trud in odrekanja v vseh teh letih se zdaj obrestujejo," je za konec izpostavil Kozamernik.

Tako Kozamernik kot Pajenk sta v zadnjih letih odigrala številne pomembne dvoboje proti Poljakom. Slovenija je leta 2019 slavila v polfinalu EP v Stožicah, a nato v finalu izgubila ravno v Parizu proti Srbiji. Odmevno je bilo tudi slovensko slavje v polfinalu naslednjega EP, ki je potekalo prav na Poljskem.

Vemo, da bo v ozadju misel, da greš domov, če izgubiš

Lani so Poljaki dobili polfinalni obračun na EP, kasneje pa je Slovenija Francijo ugnala za bron. Tudi letos so Poljaki dobili zadnja dva obračuna, torej pred odhodom na OI na memorialu Huberta Wagnerja v Krakovu in pred tem v boju za tretje mesto v ligi narodov prav tako na Poljskem. V ligaškem delu tega tekmovanja pa je bila konec maja v Antalyi boljša Slovenija. Foto: Reuters

Ponedeljkova matineja v pariški južni Areni 1 predstavlja zgodovinsko priložnost, da jo Slovenija na svojih prvih olimpijskih igrah zagode veliki Poljski.

"Trenutno se ne čuti velikost dvoboja, mogoče bo kaj drugače jutri. Vemo, da bo v ozadju nekje to, da če ne zmagaš, greš domov in je to to. Mislim, da smo tokrat res dovolj zbrani v glavah, da ko stopimo na igrišče, razmišljamo zgolj o naslednji točki, pozabimo izgubljeno in pridobljeno ter res skušamo narediti maksimum," od načina igranja od točke do točke ne odstopa Pajenk.