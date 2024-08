"Fantje ne bodo prvič igrali na takšnih tekmah, ob vseh osvojenih medaljah že pred mojim prihodom in tudi kasneje so odigrali ogromno takšnih tekem. To za nas ne bo prvič," pred četrtfinalom olimpijskega odbojkarskega turnirja in tekmo na vse ali nič opozarja slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Prah po petkovem odbojkarskem spektaklu med slovensko in francosko izbrano vrsto se v Parizu še ni polegel. Slovenci so po pravi srhljivki in številnih preobratih s 3:2 (20, 23, -25, -22, 11) premagali gostitelje Francoze, ki so imeli ob tem še izdatno pomoč s tribun. A tudi to ni zaustavilo slovenskih odbojkarjev, ki so še enkrat dokazali, da so tako psihično kot fizično izjemno pripravljeni. Ob žvižgih razgretega francoskega občinstva so s širokimi nasmehi proslavljali veliko zmago in le še potrdili kandidaturo za visoka mesta na tem turnirju. Zadovoljen je bil tudi selektor Gheorghe Cretu, ki je, tako kot smo od njega že vajeni, doživeto pospremil vsako točko svojih varovancev.

"Vsak trener bi v tem trenutku čutil to, kar čutim jaz. Res sem ponosen, Francozi so še vedno olimpijski prvaki, imajo odlično ekipo z velikimi imeni. Jasno je, da smo vsi ponosni, a sam sem najbolj ponosen na to, da smo pokazali naš značaj. Tudi ko je nasprotnik začel igrati odlično, tako kot lani v Rimu, smo ostali v igri in se nismo nikoli predali. Mislim, da je to najboljša mogoča priprava tudi za naprej. V tretjem nizu smo jim podarili nekaj točk z napakami, a tudi Francija je odigrala več kot vrhunsko. To je bila res odbojka na najvišji ravni," je bil jasen Cretu.

Slovenci so se s tremi zmagami zavihteli v četrtfinale. Foto: Reuters

Sovražno vzdušje jih je le še podžgalo

Slovenci niso imeli težav niti z nastrojenostjo francoskega občinstva, ki je proti koncu vse bolj glasno in glasno uperjalo svoje puščice proti Slovencem. Da to nanje deluje pozitivno, so v en glas po koncu zatrdili že slovenski odbojkarji, k temu je zatem prikimal tudi Cretu. "Mislim, da s tem nismo imeli težav, mislim, da, bom rekel, nam Slovencem to še bolj ustreza in nas to še bolj razjezi ter podžge, da igramo še bolje in pokažemo še več čustev v pravih trenutkih," je dejal Romun na slovenski klopi.

Čeprav je tekma na koncu dobila epilog po petih nizih, bi se lahko obračun končal tudi ekspresno hitro po le treh, saj so imeli slovenski odbojkarji v tretjem nizu na voljo tri zaključne žoge za zmago, a so se Francozi vrnili in odgovorili, nato pa dobili še četrti niz. "Niti se ne spomnim, kaj sem jim rekel po tretjem nizu. Spomnim se, kaj sem jim rekel v četrtem nizu. Dejal sem jim, da ne bom ničesar spreminjal in menjal, da jih bom pustil trpeti na igrišču. Na koncu smo jih v tistem nizu še skoraj ujeli, bilo je res blizu, če bi Niku tam uspel še en blok več. Pokazali smo, da se znamo vrniti v igri, znamo držati skupaj, moramo biti sposobni prenesti nekaj trpljenja v določenih trenutkih," je bil zadovoljen Cretu.

"Spomnim se, kaj sem jim rekel v četrtem nizu. Dejal sem jim, da ne bom ničesar spreminjal in menjal, da jih bom pustil trpeti na igrišču," je dejal Cretu. Foto: Anže Malovrh/STA

Pogled proti četrtfinalu

Čeprav so se Slovenci že pred tekmo s Francijo uvrstili v četrtfinale, romunski strokovnjak ni preračunaval in je v ogenj poslal svojo najboljšo zasedbo. "Poskusite se postaviti na moje mesto, pojdite ob igrišču in recite fantom, da jih boste zamenjali. Boste videli, kakšen bo njihov odziv. Na takšni tekmi si vsi želijo igrati, zato tega nisem storil. Lahko bi menjal in jih spočil, zagotovo, a če v njihovih očeh in na obrazih vidim, da želijo in hočejo igrati, potem je edino pravilno, da jim to pustim," je prepričan Cretu, ki je tako ob Kanadi (3:1) in Srbiji (3:0) naredili kljukico za zmago še ob reprezentanci Francije.

Slovenci se bodo zdaj v miru pripravili na četrtfinale, ki jih čaka v ponedeljek. Danes bo postala znana tudi njihova nasprotnica, to lahko postanejo Poljska, Brazilija, Nemčija ali Italija. "V nadaljevanju je mogoče prav vse, želim si, da te tri tekme iz prvega dela zdaj pustimo za sabo in se pravilno pripravimo na četrtfinale. Ni pomembno, kdo bo naš nasprotnik, moramo biti pripravljeni na naslednjega nasprotnika. Tekem na izločanje smo že navajeni. Fantje ne bodo prvič igrali na takšnih tekmah, ob vseh osvojenih medaljah že pred mojim prihodom in potem z mano so odigrali ogromno takšnih tekem. To za nas ni prvič. Nenazadnje je vseeno, ali gre za tekmo olimpijskih iger ali evropskega prvenstva. Pomembna sta samo naš pristop in miselna priprava. Tudi če igramo ob motivu olimpijskih krogov, je odbojka ista, nič se ne spremeni," je še sklenil Romun.

Preberite še: