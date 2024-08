Slovenski odbojkarji po petih setih strli še Francoze

Slovenski odbojkarji so zgodovinski prvi nastop na olimpijskih igrah začeli z dvema zmagama v predtekmovanju proti Kanadi (3:1) in Srbiji (3:0). Z dvema zmagama so domače olimpijske igre začeli tudi Francozi, a so imeli po zmagi nad Srbi s 3:2 pred tekmo točko manj od Slovencev.

Obe ekipi sta se tako že krog pred koncem skupinskega dela uvrstili v četrtfinale, današnji dvoboj pa je odločal o lažjem tekmecu med osmimi najboljšimi ekipami. Slovenci so po novi odločilni zmagi, po kateri so na kolena po več kot dveh urah igre spravili gostitelje in njihovo bučno podporo, končali na vrhu skupine z osmimi točkami.

Med osem najboljših se iz treh skupin sicer uvrstijo po prvi dve reprezentanci in še po dve najbolje tretjeuvrščeni. Francozi imajo na drugem mestu te skupine šest točk, končni vrstni red pa bo znan po sobotni zadnji tekmi skupine med Kanado in Srbijo (21.00). Četrtfinalni boji so na sporedu v ponedeljek, 5. avgusta.

Varovanci romunskega stratega Gheorgheja Cretuja so aktualne olimpijske prvake iz Tokia nadigrali v prvem nizu. V drugem so nato praktično do konca vodili Francozi, a so jih Slovenci prvič ujeli tik pred koncem in dobili tudi tega. V izenačenem tretjem so bili ob koncu bolj zbrani Francozi, Slovenci so zapravili tri priložnosti za konec dvoboja. Podobno je bilo tudi v četrtem, v odločilnem petem pa je Slovenija izkoristila prvo zaključno žogo.

Pri Slovencih je bil z 28 točkami najuspešnejši Tonček Štern, Klemen Čebulj je pristavil 16 točk, Alen Pajenk pa 14. Francijo je z 21 točkami vodil Earvin Ngapeth.

Foto: Reuters Ekipi sta danes uvodoma igrali izenačeno točko po točko, večkrat so povedli domačini, a so Slovenci po asu Jana Kozamernika prvi povedli za tri (12:9), kar je prisililo Francoze v prvo minuto odmora. A ta varovancem nekdanjega slovenskega selektorja Andree Gianija ni pomagala, po zaostanku -5 (9:14) je Italijan klical novo. Slovenija je v nadaljevanju povedla za šest točk, Francozi so vmes približali na dve, po minuti odmora pa so Slovenci prepričljivo dobili prvi niz.

Francoski blok se je nato ogrel in drugega so gostitelji odprli s 4:0. Takšno prednost so držali v nadaljevanju in jo povišali na +6 (12:6). Slovenci so domačine lovili skozi celoten niz, prišli so na -2 (13:15), zatem na točko zaostanka (20:21), prvič pa so jih ujeli na 22. točki. Nato so takoj zatem tudi povedli z 23:22, po rahlem šoku Francozov pa dobili tudi drugi niz.

Foto: Reuters

Tretjega so nekoliko bolje začeli privrženci domačih navijačev, a so Slovenci povedli s 5:4. Hitro so pobegnili na 8:5, preden so Francozi izenačili na osmi točki. Sredi niza je Slovenija pobegnila na +4 (17:13), še enkrat več je Francija izenačila z (18:18). V zaključku pa so si sprva Slovenci priigrali dve zaključni žogi (24:22), a sta ostali neizkoriščeni. V podaljšani igri so zapravili še tretjo in Francozi so znižali na 1:2.

Slovenci bodo četrtfinale igrali v ponedeljek. Foto: Reuters

Četrti niz je Slovenija začela s 4:1, držala točko, dve prednosti nekaj časa, a so Francozi povedli pri 9:8. Nekaj časa sta ekipi igrali točko po točko, nato so domači po delnem izidu 4:0 ušli na 18:14. Slovenci so vmes prišli na -2 (17:19), nato pa je zbranost popolnoma popustila in zmagovalci letošnje lige narodov so tekmo, sicer po komaj četrti zaključni žogi niza, popeljali v odločilnega petega.

Začetek tega so narekovali Slovenci in po trojnem bloku povedli s 6:2. Toda Francozi se niso predali in se vrnili le na točko zaostanka (6:7) ter kasneje izenačili na 8:8 in takoj povedli 9:8. Po asu kapetana Tineta Urnauta je Slovenija spet povedla z 11:10, nato pa pobegnila na 14:11 in tokrat izkoristila prvo zaključno žogo za trdno zasluženo zmago.