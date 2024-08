Poljaki izpostavljajo boleč urok in upajo, da jim Slovenci na rane ne posujejo dodatne soli

Ponedeljkovo jutro bo za slovenske ljubitelje športa sila zanimivo. Debitanti na olimpijskih igrah, slovenski odbojkarji se bodo v četrtfinalu tekmovanja pod petimi krogi pomerili s starimi znanci, Poljaki. Ti pred dvobojem izpostavljajo velik urok - na zadnjih petih olimpijskih igrah so petkrat igrali v četrtfinalu in petkrat izgubili. Na Poljskem upajo, da jim prav proti Slovencem uspe končati boleče olimpijske četrtfinalne udarce.

Sobotni derbi skupine smrti med Italijo in Poljsko ter zmaga azzurrov s 3:1 sta določila razvrstitev četrtfinalnih parov moškega odbojkarskega turnirja. Slovenci so s skupne lestvice napredovali kot tretji, Poljaki kot šesti, kar pomeni, da se bosta reprezentanci, ki sta v zadnjem desetletju bili kar kopico hudih izločilnih dvobojev na največjih tekmovanjih, zdaj pomerili še na olimpijskem obračun velikega vložka. Zmagovalec se bo boril za odličja, poraženec pa bo zapustil olimpijske igre.

Če bo za Slovence to sploh prvi izločilni boj olimpijskih iger, saj na teh sodelujejo prvič, pa Poljaki dobro vedo, kako je igrati na tekmovanju, o katerem sanja vsak športnik. Pod petimi krogi letos igrajo 11., največji uspeh so dosegli leta 1976, ko so osvojili edino odličje in to zlato.

Poljaki upajo, da bodo končali četrtfinalni olimpijski urok. Na zadnjih petih olimpijskih igrah so vselej zaigrali v četrtfinalu in vselej izgubili. Pred tremi leti v Tokiu so jih iz bojev za kolajne izločili poznejši prvaki Francozi. Foto: Guliverimage

Pet zaporednih olimpijskih četrtfinalov in pet porazov

A pred dvobojem z zasedbo Gheorgheja Cretuja je bolj malo govora o olimpijskem naslovu z dolgo brado, poljski mediji so se namreč razpisali o bolečih izločilnih tekmah v tem tisočletju. Verjeli ali ne, Poljaki so na zadnjih petih zaporednih olimpijskih igrah (2004, 2008, 2012, 2016, 2021) vselej zaigrali v četrtfinalu, vselej izgubili in tako ostali brez tako želenih dvobojev za odličja.

Urok, kakor so ga poimenovali, se vleče od leta 2004 in Aten, ko so v četrtfinalu izgubili z Brazilci, nato pa so jih v četrtfinalu po vrsti zaustavili Italijani, Rusi, Američani in Francozi.

Grbić ve, da bo motivacija drugačna, Italijo je treba hitro pozabiti

Poljaki upajo, da se jim v šesto ne pripeti kaj podobnega, a se zavedajo, da so jim tudi Slovenci v preteklosti že zadali boleče udarce, predvsem pa, da bodo morali prikazati boljšo igro, kot so jo v soboto proti azzurrom. Poljski mediji so po tem porazu celo zapisali, da je šlo za eno najslabših predstav domače reprezentance pod vodstvom Nikola Grbića na večjih tekmovanjih. Srb po porazu ni pretirano pogledoval k Italijanom, pač pa k naslednji tekmi, na kateri zahteva večjo osredotočenost svojih varovancev.

Selektor Nikola Grbić je po sobotnem porazu z I/talijo raje gledal v prihodnost, saj dozdajšnji rezultati olimpijskih iger od zdaj naprej ne štejejo več. 50-letni Srb upa, da bodo njegovi varovanci ostali dobro fokusirani. Foto: Reuters

"Ta tekma zdaj res ni pomembna. Edino, kar je zdaj pomembno, je ponedeljkov četrtfinale s Slovenijo in naša priprava. Ni pomembno, kdo igra za zlato v drugih disciplinah, koliko značk iz drugih držav je kdo zbral ali pa, kako lepe fotografije so v fotogaleriji. Zdaj je pomembno, da se vrnemo na svojo raven in igramo najboljšo odbojko. Mnogi od teh fantov že več kot desetletje igrajo v najboljših klubih, trenirajo na najvišji ravni in tekmujejo na pomembnih klubskih in reprezentančnih tekmovanjih. Mogoče smo proti Italiji imeli v podzavesti, da smo že v četrtfinalu, in se tekme lotili malo drugače. Ne govorim o kalkulacijah, vem pa, da bo motivacija za četrtfinale drugačna. Igrati moramo najboljšo odbojko in ostati potrpežljivi," so pri poljskem Onet povzeli besede Grbića, ki se s tekmecem na drugi strani ne obremenjuje.

Naj ne zapravljajo energije za to, kar bi lahko zmanjšalo fokus

"V tej fazi tekmovanja ni več lahkih nasprotnikov, saj vsi igrajo odlično odbojko, čeprav ima vsaka ekipa drugačne značilnosti. Fante bom sedaj poskušal čim bolje pripraviti na to tekmo. Svetoval jim bom, naj ne zapravljajo energije za stvari, ki bi jim lahko zmanjšale osredotočenost na naslednjo tekmo," je še dodal 50-letni Srb.

Slovenci in Poljaki so v zadnjih letih v izločilnih bojih predvsem evropskih prvenstev bili hude bitke. Foto: Guliverimage

Številne bitke v izločilnih bojih

Reprezentanci sta se v tej sezoni srečali trikrat. Na prvi tekmi predtekmovanja lige narodov, v kateri si Poljaki kalkulirali s postavo, so s 3:0 zmagali Slovenci, na drugih dveh pa tekmeci. Najprej na zaključnem turnirju lige narodov, ko so v igri za tretje mesto zmagali s 3:0, nato pa še na Wagnerjevem memorialu, ko so v boju za prvo mesto zmagali s 3:1.

Zadnjič sta si Slovenija in Poljska na večjih tekmovanjih nasproti stali v lanskem polfinalu evropskega prvenstva, ko so Poljaki prekinili dolg urok porazov na medsebojnih tekmah na izločanje. Zmagali so s 3:1 in pozneje postali evropski prvaki, Slovenci pa so osvojili bron.

Pred tem so jih Slovenci na prvenstvih stare celine od 2015 na tekmah na izločanje redno premagovali, ena slajših zmag je bila tista iz leta 2021, ko so Poljake premagali v polfinalu pred bučnim poljskim občinstvom dvorane Spodek.