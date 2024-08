Slovenke na pragu raja, nato so Švedinje uprizorile nor preobrat

Slovenske rokometašice se na olimpijskem turnirju niso uvrstile v četrtfinale. V odločilni tekmi za napredovanje so ostale praznih rok proti Švedski (23:27). Še 20 minut pred koncem so vodile z 18:15, nato pa so Skandinavke uprizorile imeniten preobrat. Slovenke bodo tako na svojih prvih olimpijskih igrah osvojile 11. mesto.

Slovenija : Švedska 23:27 (14:11)

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 5. krog

Sobota, 3. avgust:

Slovenija : Švedska 23:27 (14:11) Arena Paris Sud 6, gledalcev 5800, sodnika: Brunner in Salah (oba Švica). Slovenija: Vojnovič, Pandžić, Klemenčič, Gros 3 (1), Omoregie 9, Spreitzer, Stanko 4, A. Abina 2, Ljepoja 3, Varagić 2, Lazović, Svetik, Hrvatin, E. Abina.

Švedska: Bundsen, Eriksson, Koppang 3, Stroemberg, Blohm 2, Roberts 4, Lundstroem, Lindqvist 3, Hagman 5 (2), Thorleifsdottir 1, Hansson 4, Carlson 3, Loefqvist, Axner 2. Sedemmetrovke: Slovenija 1 (1), Švedska 2 (2).

Izključitve: Slovenija 4, Švedska 2 minuti.

Rdeč karton: /.

Slovenske rokometašice so končala nastope v francoski prestolnici, na zadnji tekmi proti Švedinjami pa so drago prodale svojo kožo. Na svojem premiernem olimpijskem nastopu so osvojile zadnje mesto v skupini A, na petih tekmah so dosegle eno zmago in doživele štiri poraze.

Slovenke so proti Švedinjam lovile dragoceno zmago, ki bi jih ohranila v igri za napredovanje, a je naletela na premočne tekmice. Foto: Reuters

V četrtfinale so se iz skupine A že uvrstile Norvežanke, Danke in Švedinje. Četrta udeleženka bo znana po današnjih tekmah med Norveško in Nemčijo (19.00) ter Dansko in Južno Korejo (21.00). Iz skupine B so se med osem napredovale Francija, Nizozemska, Madžarska in Brazilija.

Slovenke v prvem polčasu zasenčile favoritinje

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi slovenske reprezentance Dragana Adžića so v prvem polčasu povsem zasenčile favorizirane Švedinje. Kljub odsotnosti prvokategornice Tamare Mavsar, ki je manjkala zaradi bolezni, so se pogumno zoperstavile pretendentkam za najvišja mesta na letošnjem olimpijskem turnirju.

Z agresivno in gibljivo obrambo ter raznovrstno igro v napadu so v 16. minuti povedle z 9:6 in švedsko strokovno vodstvo prisilile, da je zahtevalo minuto odmora. Nekatere taktične in kadrovske spremembe v švedski izbrani vrsti niso porušila slovenskega sistema igre, v 19. minuti si je po golu krožne napadalke Nataše Ljepoje priigrala štiri gole prednosti (11:7).

Do konca prvega polčasa je njihova prednost znaša med dvema in tremi goli, izkazala pa se je Elizabeth Omoregie, ki je dosegla šest golov.

Alja Varagić in soigralke se poslavljajo od nastopa na krstnem olimpijskem turnirju. Foto: Reuters

Slovenke so v začetku druge polovice tekme nadzorovale favorizirane Skandinavke, v njihovi igri je bilo malo pomanjkljivosti. V 36. minuti so po golu Alje Varagić povedle s 17:13, v nadaljevanju imele tudi tri gole prednosti (16:13, 17:14 in 18:15).

Sredi drugega polčasa je njihova igra "razpadla", Švedinje so med 43. in 49. minuto naredile delni izid 5:0 in po zaostanku 15:18 povedle z 20:18.

Adžićevim izbrankam, ki so med tekmo porabile ogromno energije, je v zadnjih desetih minutah zmanjkalo moči za telesno močnejše Švedinje. Najvišji zaostanek so si pridelale v 54. minuti, ko so zaostale za pet golov (19:24).

Veselje Švedinj po zmagi nad Slovenkami. Foto: Reuters

V slovenski izbrani vrsti je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Omoregie z devetimi goli. Tjaša Stanko je dosegla štiri zadetke, vratarka Amra Pandžić pa je zbrala sedem obramb.

Slovenske rokometašice so tako na svojem premiernem olimpijskem nastopu osvojile zadnje mesto v skupini A. Turnir v mestu luči so odprle s porazom proti Dankam z 19:27, v drugem dvoboju pa so bile boljše od Južnokorejk s 30:23. V zadnjih treh tekmah so doživele tri poraze: najprej so visoko izgubile proti Nemkam z 22:41, nato proti Norvežankam z 22:29, danes pa še proti Švedinjam s 23:27.

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

