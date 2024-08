Američanka z napadom v zadnjih kilometrih do zlata, razočarani Slovenki daleč zadaj

Enaintridesetletna Faulkner je prišla do svoje 12. zmage v karieri, za 58 sekund pa so zaostale Vos, olimpijska prvakinja s cestne dirke leta 2012, Kopecky, ki je veljala za prvo favoritinjo, ter Vas.

Slovenijo sta zastopali Eugenia Bujak in Urša Pintar. Petintridesetletna Bujak si je želela izboljšati 19. mesto iz Tokia, vendar ji to ni uspelo. Slovenki, ki sta olimpijski kronometer končali na 16. oziroma 31. mestu, sta cestno dirko končali na 42. (+7:53) oziroma 59. mestu (+8:51).

Na dirki je s pobegom najprej poskusila Slovakinja Nora Jenčušova, iz glavnine je skočilo še pet kolesark, med njimi članica ekipe BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, Belorusinja Hana Cerah. Ta skupinica je Slovakinjo ujela po 50 kilometrih. Glavnina je takrat zaostajala približno pet minut, nato je zaostanek narasel tudi na šest minut.

Američanki je uspelo po pobegu tri kilometre pred ciljem. Foto: Reuters

Tega je glavnina začela manjšati približno na polovici trase, kmalu po tem pa je iz glavnine odpadla presenetljiva olimpijska prvakinja iz Tokia, Avstrijka Anna Kiesenhofer. Pozneje so se začeli napadi v glavnini, ki je ubežnice ujela slabih 50 km pred ciljem.

Sledili so odločilni trije krogi z vzponom na Montmartre, že na prvem je skočila deseterica na čelu z Vos, Italijanko Eliso Longo Borghini, Švicarko Noemi Rüegg, Britankami Elizabeth Deignan, Pfeiffer Georgi in Anno Henderson, Faulkner, Španko Mavi Garcia, Nemko Liane Lippert in Vas.

Kopecky je takrat zaostala za dobrih 20 sekund skupaj z Nizozemkama Demi Vollering in Loreno Wiebes, a se nato vrnila v boj za najvišja mesta. Vos in Vas sta si nato v ospredju prikolesarili dobre pol minute naskoka pred zadnjim prehodom Montmartra.

Najboljša trojica. Foto: Reuters

Sledila je skupina petih s Kopecky, slednja in Faulkner pa sta se osem kilometrov pred ciljem približali zgolj na nekaj sekund, tako da so v boju za kolajne ostale štiri kolesarke. Tri kilometre pred ciljem pa je napadla Faulkner, si hitro nabrala več kot pol minute prednosti in prva prešla ciljno črto v bližini Eifflovega stolpa.

Faulkner je postala enajsta olimpijska zmagovalka cestne dirke in druga Američanka, prvo zlato je ZDA priborila Connie Carpenter-Phinney leta 1984.

Bujak: Odpadla sem, nisem mogla dati več. Na cilju se res počutim izčrpano.

Za Slovenki se je ključni trenutek preizkušnje zgodil pred prihodom v krožni del trase z vzponom na Montmartre. Tam je prišlo do padca, Slovenki pa sta bili slabše postavljeni in izgubili stik z glavnino.

"Seveda smo na dirki zato, da se borimo za najboljši rezultat kot lahko, a se nam danes ni izšlo. Vpletena sem bila tudi v padec ravno pred začetkom prvega kroga. Tam smo izgubili stik, nato smo lovili. Tam sem šla kar na polno in me je na drugem prečkanju Montmartra zmanjkalo. Odpadla sem, nisem mogla dati več. Na cilju se res počutim izčrpano. Dala sem vse, kar sem lahko," je za STA dejala 35-letna Bujak. Slovenki sta bili 42. oziroma 59. Foto: Guliverimage

Članica ekipe UAE Team ADQ je priznala, da postavitev v glavnini večji del dirke ni bila najboljša, kar je bila posledica visokega ritma najboljših reprezentanc: "Zagotovo bi morali biti bolj spredaj. Ampak raven na dirki je bila zelo visoka. Ko so začele loviti beg, je šla hitrost strmo navzgor. Zelo težko je bilo ves čas biti spredaj, vsaj meni."

Za konec je dodala, da je imela zahtevno pripravljalno obdobje tudi zaradi bolezni. "Verjetno se je poznalo, da nisem dirkala dva meseca, ker sem konec maja zbolela za citomegalovirusom. Mučila sem se pet tednov. Vse sem naredila, kar sem lahko. Na dirki sem se počutila dobro in če ne bi bilo padca in mi posledično ne bi bilo treba loviti ostalih, bi bilo lahko bolje. To je bil zelo zahteven trenutek na dirki," je še dodala Bujak.

Pintar: Zaradi padca pred mano sem se praktično ustavila

Tudi Pintar je bila po koncu preizkušnje razočarana. "Od prvega kilometra je šlo na polno, le vmes se je malce ustavilo. Sama sem se morala zaradi padca pred mano še pred prihodom v mesto praktično ustaviti, zato sem izgubila priključek s prvimi," je razložila za STA.

S petimi, šestimi tekmovalkami je nato lovila glavnino, a nikakor ni prišla do vodilnih kolesark. "Moram reči, da sem kar malo razočarana. Očitno nisem bila na pravem mestu, ko je prišlo do padca in tako sem izgubila položaj in tudi uvrstitev," je razočarano delovala 38-letna članica ljubljanske zasedbe BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo.

Tudi sama je obžalovala položaj pri repu glavnine, ko je prišlo do padca. "Skupina ni bila tako velika, hitro si bil spredaj, hitro pa tudi zadaj. Bilo je kar nekaj nervoze in ni bilo ravno lahko biti ves čas spredaj."

Počutje je opisala kot dobro. "Do padca pred mano ni bilo nobenih težav. Tudi po tem, ko smo z ostalimi puncami lovile, smo šle na polno. Ampak šlo je tako hitro, da nismo prišle zraven," je izpostavila Pintar.

Za konec je spregovorila še o upravičenosti mesta v olimpijski ekipi, potem ko je bilo v zadnjih tednih veliko polemik glede odločitve selektorja Gorazda Penka, da Urške Žigart, najbolje na lestvici uvrščene slovenske tekmovalke v ekipi svetovne serije, ne uvrsti med potnici v Pariz.

"Kot sem že rekla, olimpijske igre niso stvar ene dirke. Točke so se zbirale že prej, tudi celo leto sem se pripravljala na ta čas, na to dirko. Vesela sem, da sem lahko nastopila," je na kratko sklenila 38-letnica.

Kolesarstvo, cestna dirka, ženske:

ZLATO: Kristen Faulkner (ZDA)

SREBRO: Marianne Vos (Nizozemska)

BRON: Lotte Kopecky (Belgija)