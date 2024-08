Ngamba, ki je bila rojena v Kamerunu, a je pri 11 letih poiskala varno zatočišče v Veliki Britaniji, je premagala Francozinjo Davino Michel s soglasno odločitvijo sodnikov po točkah in se uvrstila med zadnje štiri tekmovalke, ki se bodo pomerile za odličja.

Petindvajsetletna boksarka je lezbijka, kar je v njeni domovini nezakonito. Iz Kameruna je zbežala pri enajstih letih. Pred petimi leti jo je skupaj z bratom policija aretirala in jo premestila v begunski center, ko je oblastem povedala, kje živi.

To je pustilo posledice in nato ni dobila britanskega potnega lista. Velika Britanija jo je želela uvrstiti v svojo boksarsko ekipo za igre v Parizu, a se je boksarska zveza neuspešno pritožila na zavrnitev potnega lista. Ngamba je imela težko otroštvo, v šoli so jo ustrahovali zaradi slabe angleščine, prevelike teže in telesnega vonja. Pod svoje okrilje sta jo vzela učitelja telovadbe in ji predstavila boks, s katerim se je uveljavila v življenju.

Olimpijska ekipa beguncev je prvič tekmovala na igrah v Riu de Janeiru leta 2016, v njej so prisilno razseljeni ljudje po vsem svetu. Za to ekipo v Parizu tekmuje 37 športnikov iz več kot ducata držav.