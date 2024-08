Na olimpijskih igrah v Parizu je na sporedu poseben dvoboj. V finalu olimpijskega teniškega turnirja se bosta pomerila Novak Đoković in Carlos Alcaraz, prvi in drugi nosilec turnirja. Dvoboj se začne ob 14. uri in ga bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

Na osrednjem igrišču Roland Garrosa s obeta prava teniška poslastica. Med seboj se bosta udarila trenutno najboljša teniška igralca sveta, ki sta v različnih obdobjih svoje kariere. Novak Đoković si v jeseni svoji kariere še kako želi v svojo vitrino postaviti zlato olimpijsko medaljo, ki jo že čaka dolga leta. Pravzaprav se je prvič uvrstil v olimpijski finale in si najmanj zagotovil srebro, a vemo, kakšne cilje ima Nole, ki je še bolj motiviran, ko obleče dres srbske reprezentance. Najmanjšega dvoma ni, da bo Beograjčan dal prav vse od sebe, da na kolena spravi mladega Španca, ki trenutno igra tenis svojega življenja. Carlos Alcaraz je šele na začetku svoje kariere, trenutno dominira na teniških igriščih in ve, kako premagati Đokovića.

Foto: Reuters

"To bo največji izziv, ki ga imam ta trenutek, potem ko bom z njim igral na tem igrišču. Mesec nazaj je na tem igrišču zmagal Roland Garros. Prav tako sva enkrat tukaj igrala, ko sem ga premagal v polfinalu, ampak sem precej gladko izgubil proti njim v Wimbledonu."

"Zdaj bo drugačna podlaga … Mislim, da zdaj igram bolj in se tudi bolje gibljem, kot sem se v Wimbledonu. Zato upam, da bom igral svoj najboljši tenis. Na nek način nimam kaj za izgubiti, saj sem si že zagotovil medaljo," je po polfinalnem dvoboju povedel eden najboljših igralcev vseh časov in priznal, da je v tem dvoboju favorit Alcaraz. Prav tako bo zanimivo videti, ali bo zdržalo koleno Đokovića, potem ko je med turnirjem že imel nekaj težav.

Carlos Alcaraz se je zlahka prebil do finala. Foto: Guliverimage

Alcaraz igra tenis svojega življenja in težko ga bo premagati

Carols Alcaraz trenutno igra tenis svojega življenja in je v zadnjem obdobju nepremagljiv. Letos je zmagal OP Francije in pozneje še Wimbledon. Tudi na olimpijskem turnirju se je do finala sprehodil brez izgubljenega niza.

Za igralca bo to sedmi medsebojni dvoboj, izid v zmagah pa je 3:3. Zadnja dva je dobil 21-letni Španec, a sta igrala na trdi podlagi oziroma na travi. Na pesku sta do zdaj igrala dvakrat in vsak je dobil po en dvoboj.

Novak Đoković je v polfinalu kazal znake nervoze. Foto: Guliverimage

Velik pritisk bo na Đokoviću

Čeprav je Carlos Alcaraz očiten favorit, bo velik pritisk tudi na Đokoviću. Zlata olimpijska medalja je eden od dveh manjkajočih kosov sestavljanke v Đokovićevi karieri, potem ko mu manjka še koledarski grand slam (ko igralec v enem letu zmaga vse štiri turnirje za grand slam op. p.). Leta 2021 je bil od slednjega cilja oddaljen le še en dvoboj, a ga je v finalu OP ZDA premagal Danil Medvedjev. Nole je v polfinalu že kazal znake nervoze, ko se je sporekel s sodnikom in kot je pri njemu večkrat v navadi, vpil na svojo ekipo.