Rokometaši drugi v skupini, četrtfinalni nasprotnik bo znan zvečer

Slovenski rokometaši so si z zmago nad Japonsko zagotovili četrtfinale, na zadnji tekmi z Nemci pa izgubili z 36:29 in zasedli drugo mesto v skupini A. Selektor Uroš Zorman je priložnost ponudil vsem igralcem. Kot tretji so si napredovanje iz te skupine zagotovili Švedi, ki so dopoldne s 40:27 nadigrali Japonce. Za zadnjo vozovnico bosta igrali Španija in Hrvaška. Varovanci Uroša Zormana bodo nasprotnika v četrtfinalu dobili po tekmi Danska - Norveška, nasproti pa jim bodo stali Norvežani ali Egipčani, ki so dopoldan ugnali Argentince.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 5. krog

Nedelja, 4. avgust:

Na uvodu v srečanje, ki je odločalo o tem, kdo bo zasedel vrh skupine A, se ne enim ne drugim ni uspelo odlepiti na več kot dva gola prednosti. Selektor Uroš Zorman je že v prvih 20 minutah priložnost ponudil večini igralcev, ki jih ima na razpolago, prve minute v vratih je dobil tudi Urh Kastelic, ki je tokrat v postavi zamenjal Klemna Ferlina. Ta ima, tako kot Matej Gaber, poškodovano nogo, v slovenskem taboru pa bodo naredili vse, da se bosta oba igralca vrnila v kader za izločilne boje. Nemci so v 22. minuti prvič povedli s tremi zadetki razlike, ob golu za plus štiri pa je reagiral Zorman in zahteval minuto odmora. A to ni zaustavilo Nemcev, ki so s sedmimi zaporednimi goli ušli na 20:13, nato pa so Slovenci njihov nalet vendarle prekinili z golom. Razlika je do polčasa narasla na devet, na odmor sta se moštvi odpravili z rezultatom 23:14.

Kristjan Horžen je bil prvi strelec Slovenije. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Drugi polčas se je začel tako kot prvi, izenačeno, tako da so Nemci držali razliko s konca prvega. Razmerje moči se ni spreminjalo tudi v nadaljevanju, v 48. minuti je bilo še vedno plus devet za Nemčijo. Slovenci so nato vendarle povezali štiri zaporedne zadetke in se približali na šest zadetkov zaostanka. Kmalu zatem je minuto odmora zahtevala tudi nemška klop. Ob koncu je razlika znašala sedem, bilo je 36:29. Za Slovenijo je sedem zadetkov dosegel Kristjan Horžen, sledil mu je Nik Henigman s štirimi.

Zorman zadovoljen, da so vsi ostali zdravi

V prvi izjavi za RTV Slovenija je Zorman poudaril, da je bilo najpomembneje, da so nekatere igralce spočili, zarotirali ekipo in sanirali manjše poškodbe: "Začeli smo dobro, v drugih 15 minutah prvega polčasa pa maksimalno zaspali in tu so Nemci naredili razliko. V drugem polčasu smo se poizkušali vrniti, a na koncu je najpomembneje, da smo ostali zdravi." Dodal je, da sedaj prihaja četrtfinale, s katerim se turnir tudi dejansko začenja: "Lahko dobimo Norveško ali Egipt. Bomo počakali do konca dneva, pa bomo videli."

Ferlin ima že dlje časa težave s kolenom

Klemen Ferlin ne bo branil proti Nemcem. Foto: Anže Malovrh/STA Na tekmi proti Nemčiji je Slovenija igrala brez vratarja Klemna Ferlina in krožnega napadalca Mateja Gabra. Namesto njiju sta bila v kadru vratar Urh Kastelic in krožni napadalec Kristjan Horžen. Ponovno je manjkal tudi Borut Mačkovšek, ki je izpustil že srečanje z Japonsko.

Ferlin ima že dlje časa težave s kolenom, ki na srečo niso hujše narave, medtem ko si je Gaber tik pred olimpijskimi nastopi poškodoval mečno mišico. Krožni napadalec se je po intenzivnih terapijah v ekipo vrnil že na drugi tekmi, stisnil zobe in Sloveniji pomagal do treh zmag.

Tako Ferlin kot Gaber se bosta lahko v ekipo vrnila takoj, ko jima bo to dopuščalo zdravstveno stanje, je sporočila Rokometna zveza Slovenije.

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.