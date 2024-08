Pred Tratnikom le Roglič, Pogačar in Hauptman

V Parizu je danes še drugič v tednu dni roke visoko v zrak ob prečkanju ciljne črte pri Eifflovem stolpu stegnil Belgijec Remco Evenepoel, ki je tako poskrbel za dvojno zlato odličje na teh olimpijskih igrah. Na startu sicer ni bilo branilca bronastega odličja iz Tokia Tadeja Pogačarja. "Glede na zmagovalca, ki je Remco, vemo, da mu lahko parira le Tadej. Na žalost ne bomo nikoli vedeli, kaj bi bilo, če bi bil Tadej tukaj," je po koncu dejal Luka Mezgec, ki je zaostal 7:23 minute in zasedel 38. mesto.

Je pa slovenske barve odlično zastopal Jan Tratnik, ki je bil na koncu celo v sprintu manjše skupine, ki se je borila za bronasto odličje. Na koncu se je boril v skupini sedmih kolesarjev v boju za bron, Tratnik pa je na koncu cilj prečkal kot osmi z zaostankom minute in 16 sekund v času tretjega Francoza Christopha Laporta. "Na takšnih dirkah je treba biti agresiven. Tudi v Avstraliji (na svetovnem prvenstvu leta 2022, op. p.) sem bil skoraj srebrn. Nismo imeli ekipe, s katero bi lahko nadzirali dirko. Zato je bilo pomembno, da smo bili agresivni. Verjel sem vase, imel sem dobre noge. Zadnjih 50 kilometrov je bilo res težko, ne veš, ali si dovolj dober. A nato vidiš, da vsi kolesarji trpijo. Nisem odnehal, poskušal sem, videl sem, da se lahko borim za najvišja mesta. Na koncu odloča, kdo je dober v sprintu. Sam po lanski poškodbi nisem dober sprinter. Na koncu sem dal vse, kar sem lahko. To je bil maksimum," je bil po koncu zadovoljen Tratnik.

Jan Tratnik je osvojil osmo mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Tratnik: V soboto je bil res posran dan

Idrijec je Slovenijo sicer zastopal tudi na sobotnem kronometru, kjer pa ni imel svojega dne, ob tem je imel še težave s kolesom in je na koncu končal pri repu uvrščenih. Danes je bilo povsem drugače, Tratnik pa je z nasmehom in zadovoljstvom končal nastop na svoji drugi cestni dirki na olimpijskih igrah. "V tem času sem se malo spočil (smeh, op. p.). Ni neke hude matematike, upal sem na dober dan. Še vedno sem opravil dober trening v tem tednu. Po Touru pa ni bilo dovolj časa za pripravo na kronometer, potem pa še tista težava s kolesom. Sobotni kronometer je bil res posran dan, za pozabo. Šel sem domov, se motiviral, se pripravil in vse naredil za čim boljši rezultat," je še dodal Tratnik.

Ta je Sloveniji priboril četrto najboljšo kolesarsko uvrstitev v zgodovini olimpijskih iger. Boljši so do zdaj bili le Primož Roglič, ki je bil v Tokiu v kronometru zlat, Tadej Pogačar, ki je bil na istih olimpijskih igrah bronast na cestni dirki ter Andrej Hauptman. Ta je v Atenah osvojil peto mesto. "Na to sem izredno ponosen. Zdaj bom šel res zadovoljen na oddih. Lažje mi je bilo, ker sem šel vmes doma. Že tako me ni nič doma. Samo toliko, da sem bil samo dva dni povsem prost, to mi je veliko pomenilo. Motiviral sem se, rekel sem si, da je vse, kar lahko naredim, da dam vse od sebe. Pa tudi če bi napadel 80 km do cilja, če ne bi šlo, bi odstopil. Tako pa so bile noge dobre, zato sem se boril od zadnjega metra. Bile so tudi idealne temperature za dirko," je dejal Tratnik, ki je na koncu čestital olimpijskemu prvaku Evenepoelu.

Tratniku je dobro del odhod domov po sobotnem kronometru. Foto: www.alesfevzer.com

"Vsak kolesar si želi tega, zasluženo je dvakratni prvak. Ne vemo, kaj bi bilo, če bi bil tukaj Pogačar. Tadej je Tadej, njemu vse ustreza. Zagotovo bi bil dober, nima pa pomena, da se zdaj sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bilo. Tudi Wout van Aert je bil veliki favorit, pa ga ni bilo v ospredju," je še dodal Tratnik, ki ga zdaj čaka malce počitka, nato pa nastop na dirki v Kanadi ali Luksemburgu. "Če bom na treningih malce zadaj, bom raje dirkal na Luksemburgu, saj ne izgubiš veliko treninga zaradi potovanja. Nato pa SP in tri italijanske dirke," je še dodal slovenski kolesar.

Mezgec: Če zmaga Remco, potem je to jasen pokazatelj, da ni bilo enostavno

Izmed preostale slovenske trojice Domen Novak in Matej Mohorič preizkušnje nista končala, Luka Mezgec je zaostal 7:23 minute in zasedel 38. mesto. "Vedeli smo, da bo dirka zahtevna, da bo šlo mož na moža, ena na ena. Če zmaga Remco, potem je to jasen pokazatelj, da ni bilo enostavno. Kot ekipa smo si res odlično razdelili naloge, Jan je vrhunsko branil slovensko čast, tako da smo lahko zadovoljni," je dejal Mezgec.

Luka Mezgec je bil zadovoljen z opravljenim. Foto: www.alesfevzer.com

V slovenski ekipi ni bilo veliko komunikacije in pogovorov, je pa bilo kaj kmalu jasno, da se danes Tratnik odlično počuti. "Startali smo brez nekih dogovorov, le Domen Novak je imel nalogo, da pokrije napade od starta, potem pa smo rekli, da se bomo podredili stilu dirkanja glede na to, kako bodo dirkale največje nacije. Ko je Domen opravil svoje približno 70 kilometrov, smo vedeli, da sta tu Matej in Jan, da pokrivata napade in da gresta na moč, pa da jaz poskusim z bojem, če bo prišlo do večje skupine. Na koncu je bil zadnji vzpon nekoliko prehiter zame in sem malce zaostal, Jan je bil spredaj in vrhunsko oddelal svojo nalogo," je bil zadovoljen Mezgec.

Preberite še: