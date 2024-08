Slovenska kolesarka pred nedeljsko cestno dirko na OI: Nimamo toliko moči kot neke druge države

Ob Urši Pintar bo imela Slovenija dve predstavnici, najboljše ekipa pa bodo lahko na start poslale po štiri tekmovalke. To dirko ob 158 km dolgi trasi in brez radijskih povezav postavlja na glavo.

"To je specifična dirka. Nimamo toliko moči kot neke druge države. Moramo dobro slediti dirki, jo dobro prebrati, da vidimo, kaj se dogaja," je pred dnevi Eugenia Bujak dejala zbranim slovenskim medijem v Parizu.

Najtežje bo nato v krogih

"Če bodo najboljše v skupini, se zagotovo ne splača iti v beg. Ko bodo šle najboljše, pa moramo poskusiti slediti. Upam, da pride do cilja skupina 20, 30 tekmovalk, kjer se tudi znajdem in lahko sprintam," je še dodala članica ekipe UAE Team ADQ.

Sama trasa po njenem mnenju ni preveč zahtevna ali tehnična, odločitev pa bo pričakovano padla v krožnem delu dirke v zadnjih 50 km.

Selektor Gorazd Penko je v ekipo za Pariz uvrstil Bujak in Pintar, doma pa pustil najboljšo Slovenko na svetovni lestvici Urško Žigart, Foto: www.alesfevzer.com

"Ta velik krog iz mesta ni ravno tehničen ali zahteven. So sicer neki 'klančki', a tam pričakujemo pobege tekmovalk iz manjših držav. To bomo zagotovo spustili naprej in se bo potem samo polovilo. Najtežje bo nato v krogih, sta samo dva in tam se bo veliko dogajalo," pravi Bujak.

Na klancu v mestu bo pestro, dodaja: "Tam bo kar borba za vzpon po kockah in tudi nevaren spust navzdol. Upam, da ne bo dežja. To ne bi bilo idealno. Zagotovo bo dirka kar dinamična v teh krogih." Vreme naj bi bilo tekmovalkam naklonjeno, saj je pričakovati oblačno vreme s temperaturami okoli 25 stopinj Celzija.

Selektor Gorazd Penko, ki je v ekipo za Pariz uvrstil Bujak in Pintar, doma pa pustil najboljšo Slovenko na svetovni lestvici Urško Žigart, je prepričan, da sta njegovi izbranki dobro pripravljeni. "To smo videli na merilcu moči," je poudaril po kronometru prejšnjo soboto.

Tega sta Bujak in Pintar končali na 16. oziroma 31. mestu med 35 tekmovalkami. "Od Urše nismo kaj pričakovali na kronometru, precej več pa pričakujemo na cestni dirki," dodaja Penko.

Urša Pintar kronometru ni posvetila veliko pozornosti. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Kaj dodatnega se v zadnjem tednu pred cestno dirko ni dalo natrenirati, pravi selektor. Pred preizkušnjo so opravili dva intenzivna treninga, ostalo so bili regeneracijski treningi.

Počitek je bil pomemben tudi za Pintar, ki je po vožnji na čas že pogledovala proti cestni dirki. "Posebej sem se pripravljala na cestno dirko, kronometru pa nisem posvetila veliko pozornosti, saj to ni moja disciplina," je takrat dejala.

Zdaj jo tako kot ostalih 92 tekmovalk čaka 158 km dolga trasa, na kateri je sicer devet klancev, a na nobenem od teh ni pričakovati večjih razlik vsaj do zadnjih 50 km.

Bo zlato medaljo osvojila Lotte Kopecky? Foto: Guliverimage

Prva favoritinja preizkušnje je svetovna prvakinja Belgijka Lotte Kopecky, presenetljivi naslov olimpijske prvakinje iz Tokia pa brani Avstrijka Anna Kiesenhofer.

Dirka se bo začela ob 14. uri in končala predvidoma štiri ure pozneje na slovitem Trocaderu s pogledom na Eifflov stolp.