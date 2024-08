Za organizacijo boksarskega turnirja v Parizu, tako kot tudi na prejšnjih OI pred tremi leti v Tokiu, skrbi Mok, saj je že pred leti krovno boksarsko zvezo (Iba), ki jo vodi Rus Umar Kremljov, zaradi korupcije, težav z vodstvom in goljufije suspendiral. Mednarodno športno razsodišče (Cas) je zavrnilo ugovor Ibe glede suspenza. Če se želi boks uvrstiti na OI 2028, je treba do začetka prihodnjega leta najti partnerja na mednarodni ravni, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Ni presenečenje, da je zveza Iba kritizirala Mok v razpravi o spolih glede boksark Imane Helif iz Alžirije in Lin Ju Ting iz Tajvana. Zveza Iba je v izjavi zapisala, da je zaskrbljena zaradi nedosledne uporabe kriterijev za udeležbo ter da dvomi o pravičnosti tekmovanja in varnosti športnic. Alžirka Helifova, ki se bori v kategoriji do 66 kilogramov, in Tajvanka Lin Ju Ting, ki nastopa v kategoriji do 57 kg, sta boksarki, ki ju je Iba na lanskem svetovnem prvenstvu diskvalificirala, saj je trdila, da nista opravili preizkusa spola. Dokazov o tem sicer boksarska zveza Iba nikoli ni predložila.

Imane Helif bo nastopila v četrtfinalu. Foto: Guliverimage

Bach odločitev Ibe označil za samovoljno

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je obema boksarkama na OI v Parizu dovolil nastop v ženski konkurenci. Kot je danes poudaril Bach, je bila odločitev mednarodne zveze, da na lanskem SP omenjeni boksarki suspendira, "samovoljna". Potem ko je Helifova svojo prvo olimpijsko borbo proti Italijanki Angeli Carini dobila s tehničnim nokavtom po le 46 sekundah, je izbruhnila burna polemika o njeni pravici do nastopa na OI.

"Govorimo o ženskem boksu. Rodila se je kot ženska, odraščala je kot ženska, ima potni list kot ženska in tekmovala je kot ženska," je danes na novinarski konferenci v Parizu ponovno poudaril Bach. Kot je dodal, za obe boksarki velja, da nikoli ni bilo nobenega dvoma o tem, da sta ženski. Helifova se bo v četrtfinalu do 66 kilogramov borila z Madžarko Anno Luco Hamori.

Predsednik Ibe objavljal hujskaške komentarje proti Moku in Bachu

Prvi mož Moka je dodal, da Iba vodi gonjo proti obema športnicama. "Od Rusov in zlasti mednarodne zveze, ki je suspendirana, lahko spremljamo kampanjo obrekovanja in blatenja Francije, olimpijskih iger in Moka. V zvezi s tem so podali številne komentarje, ki jih ne želim ponavljati." Predsednik Ibe Kremljov, ruski poslovnež, je na družbenih omrežjih večkrat objavljal hujskaške komentarje proti Bachu in Moku zaradi odločitve, da obema boksarkama dovolijo nastopiti na igrah.

Umar Kremljov Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Vse bi prosil, naj spoštujejo ti ženski, naj jih spoštujejo tako kot ženski in kot človeški bitji," je dejal Bach. "Ko govorite o človekovih pravicah je pravica vsake ženske, da sodeluje na ženskem tekmovanju." Dodal je, da želi Mok obdržati boks na OI glede na družbeno vlogo, ki jo ima šport, zlasti za revnejše sloje družbe, vendar je treba ustanoviti novo globalno športno zvezo.

"Boks je eden najbolj globalnih športov, šport z zelo visokimi družbenimi vrednotami. V vsaki državi veliko boksarjev prihaja iz obrobnih delov družbe in boks jim ne ponuja veliko priložnosti le v ringu, temveč tudi zunaj," je dejal predsednik Moka. "Ravno zato je to, kar se dogaja z Imane na družbenih omrežjih, še toliko bolj žalostno. Ker je zelo jasno povedala, da se zavzema za pravice žensk v svoji državi, boks pa ji daje priložnost, da se izrazi, in ji daje samozavest, da to tudi stori," je sklenil Bach.