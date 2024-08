Dejanja Angela Carini po četrtkovem dvoboju, ko je po zgolj 46 sekundah in dveh prejetih udarcih v solzah in okrvavljena odstopila od dvoboja, so bile povod za stopnjevanje javne razprave o tem, ali bi Imane Khelif smela nastopiti na olimpijskih igrah v ženski konkurenci. Carinijeva se po koncu ni želela rokovati z Alžirko, v svojih izjavah pa je namigovala na vprašanje glede spola tekmice. "Pogosto se borim z moškimi, ampak danes je preveč bolelo," je dejala 25-letna Italijanka po porazu.

"Če je Mok dejal, da lahko tekmuje, odločitev spoštujem"

Foto: Guliverimage Po poročanju BBC bi se zdaj rada opravičila tekmici iz Alžirije. "Žalostna sem zaradi vse te polemike," je po poročanju britanskega BBC za italijanski športni časnik Gazzeta dello Sport v petek dejala Carini. "Žal mi je tudi za mojo tekmico. Če je Mok dejal, da lahko tekmuje, to odločitev spoštujem." Čeprav še naprej ocenjuje, da je z odstopom ravnala zrelo, je dodala, da ji je žal, da je zavrnila rokovanje s Khelif. "To ni nekaj, kar sem želela storiti. V bistvu se ji želim opravičiti in tudi vsem ostalim. Jezna sem bila, ker so se moje olimpijske igre končale tako hitro. Če bi jo srečala znova, bi jo objela," je sporočila Carini.

Polemika o Alžirki se je sicer začela že ob predhodni informaciji, da je Mednarodna boksarska zveza (IBA) Khelif in Tajvanki Lin Yu-Ting lani prepovedala nastop na svetovnem prvenstvu zaradi neuspešnih testov spola. Gre sicer za isto zvezo, ki ji je Mednarodni olimpijski komite (Mok) zaradi številnih nepravilnosti lani odvzel status krovne zveze za boks, njen predsednik Umar Kremljev pa naj bi bil po poročanju več medijev povezan z ruskimi oblastmi. Kljub dvomljivem slovesu zveze IBA in opozorilom Moka, da sta bili omenjeni boksarki na zadnjem tekmovanju pod okriljem IBA izključeni v sumljivih okoliščinah - pri Tajvanki naj bi se to zgodilo naknadno, po osvojeni medalji, Khelif pa so preprečili nastop šele v finalu - in z vprašljivimi testi, so po četrtkovih prizorih številne javne osebnosti problematizirale nastop Alžirke, češ da ima moške fizične lastnosti.

"Sedanji napadi proti obema športnicama temeljita izključno na arbitrarni odločitvi, ki je bila sprejeta brez ustreznih postopkov, še posebej ob dejstvu, da obe že dolga leta tekmujeta na najvišji ravni," je v četrtkovi izjavi poudaril Mok. To je na petkovi novinarski konferenci v Parizu ponovil tudi tiskovni predstavnik Moka Mark Adams. "Vse pozivam, da se ne spuščamo v kulturno vojno in da obravnavamo temo na podlagi dejstev in ob upoštevanju vseh vpletenih," je dejal.Adams se je dotaknil tudi testov IBA, ki so privedli do izključitve boksark na zadnjem SP pod okriljem IBA (tekmici sta sicer pred tem pod okriljem IBA nastopali več let). "Ne vemo, kakšni točno so bili testi. Kot razumem, so jih sestavili čez noč, da bi spremenili izide svetovnega prvenstva," je bil kritičen.