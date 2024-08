Imane Khelif iz Alžirije in Lin Yu-Ting iz Tajvana kljub številnim polemikam, da naj bi bila biološka moška, lahko na olimpijskih igrah sodelujeta v ženski boksarski konkurenci. Mednarodni olimpijski komite (MOK) se na zgražanje javnosti ne odziva, kot so sporočili v izjavi za javnost, vsi tekmovalci izpolnjujejo vse pogoje za nastop na olimpijskem turnirju.

Pred letom diskvalificirana s SP

Zanimivo pa, da je bil položaj pred letom dni drugačen, a takrat na tekmovanju pod okriljem Mednarodne boksarske organizacije. Zaradi visoke ravni testosterona v telesu ju je na svetovnem prvenstvu 2023 namreč doletela diskvalifikacija, medtem ko sta pred tem več let nemoteno tekmovali v ženski konkurenci, tudi na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Na podlagi testov DNK smo identificirali številne športnike, ki so poskušali goljufati tako, da so se predstavljali kot ženske. Rezultati testa so pokazali, da imajo nekateri kromosome XY. Takšni športniki so bili izključeni iz tekmovanj," je pred meseci diskvalifikacije s svetovnega prvenstva komentiral predsednik IBA Umar Kremljev, a IBA pri olimpijskih igrah nima več besede.

Świat postępu sportowego: Algierczyk Imane Khelif (kategoria 66 kg) był podczas ostatnich 🥊 MS uznany za mężczyznę i niedopuszczony do turnieju kobiet: Imane stwierdził/a, że to był "spisek, żeby zabrać Algierii złoty medal"



Decyzje IBA nie są uznawane przez MKOl, który dopiero… pic.twitter.com/ij3ZBUxAM1 — przemek garczarczyk (@garnekmedia) July 30, 2024

"Hvala bogu sem se tisti dan varno rešila iz ringa"

Ogromno prahu je pred dnevi dvignil posnetek ob eni od zmag Imane Khelif v ženski kategoriji do 66 kilogramov. Oglasile so se nekatere boksarke, ki so se kdaj pomerile s Khelifejevo. "Ko sem se borila z njo, sem se počutila zelo nemočno. Njeni udarci so me zelo boleli, mislim, da se v svojih 13 letih kot boksarka še nikoli nisem počutila tako, niti v sparingih z moškimi. Hvala bogu sem se tisti dan varno rešila iz ringa," je po dvoboju, ki je bil bolj kot ne enosmeren, dejala Mehičanka Brianda Tamara.

Lin Yu Ting. Foto: Guliverimage

MOK: "Vsi, ki tekmujejo v ženski kategoriji, izpolnjujejo pravila o upravičenosti do tekmovanja

Kljub številnim dvomom o neupravičenosti nastopa Khelifejeve in Yu-Ting, pa pri MOK odločeno poudarjajo, da do kršitev ni prišlo. "Vsi, ki tekmujejo v ženski kategoriji, izpolnjujejo pravila o upravičenosti do tekmovanja. V potnih listih so ženske. Tam je jasno zapisano, da so ženske. Ti športniki (Khelif in Lin) tekmujejo že mnogo let, niso se kar naenkrat pojavili tu, tekmovali so tudi že v Tokiu (leta 2021)," je ob kočljivi situaciji dejal predstavnik za odnose z javnostmi MOK Mark Adams.

Khelifejevo danes v osmini finala čaka Italijanka Angela Carini, Lin Yu-Ting pa v petek v kategoriji do 57 kilogramov Uzbekistanka Sitora Turdibekova.