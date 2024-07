V Kolumbiji rojena Norvežanka (37 zmag, 1 neodločen izid, 2 poraza), je vodilna boksarka na svetovni lestvici.

"Gre za dvoboj promotorja Oscarja de la Hoye in podjetja Golden Boy Promotions. To je nova velika priložnost za Emo. Naredili bomo vse, da bo ubranila šampionska pasova. Pričakujem dolg dvoboj in lahko se zgodi marsikaj. Ema je odlično pripravljena in dolg dvoboj je zanjo lahko prednost," pravi Pavlin, ki je izjemno hvaležen tudi menedžerki Katii Banel, ki je odigrala ključno vlogo za dvoboj v ameriški igralniški Meki.

"Tekmica ima veliko znanja in izkušenj in kljub 42 letom lahko še vedno boksa na izjemno visoki ravni. Sam pa mislim, da je Ema boljša v kompletu," je še povedal Pavlin in spomnil, da se je Norvežanka lani v Sheffiledu razšla z neodločenim izidom z Britanko Terry Harper.

"Cecila bi predstavljala moj največji 'skalp', če bi jo premagala. Ko sem začela tekmovati, je bila zame idol, takrat nesporna kraljica svoje kategorije. Zato je zame dvoboj tudi velika čast in veselje. Zagotovo je izkušena, najbolj izkušena od vseh tekmic doslej. Zna boksati pametno, kar zame pomeni, da bom morala najti pravo taktiko, ki pa njej ne sme ustrezati," je nasprotnico za STA pokomentirala Ema Kozin.

Nato je dodala: "Zelo dobra je na razdalji. Zame to pomeni, da ji moram vsiliti svoj slog in da jo moram prisiliti, da se ona prilagodi meni. Obenem je dvoboj zame izjemna priložnost. Da boksam na odru Oscarja de la Hoye, je zame potrditev, da sem opažena na velikem odru in v dvoboju gre tudi za razvoj moje nadaljnje kariere."

Sam dvoboj večjih sprememb v delu Eme Kozin ne bo prinesel. "Kondicijsko sem dobro pripravljena. Delam le malo več sparinga, pri čemer mi najbolj pomagajo Gregor Debeljak, Sašo Vorkapić in Redžo Ljutić. Z njimi lepo napredujem, hkrati pa spoznavam svoje rezerve. Počasi bomo začeli oblikovati tudi taktiko."

