Usik premagal Furyja in postal absolutni prvak v težki kategoriji

Ukrajinski boksar Oleksandr Usik je postal absolutni svetovni prvak v težki kategoriji, potem ko je v Rijadu po točkah premagal Britanca Tysona Furyja po 12 rundah. Usik je zmagal z deljeno sodniško odločitvijo z 2:1, poročajo tiskovne agencije, med njimi AFP in dpa.

En sodnik je dodelil oceno 114-113 za Furyja, vendar sta druga dva sodnika glasovala v korist Ukrajinca s 114-113 in 115-112. Usik je Britancu prizadel njegov prvi profesionalni poraz.

V osmi rundi je Ukrajinec Britancu zlomil nos, Usik pa je proti koncu devete runde s serijo levih krošejev otresel Furyja, ki je vseeno ostal na nogah, a mu je sodnik vseeno štel.

Usik je prvi absolutni prvak v težki kategoriji po Lennoxu Lewisu. Foto: Reuters

Usik je dobil prve tri runde, toda Fury je dominiral v naslednjih treh, preden je dvoboj v deveti rundi pripadel Ukrajincu.

Oba borca sta v dvoboj vstopila neporažena v svoji karieri, pri čemer je Britanec leta 2020 osvojil naslov prvaka v težki kategoriji po različici WBC, medtem ko ima Ukrajinec pasove WBA, WBO in IBF, odkar je leta 2021 s prestola zrinil Britanca Anthonyja Joshuo.

Usik je prvi absolutni prvak v težki kategoriji po Lennoxu Lewisu, ki je bil okronan leta 1999 v Las Vegasu, ko je osvojil naslov z zmago po točkah proti Evandru Holyfieldu.

Usik je prišel do 22. zmage, od tega 14 z nokavtom, v 22 dvobojih, medtem ko je Fury doživel prvi poraz v karieri, v kateri ima 34 zmag, od tega 24 z nokavtom, in en neodločen izid.

Fury zatrdil, da bi moral zmagati on

Fury je v izjavah po dvoboju zatrdil, da bi moral on zmagati v dvoboju, češ da so se sodniki postavili na stran novega svetovnega prvaka v težki kategoriji zaradi vojne v njegovi rodni Ukrajini. "Verjamem, da sem zmagal v tem dvoboju. Mislim, da je dobil nekaj teh rund, vendar sem jih jaz zmagal večino," je dejal Fury.

"Verjamem, da sem zmagal v tem dvoboju," je dejal Fury. Foto: Reuters

"Njegova država je v vojni, zato so ljudje na strani države v vojni. Da ne bo pomote, po mojem mnenju sem zmagal v tem boju. Doživel sem poraz po deljeni odločitvi z manjšim človekom od mene. Vso srečo in Bog te blagoslovi. Rad bi se zahvalil Oleksandru za dobro borbo. Bila je tesna borba. Mislil sem, da sem naredil dovolj, vendar nisem sodnik. Ne morem soditi borbe, medtem ko v njej boksam."

Klavzula o takojšnjem povratnem dvoboju pomeni, da se bosta tekmeca znova pomerila oktobra, zmagovalec pa se bo nato pomeril z Anthonyjem Joshuo. Fury je vztrajal, da bo izkoristil priložnost in se maščeval za izgubo naslova WBC.

Usika so po dvoboju odpeljali v bolnišnico na skeniranje čeljusti zaradi morebitne poškodbe. Nekdanji evropski in svetovni amaterski prvak, dobitnik zlate olimpijske medalje leta 2012 ter svetovni prvak v kruzerski kategoriji je potreboval štiri šive za rano nad desnim očesom. V prvi izjavi se je spomnil svojega očeta, ki je umrl kmalu po osvojenem naslovu olimpijskega prvaka leta 2012.

Klavzula o takojšnjem povratnem dvoboju pomeni, da se bosta tekmeca znova pomerila oktobra. Foto: Reuters

"Počutim se dobro. Veliko ljudi je molilo zame. Zelo sem srečen," je dejal Usik, preden so ga odpeljali v bolnišnico. "To je velika zmaga, ne samo zame, ampak je velika zmaga za mojo državo in za vojake, ki zdaj branijo mojo domovino."

Ukrajinčev promotor Aleksander Krasjuk je prepričan, da bi morali dvoboj prekiniti v deveti rundi, ko se je Fury opotekal po ringu, ko mu je njegov varovanec prizadel nekaj močnih udarcev. "Brez nespoštovanja do sodnika, mislim, da je zaustavil nokavt v deveti rundi. To je bila izjemna predstava, nekaj neverjetnega."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki že več kot dve leti vodi vojno proti Rusiji, je po Usikovi zmagi na družbenih omrežjih zapisal: "Ukrajinci močno udarite! In na koncu bodo vsi naši nasprotniki poraženi."