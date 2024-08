"Veliko ljudi mi je te dni poslalo sporočila o Imane Khelif. Sama ne verjamem, da je storila kar koli z namenom, da bi goljufala. Tako se je rodila in to ni v njenih rokah. Dejstvo, da jo je doslej v njeni karieri premagalo devet boksark, mi pove vse," je po poročanju časnika Irish Post na omrežju X zapisala Broadhurst, ki je se je z Alžirko pomerila v finalnem dvoboju SP v Istanbulu maja 2022 in jo premagala.

S tem se je 27-letna Irka, ki v Parizu zastopa barve Velike Britanije, odzvala na vse bolj glasne javne razprave o tem, ali bi Khelif smela nastopiti na olimpijskih igrah v ženski konkurenci.

To je sprožila novica, da je Mednarodna boksarska zveza (IBA) Khelif in Tajvanki Lin Yu-Ting lani prepovedala nastop na svetovnem prvenstvu zaradi neuspešnih testov spola. Khelif je sicer leto pred tem lahko nastopila na SP pod okriljem IBA v Istanbulu, kjer jo je premagala Broadhurst. Nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Tokiu pred tremi leti, ko glede tega ni bilo javnih pomislekov.

Dvoboj končan po vsega 46 sekundah

Ti pa so v četrtek dosegli vrhunec z dvobojem prvega kroga ženske kategorije do 66 kg med Khelif in Italijanko Angelo Carini v Parizu, potem ko je Italijanka v solzah in okrvavljena predala dvoboj po zgolj 46 sekundah. Carini se je z dvoboja umaknila po dveh prejetih udarcih v obraz, po koncu se ni želela rokovati z Alžirko, v svojih izjavah pa je namigovala na vprašanje glede spola tekmice.

"Pogosto se borim v reprezentančnih akcijah. Treniram z bratom. Pogosto se borim z moškimi, ampak danes je preveč bolelo," je o prejetih udarcih dejala 25-letna Italijanka. V razpravo so se vključile številne znane osebnosti po celem svetu.

Mok: Vsi športniki, ki nastopajo v boksu na OI v Parizu, izpolnjujejo kriterije za nastop

Da je pri informacijah o Khelif in Lin mnogo netočnosti, so v svojem odzivu na razpravo opozorili pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok), ki organizira olimpijski turnir v boksu. "Pri tem primeru ne gre za vprašanje transspolnosti," so bili jasni pri Moku in dodali: "Vsi športniki, ki nastopajo v boksu na OI v Parizu, izpolnjujejo kriterije za nastop in vsa ostala pravila, tudi medicinska."

Zanimivo pri tem je sicer, da je Mok lani IBA dokončno odvzel status krovne organizacije za boks na svetu, organizaciji pa sta že več let v sporu. Za izključitev zveze je na izrednem zasedanju izvršnega odbora krovne organizacije 22. junija 2023 glasovalo 69 članov Moka, proti je bil le en glas, deset je bilo vzdržanih.

Razlog za ta korak so številne obtožbe o korupciji in drugih nepravilnostih v zvezi, nekoč znani kot Aiba, pod njenim ruskim predsednikom Umarjem Kremljevom, sicer po poročanju več medijev, tudi francoskega Le Monda, zaveznikom ruskih oblasti. Kaplja čez rob v odnosu med Mokom in IBA je bila odločitev slednje leta 2022, da efektivno prekliče volitve in tako brez boja omogoči nadaljnjo vodenje zveze Kremljevu, ki je organizacijo vse bolj približeval Rusiji.

Zaradi stanja v IBA in dejstva, da ta po ruski agresiji na Ukrajino ni suspendirala ruskih in beloruskih športnikov, je več držav lani bojkotiralo svetovno prvenstvo v New Delhiju, kjer so Khelif prepovedali nastop. Sicer pa se je to po poročanju britanskega časnika The Independent to zgodilo šele nekaj ur pred tem, ko bi morala nastopiti v finalu. Lin so celo naknadno odvzeli bronasto medaljo.

"Sedanji napadi proti obema športnicama temeljita izključno na arbitrarni odločitvi, ki je bila sprejeta brez ustreznih postopkov, še posebej ob dejstvu, da obe že dolga leta tekmujeta na najvišji ravni," je svojo izjavo zaključil Mok.

Preberite še: