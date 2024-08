Kitajka ali Hrvatica? Kdo bo zasedel teniški prestol v Parizu? V moških dvojicah zlata Avstralca.

Vrhunec današnjega teniškega dneva na olimpijskih igrah v Parizu predstavlja ženski finale med Kitajko Qinwen Zheng in Hrvatico Donno Vekić. Avstralca Matthew Ebden in John Peers sta osvojila zlato kolajno v moških dvojicah. V finalu sta ugnala Američana Austin Krajicek-Rajeev Ram s 6:7 (6), 7:6 (1) in 10:8. Bron sta osvojila Američana Taylor Fritz in Tommy Paul.