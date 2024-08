Osiromašeni Toronto, nastop odpovedala še Iga Swiatek

Iga Swiatek, ki je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila bronasto kolajno, je odpovedala nastop na turnirju WTA v Torontu naslednji teden. Kot so sporočili organizatorji, je Poljakinja kot razlog za odpoved navedla "preveliko utrujenost".

Zmagovalka petih turnirjev za veliki slam Poljakinja Iga Swiatek, ki je v začetku leta osvojila tretji Roland Garros, je na olimpijskih igrah v boju za bronasto kolajno premagala Slovakinjo Anno Karolino Scmiedlovo, nato pa sporočila, da potrebuje počitek. "Žal mi je, da vam moram sporočiti, da se moram zaradi splošne utrujenosti, ki jo je povzročilo zadnjih nekaj tednov na igrišču, umakniti s turnirja v Torontu," je v izjavi dejala Iga Swiatek.

"Zaradi intenzivnega teniškega urnika z olimpijskimi igrami in različnimi podlagami potrebujem več časa za počitek in okrevanje, da bom pripravljena igrati na najboljši možni ravni," je dodala. Kar šest od najboljših desetih igralk je odpovedalo nastop v Torontu, pripravljalnem turnirju za zadnji grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA.

Med njimi so tudi zmagovalka Wimbledona, Čehinja Barbora Krejčikova, četrta z lestvice, Kazahstanka Jelena Ribakina, Italijanka Jasmine Paolini (5.), Grkinja Maria Sakari (8.) in Američanka Danielle Collins (9.). Prvi nosilki sta tako zmagovalka zadnjega OP ZDA, Američanka Coco Gauff (2.), in Belorusinja Arina Sabalenka, tretja na svetovni lestvici.