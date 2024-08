Češka teniška igralca Katerina Siniakova in Tomaš Machač, ki sta v petek na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato medaljo v mešanih dvojicah, sta bila do nedavnega par tudi zasebno. A pred kratkim so se razširile govorice, da naj bi se razšla. O zasebnem življenju javno sicer ne želita govoriti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je najina zasebna stvar in tega vam res ni treba vedeti," je v izjavi za AFP dejala Siniakova. Podobnega mnenja je bil tudi njen teniški partner, ki je dejal, da gre za stvar, ki je zanju "strogo zaupna". Par naj sicer postala leta 2020. Čeha sta bila v petek na igriščih Roland Garrosa s 6:2, 5:7 in 10:8 boljša od kitajske dvojice Wang Xinju in Zhang Zhizhen. Slednji je Machačev dober prijatelj, zato je imela zmaga zanj nekoliko grenkega priokusa. "Resnično mi žal zanj, saj vem, kako rad predstavlja svojo državo," je po zmagi dejal Machač.

Na njegove izjave se je odzval tudi Kitajec. "Najino prijateljstvo je popolnoma uničeno. Uničil mi je olimpijske igre. Šalim se. Še vedno sva v zelo dobrih odnosih," je bil po dvoboju hudomušen Zhang.Za Siniakovo je bila to že druga zlata medalja z olimpijskih iger. Prvo je osvojila na igrah v Tokiu v ženskih dvojicah skupaj z Barboro Krejčikovo.

Čehinja se sicer lahko v dvojicah pohvali tudi z devetimi osvojenimi turnirji za grand slam, pri čemer je bila letos v Roland Garrosu najboljša v paru z Američanko Coco Gauff, v Wimbledonu pa še z njeno rojakinjo Taylor Townsend.