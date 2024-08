Ob Pogačarjevi košarici je bil v precepu

Še približno dva tedna nazaj je bil Domen Novak prepričan, da bo dogajanje na letošnjih olimpijskih igrah spremljal z morskega oddiha in domovine, kjer se bi pripravljal na nadaljevanje sezone. A po odpovedi Tadeja Pogačarja je na zadnji dan Dirke po Franciji sledil klic iz vodstva slovenske reprezentance. "Sam se za vse skupaj izvedel po koncu Toura tisto nedeljo. Točno potrditev sem dobil potem v ponedeljek ob tretji uri popoldne. Prvi odziv? Nisem niti vedel, ali naj rečem ja ali ne, želel sem se doma pogovoriti z mojimi bližnjimi, ker že tako nismo čez leto veliko doma. Vsako minuto, uro, ko si lahko doma, potem ceniš še toliko bolj, zato sem bil še toliko bolj v precepu. Smo se pa potem odločili, da grem," je v pogovoru za Sportal dejal Dolenjec.

Namesto na morje z družino je odpotoval v Pariz. Foto: Ana Kovač

"Za kolesarje olimpijske igre niso tako, kot so večini ostalih športnikov, ki formo tempirajo predvsem na olimpijske igre, pri nas je to ena izmed dirk, ne največja. Ni pa zato nič manj super tu nastopati, zagotovo bo to odlična izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil. Imel sem sicer nekaj dvomov, ker smo se z družino odpravljali na morje, tako da sem bil precej v precepu, nekje na 50 : 50. Potem sva se s partnerko pogovarjala, prišla do zaključka, da je to morda ena in edina moja priložnost, da nastopim na olimpijskih igrah in zato sem se potem odločil, da pridem v Pariz," je še dodal.

Pogačarjeva odločitev ni bila presenečenje

Dolenjca Pogačarjeva odločitev, da bo izpustil dogajanje in preizkušnjo v Parizu ni pretirano presenetila. "Po Touru se s Tadejem nisva veliko slišala, poslala sva si nekaj sporočil, zares pogovarjala pa se nisva, ker vem, da ima res goro obveznosti in naj uživa v miru in potem v pripravah na nadaljevanje sezone," je uvodoma dejal Novak.

"Ne glede na točne razloge odpovedi me njegova odločitev ni presenetila, ker vem, kaj pusti za tabo že eno dirkanje na Grand Touru, kaj šele na dveh. Kaj šele potem pomeni, da na obeh še zmagaš, koliko je to enih obveznosti. To si človek težko predstavlja. Glavni cilj v drugem delu sezone mu je zagotovo svetovno prvenstvo in če želi tam dobro nastopati, mora dati tudi nekaj časa regeneraciji, sploh pa času z družino in Urško, da lahko malce zadiha. Vemo, da če bi bil Tadej tukaj, bi prišel sem zmagat, trasa sicer ni njemu najbolj pisana na kožo, vemo pa, da bi bil v središču pozornosti in bi težko naredil razliko. Mislim, da se je odločil pravilno," je o dogajanju in polemikah okoli moštvenega kolega spregovoril Novak.

Odločitev Tadeja Pogačarja ga ni presenetila. Foto: Reuters

Debitant na OI

Devetindvajsetletni slovenski kolesar je tako po spletu okoliščin prvič na olimpijskih igrah. "Vse skupaj je nekaj posebnega, to so moje prve olimpijske igre, res je nekaj posebnega, ko na enem mestu vidiš toliko športnikov z vsega sveta. Vesel sem, da sem se imel priložnost srečati z vsemi našimi vrhunskimi športniki in je res super z njimi spregovoriti kakšno besedo," je bil nad dogajanjem v olimpijski vasi zadovoljen Novak.

Član ekipe UAE Team Emirates je konec junija v Trebnjem še drugič v karieri postal državni prvak na cestni dirki, potem ko je slavil tudi let 2019 v Radovljici. "Takoj po državnem prvenstvu sem imel malce oddiha, še vedno sem treniral, sem pa nekaj časa preživel tudi z družino. Želel sem se pripraviti na naslednje dirke, ampak se je zdaj vse skupaj zavrtelo nekoliko drugače. Pripravljenost ni najboljša, nisem tam, kjer sem letos že bil, ampak še vedno mislim, da sem na dobrem nivoju," je svoje občutke v o formi zaupal Novak.

Konec junija je postal državni prvak. Foto: Sportida

Slovenci so v četrtek opravili ogled trase, v soboto s startom dirke ob 11. uri pa bo šlo zares. "Ponavadi se o neki taktiki na dirki pogovarjamo dan pred tekmo. Malce smo se seveda že pogovarjali, a nič v podrobnosti. Vse bo odvisno od načina dirkanja, saj sta olimpijske igre in ta dirka res tombola, ker moraš imeti poleg dobrih nog tudi veliko mere sreče, da si v pravem trenutku na pravem mestu. Ne zmaga vedno najmočnejši, temveč tisti, ki dirka taktično najbolj pravilno in prihrani moč. Smo štirje, mislim, da lahko pokažemo svoje že na začetku ali pa potem proti koncu, mislim, da smo dobro pokriti, zdaj pa bo vse odvisno od tega, koliko bodo nesle noge," je še dodal Novak.

Preberite še: