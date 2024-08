Nikola Karabatić po bolečem porazu končal bogato rokometno kariero

Francoski rokometni zvezdnik Nikola Karabatić je končal bogato športno kariero. Slovo 40-letnega zunanjega igralca srbskih in hrvaških korenin od rokometnih igrišč se ni končalo po njegovih željah, gostitelji letošnjih olimpijskih iger so se od turnirja poslovili v četrtfinalu po bolečem porazu proti Nemčiji.

Slovo "programiranih zmagovalcev letošnjega olimpijskega turnirja" je bilo boleče. Francozi so na stadionu Pierre Mauroy v Lillu izgubili že dobljeno tekmo, potem ko je Dika Mem v izdihljajih rednega dela "podaril" žogo Nemcem za izenačenje in podaljšek.

V desetminutnem podaljšku so smetano pobrali Nemci, ki so po končnem zmagoslavju spravili v jok domače navijače in razžalostili francoske rokometne silake. Igrišče so zapustili s cmokom v grlu in spuščenih glav, zadnjo tekmo v svoji bogati karieri pa je odigral Nikola Karabatić. Več kot 27.000 gledalcev mu je ob koncu 24-letne aktivne igralske kariere namenilo stoječe ovacije, gromek aplavz so mu namenili tudi nemški rokometaši.

Na 356 tekmah za francosko reprezentanco dosegel 1293 golov

Kariera trikratnega najboljšega igralca na svetu po izboru Mednarodne rokometne zveze (IHF) v letih 2007, 2014 in 2016 je zares impozantna. V petih olimpijskih nastopih je osvojil tri zlate medalje - v Pekingu 2008, Londonu 2012 in Tokiu 2021 -, v Rio de Janeiru 2016 pa odličje srebrnega leska.

Karabatić, eden najbolj vznemirljivih rokometašev na svetu, je bil nosilec francoske igre pri štirih zmagoslavjih na svetovnih prvenstvih na Hrvaškem 2009, Švedskem 2011, ter v Katarju 2015 in Franciji 2017 ter na štirih evropskih prvenstvih v Švici 2006, Avstriji 2010, na Danskem 2014 in letos v Nemčiji. V svojih vitrinah ima tudi eno srebrno in dve bronasti s svetovnih ter tri bronaste z evropskih prvenstev.

Poslavlja se francoska rokometna legenda. Foto: Reuters

Od leta 2002, ko je odigral krstno tekmo za francosko reprezentanco, je na 356 tekmah dosegel 1293 golov, impresivna je tudi njegova klubska kariera. Veliko rokometno ime si je ustvaril že med letoma 2000 in 2005, ko je igral za francoski Montpellier, po odhodu v nemški Kiel pa je pridobil sloves rokometnega superzvezdnika.

Med letoma 2005 in 2009, ko je bil član slovitega kluba iz severnega dela Nemčije, mu je bil soigralec že upokojeni slovenski rokometaš Vid Kavtičnik, v zadnji sezoni tudi Aleš Pajovič, trenutno selektor avstrijske moške reprezentance.

Med letoma 2009 in 2013 je znova oblekel dres Montpelliera, za kratek čas tudi ekipe iz Aix-en-Provenca, med letoma 2013 in 2015 je bil član slovite Barcelone, od leta 2015 do letos pa razvpitega PSG.

V 24-letni poklicni karieri je osvojil štiri naslove evropske lige prvakov v dresih Montpelliera, Kiela in Barcelone. V dresu razvpitega in nesramno bogatega PSG mu ni uspelo osvojiti klubskega rokometnega Mont Blanca.

