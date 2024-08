Čeh meče za kolajno, Vodišek v finale kot vodilni, golfistki v ozadju

Atlet Kristjan Čeh bo v središču pozornosti slovenske javnosti ob 20.25, ko se bo začel veliki finale v metu diska. Čeh, ki je v zadnjih treh letih nanizal vrhunske izide, je v ponedeljkovih kvalifikacijah zasedel deveto mesto, a pravi, da je pripravljen za finale. Bo bogati beri s svetovnih in evropskih prvenstev dodal še olimpijsko medaljo? Spada med favorite zanjo, zaveda pa se, da bo moral disk zalučati bistveno dlje kot v kvalifikacijah.

Na stadionu Stade de France je v finalu skoka s palico nastopila tudi Tina Šutej in tekmovanje končala na drugi višini 4,60, na kateri je bila trikrat neuspešna. Zasedla je končno 19. mesto, preskočila je le začetno višino 4,40 m. Četrtič je nastopila na igraj ter tretjič v nizu v finalu.

Tina Šutej je v finalu skoka s palico zasedla 19. mesto, preskočila je le začetno višino 4,40 m. Foto: Reuters

Foto: Reuters Toni Vodišek se je s prvim mestom uvrstil v četrtkov finale v formuli kite, saj v sredo ni bilo dovolj vetra v marini v Marseillu, kjer tekmujejo jadralci. Štiriindvajsetletnik je osvojil 12 točk, drugi Singapurec Maximilian Maeder, dvakratni zaporedni svetovni prvak, pa 15. A ima Koprčan prednost, saj bo finale začel z dvema točkama, Maeder pa z eno, kar pomeni, da mu za osvojitev zlata v četrtek zadostuje le ena zmaga.

Do zamenjave pa je prišlo na tretjem mestu. Italijanska ekipa se je uspešno pritožila nad manevrom Avstrijca Valentina Bontusa v šesti regati in Avstrijec je nazadoval na četrto mesto. Tako je zdaj tretji Italijan Riccardo Pianosi.

Bodo rokometaši premagali Norvežane? Foto: www.alesfevzer.com Moška rokometna reprezentanca ob 21.30 na stadionu Pierre Mauroy v Lillu igra četrtfinalno tekmo proti Norveški. V prvem delu tekmovanja so po zmagah nad Hrvaško, Švedsko in Japonsko ter po porazih proti Španiji in Nemčiji osvojili drugo mesto v skupini A. V primeru zmage se bodo v petkovem polfinalu pomerili z Dansko, ki je bila boljša od Švedske z 32:31.

Prva polfinalistka je postala španska reprezentanca, ki je po podaljšku z 29:28 premagala Egipt. Prav tako po podaljšku se je končal tudi dvoboj med Nemci in Francozi (35:34).

Olimpijski nastop so na igrišču Le Golf National v jugovzhodnem predmestju Pariza začele golfistke. Domače igrišče očitno najbolje pozna Francozinja Celine Boutier, ki je prvi dan končala s 65 udarci. Pia Babnik je s 74 udarci 30., Ana Belac pa po težavah na zadnji, 18. luknji s 77 udarci 46.

Nastope je končal plezalec Luka Potočar, ki se v paradni disciplini težavnosti na steni ni prebil v zgornji del smeri, tako da se mu ni uspelo prebiti v petkov finale.

Prvič so se na olimpijskih igrah za kolajne borili na tekmi mešanih parov v hoji na maratonski razdalji. Olimpijska prvaka sta postala Španca Alvaro Martin in Maria Perez. Nizozemska jadralka Marit Bouwmeester je osvojila zlato medaljo v razredu ilca 6, v moški konkurenci je zlato kolajno ubranil Avstralec Matt Wearn. Kitajski dvigovalec uteži Li Fabin je s skupno dvignjenimi 310 kilogrami v kategoriji do 61 kilogramov ubranil naslov prvaka iz Tokia.

Foto: Reuters

Plezalke so že opravile s hitrostno preizkušnjo, ki je letos prvič kot posamična disciplina na olimpijskih igrah. Največ veselja je prinesla v poljski tabor, olimpijska prvakinje je postala Aleksandra Miroslaw s časom 6,10 sekunde, kar je štiri stotinke počasnejše od svetovnega rekorda, ki ga je postavila v predtekmovanju.

Avstralija nadaljuje z uspehi v rolkanju na pariškem trgu Place de la Concorde. V disciplini park je zmago slavil olimpijski prvak iz Tokia Keegan Palmer in tako sledil 14-letni Arisi Trew, ki si je zlato v ženski konkurenci zagotovila dan prej.

Keegan Palmer je osvojil zlato kolajno v rolkanju. Foto: Reuters

Na moškem odbojkarskem turnirju je Poljska v prvem polfinalu po preobratu s 3:2 premagala reprezentanco ZDA. Za Poljake je to drugi olimpijski finale po letu 1976. Neustavljivi Wilfredo Leon je pri Poljakih dosegel 26 točk. Njihov nasprotnik v finalu bo znan po večernem polfinalu med Italijo in Francijo.

Končne odločitve (22):

Atletika:

hoja, maraton, mešani pari

19.00 palica, ženske

20.25 disk, moški

21.20 400 m, moški

21.40 3.000 m zapreke, moški

Boks:

21.30 do 57 kg, polfinale, ženske

22.02 nad 92 kg, polfinale, moški

22.34 do 63,5 kg, finale, moški

22.51 do 80 kg, finale, moški

Dviganje uteži:

15.00 do 61 kg, moški

19.30 do 49 kg, ženske

Hokej na travi:

14.00 tekma za tretje mesto, moški

19.00 finale, moški

Jadranje

Ilca, plov za medalje

Nacra 17, plov za medalje, mešane ekipe

470, plov za medalje, mešane ekipe

Kolesarstvo na stezi:

18.25 ekipno zasledovanje, za tretje mesto, moški

18.33 ekipno zasledovanje, finale, moški

18.57 ekipno zasledovanje, finale, ženske

Rokoborba:

19.30 do 77 kg, grško-rimski, za tretje mesto, moški

19.55 do 77 kg, grško-rimski, finale, moški

20.05 do 97 kg, grško-rimski, za tretje mesto, moški

20.30 do 97 kg, grško-rimski, finale, moški

20.50 do 50 kg, prosti slog, za tretje mesto, ženske

21.15 do 50 kg, prosti slog, finale, ženske

Rolkanje:

park, finale, moški

Športno plezanje:

hitrost, finale, ženske

Tekvondo:

20.19 do 49 kg, za tretje mesto, ženske

20.35 do 58 kg, za tretje mesto, moški

20.51 do 49 kg, za tretje mesto, ženske

21.07 do 58 kg, za tretje mesto, moški

21.23 do 49 kg, finale, ženske

21.39 do 58 kg, finale, moški

Umetnostno plavanje:

19.30 ekipno, akrobatski program