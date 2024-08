Prvič na delu slovenska plezalna kraljica Janja Garnbret

V plezalni steni bosta v torek v polfinalu balvanov kombinacijske preizkušnje v Parizu tekmovali prva favoritinja za zlato odličje in branilka olimpijskega naslova, Janja Garnbret, ter Mia Krampl. Nadaljnji boji na morju pred Marseillom čakajo Tino Mrak in Jakoba Božiča v razredu 470 ter Tonija Vodiška, ki je bil po prvih petih regatah na skupno drugem mestu, v razredu formule kite. Atlet Matic Ian Guček bo na atletskem stadionu tekel v repasažu na 400 metrov ovire.

Slovenska plezalna kraljica Janja Garnbret v torek v plezalnem centru Le Bourget začenja z branjenjem olimpijskega zlata iz Tokia. Najprej bo nastopila v polfinalu balvanov, druga slovenska predstavnica na tekmi pa bo Mia Krampl. Najboljših osem plezalk se bo uvrstilo v finale. V četrtek, 8. avgusta naši plezalki čaka še polfinalna tekma v težavnosti, če bosta uspešni, se pravi uvrščeni med najboljših osem, pa se bosta za kolajne borili v soboto, 10. avgusta na predzadnji dan iger XXXIII. olimpijade.

V hitrosti Garnbretova in Kramplova ne nastopata. Polfinale balvanov se bo začel ob 10. uri.

Atlet Matic Ian Guček bo na atletskem stadionu tekel v repasažu na 400 metrov ovire. Repasaž se začenja ob 12. uri, Slovenec bo tekel v drugi skupini, za napredovanje v polfinale pa more zasesti prvo ali drugo mesto. Če mu uspe, bo tekel še zvečer, ob 19.35 v polfinalu.

Matic Ian Guček lovi polfinale. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Odlično v formuli kite kaže našemu jadralcu Toniju Vodišku. Ta je po dveh tekmovalnih dneh v Marseillu na drugem mestu, a ima enako število točk kot vodilni Singapurec. V torek se lahko spet prebije čisto na vrh, jadrati bo začel malo po 12. uri, če bodo razmere za tekmovanje ugodne.

Nadaljnji boji na morju pred Marseillom čakajo Tino Mrak in Jakoba Božiča v razredu 470. Slovenska posadka pred zadnjimi tremi plovi prvega dela tekmovanja zaseda 18. mesto, za uvrstitev v regato za medalje se mora uvrstiti med najboljših deset. Tekmovanje naj bi se začelo malo po 12. uri, a so mogoče tudi zamude in prestavitve zaradi vremena.

Podelili bodo 15 kompletov medalj

Enajsti tekmovali dan bodo na igrah v Parizu sicer podelili 15 kompletov odličij. Na atletskem stadionu bosta med drugim znana prvaka v skoku v daljino in v teku na 1500 metrov ter prvakinji v teku na 3000 in 200 metrov. Odličja bodo med drugim podelili v jadralnih razredih ILCA 6 in 7, v ekipnem sprintu na veledromu, v več rokoborskih kategorijah ter v rolkanju v parku za ženske.

Ekipna tekmovanja so v polnem zamahu. V polfinalu turnirja v hokeju na travi za moške se bosta pomerili Nizozemska in Španija ter Nemčija in Indija, na ženskem nogometnem turnirju pa ZDA in Nemčija ter Brazilija in Španija.

Četrtfinalni pari moškega košarkarskega turnirja so Nemčija - Grčija, Srbija - Avstralija, Francija - Kanada in Brazilija - ZDA. Četrtfinali so na sporedu tudi na ženskem odbojkarskem in rokometnem turnirju. Odbojkarski pari so Kitajska - Turčija, Brazilija - Dominikanska republika, ZDA - Poljska in Italija - Srbija, rokometni pa Danska - Nizozemska, Francija - Nemčija, Madžarska - Švedska in Norveška - Brazilija.

V vaterpolu se bodo za štiri polfinalna mesta merile Kanadčanke in Španke, Nizozemske in Italijanke, Avstralke in Grkinje ter Madžarke in Američanke. Umetnostne plavalke se bodo v ekipni tekmi predstavile s prostim programom.

Pariz 2024, 4. avgust, slovenski nastopi: Atletika

12.00 400 m ovire, repasaž, moški (Matic Ian Guček) Jadranje

12.03 Formula Kite, 4 plovi, moški (Toni Vodišek)

12.15 470, 2 plova, mešane ekipe (Tina Mrak/Jakob Božič) Športno plezanje

10.00 kombinacija, balvani, polfinale, ženske (Janja Garnbret, Mia Krampl)

Končne odločitve: Atletika

19.57 kladivo, ženske

20.15 daljina, moški

20.50 1500 m, moški

21.14 3000 m zapreke, ženske

21.40 200 m, ženske Boks

21.30 do 71 kg, polfinale, moški

22.02 do 50 kg, polfinale, ženske

22.34 do 66 kg, polfinale, ženske

23.06 do 60 kg, finale, ženske Jadranje

14.43 ILCA 6, plov za medalje, ženske

15.43 ILCA 7, plov za medalje, moški Kolesarstvo na stezi

20.05 ekipni sprint, za 3. mesto, moški

20.10 ekipni sprint, finale, moški Konjeništvo

10.00 preskakovanje ovir, posamično, finale Rokoborba

19.30 do 60 kg, grško-rimski, za 3. mesto, moški

19.55 do 60 kg, grško-rimski, finale, moški

20.05 do 130 kg, grško-rimski, za 3. mesto, moški

20.30 do 130 kg, grško-rimski, finale, moški

20.50 do 68 kg, prosti slog, za 3. mesto, ženske

21.15 do 68 kg, prosti slog, finale, ženske Rolkanje

17.30 park, finale, ženske Skoki v vodo

15.00 posamično, stolp 10 m, finale, ženske

