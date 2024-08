Ponedeljek prinaša zgodovinski četrtfinale za slovensko odbojko. Budilke bo, predvsem reprezentantom, treba naviti zgodaj, saj bo šlo proti Poljakom zares že od 9. ure dalje. Na atletskem stadionu se bosta prvič predstavila Kristjan Čeh in Tina Šutej, Toni Vodišek pa bo poizkušal nadgraditi odličen prvi dan v Marseillu.

Varovance Gheorgeja Cretuja verjetno čaka tekma karier. Čeprav so v slovenski reprezentanci serijski osvajalci kolajn z evropskih in svetovnih prvenstev, tokratno srečanje s staro znanko Poljsko vendarle prinaša boj za odličja na največjem športnem dogodku na svetu. Poljaki želijo prekiniti prekletstvo četrtfinal na OI, Slovenci pa dodati nov kamenček v mozaik odbojkarske zgodovine.

Na atletskem stadionu se bo poleg Kristjana Čeha in Tine Šutej v kvalifikacijah predstavil tudi Matic Ian Guček, plezalne boje pa bo otvoril Luka Potočar.

Toni Vodišek bo po odličnem prvem dnevu, ko zaseda prvo mesto v razredu formula kite, nadaljeval z bojem na jadralnem polju pri Marseillu, na delu pa bodo tudi Žan Luka Zelko, Lin Pletikos ter Tina Mrak in Jakob Božič.

Kot edini, ki se je prebil v četrtfinale kajakaškega krosa, bo na delu Benjamin Savšek, ki ga kasneje morda čakajo tudi boji za odličja. Zvečer pa bodo Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar poizkusili presenetiti Francoze in se prebiti v nadaljevanje ekipnega namiznoteniškega turnirja.

Zadnji teden iger prinaša tudi nastop Janje Garnbret

Poleg omenjenih ponedeljkovih nastopov bo imela slovenska olimpijska odprava v zadnjem tednu iger še kar nekaj želez v boju za odličja. Torek prinaša prvi nastop Janje Garnbret in Mie Krampl v plezanju, rokometaše v sredo čaka četrtfinale, na delu bo vse do četrtka tudi Toni Vodišek.

Kmalu bo na delu tudi Janja Garnbret. Foto: www.alesfevzer.com

V primeru ponedeljkovih uspehov v boju za najvišja mesta pričakujemo tudi Kristijana Čeha, Tino Šutej in odbojkarje, na delu pa bo še kar nekaj športnikov, ki bi lahko presenetili.

V ponedeljek 20 končnih odločitev

Na Stade de France, ki gosti atletska tekmovanja, bodo podelili odličja najboljšim v finalu skoka s palico pri moških, atletinje pa v metu diska ter teku na 800 in 5000 metrov. Štiri finala bodo na sporedu tudi v športni gimnastiki, dobili pa bomo še najboljše v košarki 3x3 pri moških in ženskah, v badmintonu, strelstvu in triatlonu.

V kolesarstvu na stezi se bodo za odličja v ekipnem sprintu udarile ženske, še enkrat več pa bodo na ugodne vremenske razmere upali deskarji na valovih.

Pariz 2024, 4. avgust, slovenski nastopi: Atletika:

10.05 400 m ovire, kvalifikacije, moški (Matic Ian Guček)

10.40 palica, kvalifikacije, ženske (Tina Šutej)

11.35 disk, kvalifikacije, skupina B, moški (Kristijan Čeh) Jadranje:

Formula Kite, 4 plovi, moški (Toni Vodišek)

ILCA 7, 2 plova, moški (Žan Luka Zelko)

ILCA 6, 2 plova, ženske (Lin Pletikos)

470, 2 plova, mešane ekipe (Tina Mrak/Jakob Božič) Kajak/kanu – slalom na divjih vodah:

15.52 kajakaški kros, četrtfinale, moški (Benjamin Savšek)

16.28 kajakaški kros, polfinale, moški (Benjamin Savšek?)

16.48 kajakaški kros, mali finale, moški (Benjamin Savšek?)

17.00 kajakaški kros, finale, moški (Benjamin Savšek?) Namizni tenis:

ekipno, osmina finala, moški in ženske

20.00 Francija - Slovenija (Darko Jorgić, Deni Kožul) Odbojka:

četrtfinale, moški

9.00 Slovenija - Poljska Športno plezanje:

10.00 kombinacija, balvani, polfinale, moški (Luka Potočar)