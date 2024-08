Slovenci za zajtrk na tekmo, ki prinaša in odnaša ogromno

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo na svojih premiernih olimpijskih igrah zaigrala v četrtfinalu. V boju za polfinalno vozovnico in z njo boje za odličja se bo že ob 9. uri pomerila s prvo reprezentanco svetovne lestvice in aktualno evropsko prvakinjo Poljsko. Ta je na zadnjih petih olimpijskih igrah vedno igrala v četrtfinalu in vedno izgubila. Zmagovalec dvoboja se bo v sredinem polfinalu pomeril z zmagovalcem večernega dvoboja med ZDA in Brazilijo.

Slovenski odbojkarji so pod vodstvom romunskega stratega Gheorgheja Cretuja skupinski del tekmovanja končali na prvem mestu svoje skupine – s 3:1 so premagali Kanado, s 3:0 Srbijo in s 3:2 še branilce zlata, gostitelje Francoze. Poljaki so na drugi strani v skupini s 3:0 premagali Egipt, s 3:2 Brazilijo, za konec pa z 1:3 izgubili z Italijani in zasedli drugo mesto skupine.

A zdaj se olimpijska zgodba začenja znova. Na sporedu je del, ki bo štiri reprezentance osrečil, štiri pa se bodo poslovile od pariških olimpijskih sanj. Poljaki na OI nastopajo 11., osvojili so eno kolajno, leta 1976 so bili olimpijski prvaki, njihovi spomini na zadnje izločilne boje pa so grenki. Na vseh petih zadnjih olimpijskih igrah so igrali v četrtfinalu, a petkrat izgubili in ostali brez bojev za odličja.

"Za nas je to velika priložnost, za Poljake pa veliko breme"

Slovenci bodo polfinale napadli že ob svoji olimpijski premieri. Vstati bo treba zgodaj, že okoli 5. ure, Cretujevi varovanci računajo, da bodo okoli 7. ure že v dvorani, ob 9. pa sledi bitka s Poljaki, s katerimi so v zadnjih letih bili hude izločilne boje. V zadnjem letu so bili uspešnejši Poljaki, pred tem pa vrsto let na evropskih prvenstvih slovenski odbojkarji.

"To je zdaj nov list, to je tekmovanje, na katerem še nismo nastopali. Za nas je to velika priložnost, za Poljake pa veliko breme, če se jim ne izide. Prav je, da so v vlogi favoritov ne glede na položaj v skupinskem delu. Konec koncev so prva reprezentanca sveta in so pri tem konstantni," je za STA o Poljakih dejal srednji bloker Jan Kozamernik in dodal: "Moramo igrati tako odbojko, kot smo jo prikazali v rednem delu, če ne še malenkost boljšo, če bomo želeli dobiti obračun. Tega se zavedamo, vsi smo samozavestni, da lahko zmagamo, in vem, da bomo jutri ob 5. uri tako močno motivirani, da lahko že takrat začnemo tekmo."

Polfinalni tekmec bo znan pozno zvečer

Zmagovalec jutranjega dvoboja se bo v sredinem polfinalu pomeril z zmagovalcem četrtfinala med Američani in Brazilci. Na tekmeca bo treba počakati do poznega večera, saj se bosta pomerila v zadnjem četrtfinalu ob 21. uri.

Ob 13. uri sledi dvoboj med aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani in Japonci, ob 17. uri pa med gostitelji in branilci olimpijskega zlata Francozi in Nemci. Zmagovalca teh četrtfinalov se bosta v sredo v polfinalu pomerila med seboj.

Olimpijski odbojkarski turnir, četrtfinale Ponedeljek, 5. avgust

