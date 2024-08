Ganjeni Cretu: Zato sem na fante tako ponosen in zato jih spoštuje vsa Slovenija

Mrki obrazi, grenki nasmehi ob čestitkah nasprotniku in tudi solze so zaznamovali dogajanje po za Slovence končanem odbojkarskem turnirju na olimpijskih igrah. Slovenci so bili v South Paris Arena 1 po več kot odličnem skupinskem delu, kjer so zaustavili Kanado, Srbijo in Francijo, pripravljeni za naskok na polfinale in boj za odličje. A naleteli so na previsoko oviro v obliki Poljske, ki je z briljantno predstavo pokončala slovenske upe.

Slovenci niso našli odgovora na izjemno poljsko igro z izjemnimi servisi ter povezano in učinkovito igro v polju. Razočaran, a hkrati zelo ponosen je bil po porazu selektor Slovenije Gheorghe Cretu. "V takih dneh lahko ostaneš v igri, če si res potrpežljiv in če narediš manj napak kot nasprotnik. Bili so zelo agresivni, v prvem nizu smo zelo trpeli, tudi v drugem, a vsi vedo, da se naša ekipa bori do konca ne glede na to, kako težko je. Tako je bilo tudi v četrtem nizu. Mogoče bi nas nekaj točk v napadu več pustilo v boju za uspeh v tako težki tekmi. Če bi nam to uspelo, sploh v položajih, ko so nas zaustavili z blokom, vsaka točka, ki je ne dosežeš, je potem dvojna točka za nasprotnika. Danes smo bili v nekaterih trenutkih premalo natančni, to je na koncu odločilo," je dogajanje na igrišču komentiral Romun na slovenski klopi.

Poljaki so bili danes premočni. Foto: www.alesfevzer.com

Strokovnjak na slovenski klopi je imel že v prvem nizu nemalo težav s poljsko igro, steklo ni niti do zdaj najbolj učinkovitemu slovenskemu igralcu Tončku Šternu, ki ga je nato zamenjal Rok Možič. "Poskusil sem z menjavami, ker Tončku ni šlo, zgrešil je nekaj napadov, potem je začel o vsem skupaj malce preveč razmišljati, a to je bila težava vseh ne le njega. Začelo se je pri meni. Poljska je res odlično vršila pritisk, odlično servirala, sploh Leon. Ob takih servisih težko kaj narediš," je še dodal Cretu.

Pogled nazaj ...

Slovenci so tako z olimpijskimi igrami dosegli vrhunec te generacije, dosežek, ki ga je slovenska odbojka sanjala vrsto let in ga po številnih letih uspehov tudi doživela. Na žalost se je pot na prvih igrah v Parizu končala pred bojem za odličje, a kljub temu Slovenci niso poskrbeli le za nov velikanski mejnik v slovenski odbojki, temveč v športu nasploh. Na to je po koncu opozoril tudi Cretu.

"Prejšnje poletje je bilo dolgo in težko, to je bilo … V redu (smeh, op. p.). Že to, da smo prišli na olimpijske igre, je za nas medalja. Smo najmanjša država na tem turnirju, o tem je ta generacija sanjala vrsto let in res so trdo, trdo delali za to. Če bi vsakega od starejših igralcev vprašali o tem, kaj so žrtvovali za to ekipo, bi razumeli, koliko je tu odrekanja. Zato sem na fante tako ponosen, zato jih tako spoštujem in zato jih spoštuje vsa Slovenija. Za nami so izjemna leta, prišli smo sem, se uvrstili v četrtfinale, prej smo bili na zaključnem turnirju lige narodov. Moja država (Romunija, op. p.) ima skoraj 20 milijonov prebivalcev in lahko o takih stvareh samo sanja. Medtem Slovenija pobira kolajne in nastopa na olimpijskih igrah," je bil vidno ganjen Cretu.

Kakšna bo Cretujeva prihodnost? Foto: Reuters

... in pogled v prihodnost.

Ob tem se poraja tudi vprašanje, kakšna bo prihodnost te reprezentance, ki je zasnovana na izkušenih igralcih, ki že dolgo igrajo skupaj. Klemen Čebulj je po koncu že napovedal, da si bo prihodnje leto zagotovo vzel reprezentančni premor, na vprašanje, kakšna bo njegova prihodnost, ni znal odgovoriti niti kapetan Tine Urnaut. Po koncu turnirja v francoski prestolnici se je pogodba iztekla tudi selektorju Cretuju, ki je svoje delo na klopi Slovenije nastopil avgusta 2022, aprila letos pa je svoje sodelovanje z Odbojkarsko zvezo Slovenije podaljšal še za čas iger. Kakšna bo nadaljnja usoda njegovega dela, za zdaj še ni znano.

"Težko je govoriti o prihodnosti te izbrane vrste, to bodo povedali fantje. Zdaj si morajo miselno malce spočiti, da bodo lahko povedali, kaj in kako naprej ter kako bodo povezani z izbrano vrsto. Moja pogodba se tu konča, a o prihodnosti iskreno sploh še nisem razmišljal. Ves fokus sem imel samo na teh olimpijskih igrah. Zdaj se vračam na Poljsko, kjer me čaka ogromno dela. Potem bom razmišljal tudi o prihodnosti. Za trenerja je biti del izbrane vrste vedno nekaj posebnega, sploh s tako reprezentanco, kot je slovenska, ki je ves čas na vrhuncu. Tudi če bi se spremenila generacija. Kar zadeva mojo prihodnost, težko kaj rečem. Karkoli se bom odločil, se bom najprej pogovoril z družino. Če nekaj počnem, dam v to sto odstotkov, tako kot ti fantje in celoten štab. Vsi so bili v teh treh letih izjemni, zgradili smo pravo družino, užival sem v prav vsakem trenutku z njimi," je še sklenil Cretu.

