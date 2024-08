Konec olimpijske zgodbe slovenskih odbojkarjev

Poljaki ostajajo trn v peti slovenskim odbojkarjem, ki so v četrtfinalu olimpijskega turnirja morali priznati premoč aktualnim evropskim prvakom z 1:3 v nizih. Kapetan Tine Urnaut in soigralci so tako premierni nastop na igrah petih krogov zaključili v četrtfinalu, Poljaki pa čakajo na polfinalnega tekmeca, ki bo znan po večernem obračunu med ZDA in Brazilijo.

Slovenija – Poljska (1:3) (20:25, 26:24, 19:25, 20:25) Slovenija: Čebulj 16, Urnaut 13, Kozamernik in Štern 9, Možič 8 Poljska: Leon 20, Kurek 19, Kochanowski 10, Fornal 9

Selektor slovenske reprezentance Gheorghe Crețu je v četrtfinalni boj poslal ustaljeno zasedbo – kapetan Tine Urnaut, Tonček Štern, Jan Kozamernik, Gregor Ropret, Alen Pajenk in Klemen Čebulj.

Naša izbrana vrsta je z Urnautom začela servis, prvo točko pa je Sloveniji priigral Čebulj. Obilico težav so imeli naši odbojkarji v naslednjih akcijah, potem ko niso mogli prebiti poljskega bloka. Tekmec je posledično hitro dosegel delni izid 4:0.

V nadaljevanju prvega niza se slika ni spremenila, Slovenci so imeli še naprej težave v napadalnih akcijah, zato je Cretu pri zaostanku s 3:7 poklical izbrance na krajši posvet.

Poljaki so se na Tončka Šterna zelo dobro pripravili. Foto: Reuters

Od tega trenutka naprej se je za nekaj časa nadaljeval mrtvi tek. Vseskozi je bila razlika 2 ali 3 točke v korist Poljakov. Čeprav je bila zgodnja ura, je bila dvorana v Parizu polna, v kateri so bili glasni tako slovenski kakor poljski navijači. Večjo podporo so imeli sicer evropski prvaki, ki so bili v prednosti petih točk pri 17:12, ko je Cretu reagiral še z drugo minuto odmora.

Leon paral živce v prvem nizu

V prvem setu so bili Poljaki zelo prepričljivi v vseh elementih, pa vendarle je za slovensko zasedbo posijal žarek upanja, ko se je zaostanek znižal na le dve točki (19:21). A je tekmec kmalu postavil stvari na svoje mesto in pripeljal prvi niz do konca v svojo korist (25:20). Največ preglavic jim je povzročal naturalizirani Wilfredo Leon, ki je bil pri šestih točkah.

Nikola Grbić je zadovoljen s predstavo poljskih odbojkarjev. Foto: Reuters

Čebulj je odlično odprl drugi niz in Slovenijo popeljal do vodstva s 3:1. Kdo drug kot Leon pa je poravnal ekipi na 4:4, ko je na servisu poslal projektil na slovensko stran in vknjižil prvi as. Po dramatični enajsti točki, v kateri so Poljaki dvakrat ubranili praktično nemogoče, so prišli tudi v drugem setu do vodstva, ko je na semaforju kazalo 6:5.

Foto: Reuters

Tekmec se je odlično pripravil na najboljšega posameznika Šterna, ki je pri rezultatu 10:10 monetiziral le 3 od 16 poizkusov. Čakali smo, kdaj bo sledila kakšna slovenska serija. Upanje je bilo pri asu Pajenka za 13:12, vendar so Poljaki nemudoma odgovorili.

Za razliko od prvega niza je bilo v drugem stanje na igrišču bistveno bolj izenačeno. Ekipi sta se izmenjevali v vodstvu, ko so Poljaki pri 17:15 spet nekoliko pobegnili in prisilili Cretuja, da je poklical odbojkarje na nov taktični posvet. Zaleglo je, saj je Slovenija prek Kozamernikovega zabijanja in asa sprva izenačila na 17:17, Čebulj pa je vse skupaj nadgradil z delnim izidom 3:0, po katerem je Slovenija vodila z 18:17.

... in zadnjo besedo, vse skupaj pa začinil kapetan Urnaut

Grbić se je odločil za enak manever kot Cretu pred nekaj minutami, saj tudi on ni bil zadovoljen s tem, kako so njegovi izbranci zapravili naskok. Hitro so se pobrali in povedli z 21:20, ko je Cretu namesto Šterna za kratek čas v igro poslal mladega Roka Možiča in tako dal nekaj počitka najboljšemu strelcu Slovenije na olimpijskih igrah.

Poljski blok je proti Sloveniji na zelo visoki ravni. Foto: Reuters

Ko so Poljaki vodili s 23:21, je Cretu zahteval challenge sredi točke, saj je bil prepričan, da se je Mateusz Bieniek dotaknil mreže. In imel je prav. Ko je trojni blok zaustavil še Bartosza Kureka, so Slovenci pri 23:23 spet lažje zadihali. Videti je bilo, da bo tudi naslednji Kurekov poskus zaustavila slovenski blok, a je imel Poljak srečo in skupaj s soigralci prvo zaključno žogico za zmago v drugem setu.

Slovenski odbojkarji se niso zmedli. Kapetan Urnaut je vse skupaj dvignil na noge z asom, niz pa je po 32 minutah z 11. točko pospravil pod streho Čebulj.

Simultanka Leona, njegov servis s hitrostjo 131 km/h

Silovito so Poljaki vstopili v tretji niz in se ekspresno veselili vodstva s 4:0. Leon je bil spet krvnik Slovenije. Sprva je trikrat uspešno zabil žogo na mreži, nato poskrbel še za tri ase. Pri enem je imela žoga hitrost kar 131 km/h. Po njegovi simultanki so Poljaki vodili že z 10:3, sam pa je bil pri 16 točkah.

Wilfredo Leon je bil izjemno razpoložen. Foto: Reuters

Cretu je tokrat za dalj časa namenil Šternu počitek, Možič pa dobil priložnost za reprezentančno dokazovanje. V napadu se je hitro znašel in po njegovi uspešni akciji se je Slovenija približala na pet točk zaostanka (10:15), potem ko je že zaostajala za osem.

Cretu začel v četrtem nizu z Možičem

Težko je bilo pričakovati, da bodo Poljaki zapravili takšen naskok. Prebudili so se in bili pri 21:14 streljaj od drugega dobljenega niza na tekmi. Možič je poskrbel za nekaj navdušenja, ko je ob koncu seta dvakrat pri mreži blokiral Leona, a je bilo jasno, da Poljaki ne bodo zapravili osem zaključnih žog, ki so dobili niz pri 25:19 in vodili z 2:1.

Gheorghe Crețu je iskal načine, kako zaustaviti poljski napad. Foto: Reuters

Selektor Cretu je v četrtem nizu nadaljeval z razigranim Možičem in pustil Šterna še na klopi. Čakal se je na kakšen odličen servis slovenskih odbojkarjev, ki v prejšnjem nizu denimo niso vknjižili nobenega asa, medtem ko so Poljaki blesteli pri servisnem udarcu.

Po zaostanku se je Štern vrnil v igro in pomagal pripeljati Slovenijo do izenačenja

Izjemno izenačeno se je začel peti set. Ekipi sta bili do rezultata 7:7 prav sedemkrat poravnani. Leon z novim asom in 35-letni Kurek, ki sta bila že pri 18 točkah, sta nato kot prva prevesila tehtnico na eno stran. Na žalost slovenske vrste na poljsko. Servisne bombe Leona so povzročale obilico težav našim na sprejemu in po njegovi zaslugi so se tretjeuvrščeni letošnje lige narodov - takrat so s 3:0 premagali ravno Slovenijo - veselili prednosti treh točk pri 10:7.

Zgodba slovenskih odbojkarjev na premiernih olimpijskih igrah se je končala v četrtfinalu. Foto: Guliverimage

Vse težje in težje je bilo za naše odbojkarje, ko je nasprotnik vodil s 17:13. Pri zaostanku s 15:18 se je namesto Možiča spet v igro vrnil Štern ter takoj poskrbel za točko. Grbič ni želel ničesar prepustiti naključju in zahteval minuto odmora. Z odličnim servisom je Štern nato prisilil Poljake še v slab sprejem, v napadu pa je podarjeno žogo izkoristil Čebulj za 17:18. Roke so za kratek hip zadrhtele Poljakom. Kurek je namreč žogo poslal v avt in Slovenija se je veselila izenačenja pri 18:18.

Poljaki so še zadnjič prevesili tehtnico na njihovo stran

Žal se je še enkrat tehtnica nagnila na poljsko stran. Še zadnjič, saj so Poljaki hitro prišli do lepega točkovnega naskoka pri 22:18. Tako izkušena reprezentanca takšne prednosti niso zapravili in se po zmagi s 25:20 veselili skupnega uspeha s 3:1 ter napredovanja v polfinale.

Slovenci so olimpijski turnir zaključili s tremi zmagami v skupinskem delu, v izločilnih bojih pa naleteli na premočnega tekmeca.

Polfinalni tekmec bo znan pozno zvečer

Zmagovalec jutranjega dvoboja se bo v sredinem polfinalu pomeril z zmagovalcem četrtfinala med Američani in Brazilci. Na tekmeca bo treba počakati do poznega večera, saj se bosta pomerila v zadnjem četrtfinalu ob 21. uri.

Ob 13. uri sledi dvoboj med aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani in Japonci, ob 17. uri pa med gostitelji in branilci olimpijskega zlata Francozi in Nemci. Zmagovalca teh četrtfinalov se bosta v sredo v polfinalu pomerila med seboj.

Olimpijski odbojkarski turnir, četrtfinale Ponedeljek, 5. avgust

