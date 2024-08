Razočarani obrazi in vprašaj glede prihodnosti

Kapetan odbojkarske izbrane vrste Tine Urnaut in Klemen Čebulj sta spregovorila o slovesu Slovenije od olimpijskih iger, razlogih za poraz proti Poljski in tudi prihodnosti reprezentance, ki je z nastopom na olimpijskih igrah prišla do vrhunca uspehov zadnjih let.

Slovenski odbojkarji so se z današnjim četrtfinalom in porazom proti Poljski z 1:3 poslovili od olimpijskih iger. S tem so se končale olimpijske sanje generacije, ki zadnja leta navdušuje slovensko in tudi svetovno športno javnost. Kljub izpadu pred bojem za medalje ni bilo nič drugače niti letos v Parizu, kjer je Slovenija navduševala z izjemno odbojko. Kljub izjemnim predstavam pa lahko igre v Parizu pomenijo tudi določen prelomni trenutek v slovenski reprezentanci, od katere bi se lahko v bližnji prihodnosti poslovili številni nosilci, ki so že v zrelih letih svojih karier. Ob izjemno napornih tako klubskih in še bolj reprezentančnih akcijah, v katerih so v zadnjih letih pustili neizbrisen pečat, pa so ta tudi terjala svoj davek.

Tine Urnaut Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav so bile glave po porazu s Poljsko še precej razgrete, pa sta o tem spregovorila tudi kapetan Tine Urnaut in Klemen Čebulj. "Iskreno, ne vem, kakšna bo moja prihodnost, prej sploh nisem želel razmišljati o tem. Ves čas sem govoril, da me tovrstna vprašanja ne zanimajo. Ves čas smo delali maksimalno. Res sem ponosen in hvaležen, da sem lahko del te skupne poti. Prišli smo do tega, da igramo z najboljšimi reprezentancami in jih premagujemo. Zaigrali smo na olimpijskih igrah, kar je bila naša velika želja. Kako naprej? Lahko govorim samo zase. V tem trenutku lahko povem, da mi je bilo vedno v veliko čast igrati za Slovenijo. Naslednja akcija je še daleč, odvisno je od kar nekaj stvari. Vedno pa sem oziroma bom z največjim ponosom nosil dres Slovenije," je dejal 35-letni Korošec.

Čebulj: Vzel si bom nekaj odmora

Jasnejši je bil Čebulj. "Sam pri sebi vem, da si bom prihodnje leto stoodstotno vzel prosto reprezentančno leto, ker vemo, da je koledarsko leto nas odbojkarjev malce prehudo. Vzel si bom nekaj premora. Malce bom poskusil spočiti telo, sploh pa glavo, da bom lahko še igral ta šport nekaj let in v njem užival. Potem pa bomo videli, koliko nas bo v reprezentanci ostalo še naprej," je dejal 32-letni slovenski odbojkar, ki je bil po izpadu razumljivo razočaran.

Slovenci danes niso imeli odgovora na igro Poljske. Foto: Reuters

"Tekma se ni zaključila, kot bi si želeli, vedeli smo, da bodo Poljaki naredili vse, da nas zaustavijo. Predvsem s servisom in pri sprejemu so bili fantastični. Dvigovali so tudi nemogoče žoge in s protinapadi zaključevali težke akcije. Mi smo dali vse od sebe, fantastično smo se pripravili na ta turnir in stopnjevali formo, glede na to, da je bil to eden najmočnejših turnirjev in smo dali vse od sebe, lahko zagotovo z dvignjeno glavo zapustimo Pariz," je prepričan Čebulj.

"Uvrstili smo se na zaključni turnir četverice, kar zagotovo ni majhna stvar. Želeli smo si medalje tako tam kot potem tu na olimpijskih igrah. To je šport, ko se zmaguje, je lepo, ob porazih pa je veliko grenkega priokusa. Moramo se sprijazniti s tem in iti z dvignjeno glavo domov," je še dodal Čebulj.

Slovenci so svoje prve OI zaključili v četrtfinalu. Foto: Reuters

S tem se je strinjal tudi kapetan Urnaut. "Zdaj je sicer težko kaj reči, ta poraz nas res zelo boli. Po drugi strani pa moramo priznati, da so Poljaki odigrali bolje in so si zaslužili uvrstitev v polfinale. Celo tekmo so servirali fenomenalno. V odbojkarskem smislu so bili boljši od nas. Najponosnejši sem na to, da smo se borili od začetka do konca, kar sem fantom tudi rekel," je še dodal Urnaut.

Oba pa sta nekaj besed zahvale namenila tudi slovenskim navijačem. "Vsem navijačem, ki so nas podpirali v Parizu in doma, bi se rad zahvalil, zato hvala vsem še enkrat. V drugem nizu smo izkoristili tisto eno priložnost, želeli smo si, da bi se tekma obrnila v našo korist, a Poljaki so potem nadaljevali izjemno igro v serijah, tekma se je zlomila. Ne bi rekel, da je bila to naša slabša predstava, Poljska je odigrala eno najboljših tekem na tem turnirju in zasluženo zmagala," je še pristavil Čebulj.

Preberite še: