Toni Vodišek zdrsnil na drugo mesto: nekateri kršili pravila, Slovenec ne bo protestiral

"V najtežjih pogojih sem dosegel 10. mesto v današnji regati in najslabši izid na teh OI. Tako da lahko rečem, da lahko to uvrstitev vedno ponovim. Mislil sem, da bom bolj zadaj, dobro sem uvrščen po drugem dnevu. Žal to ni enodnevna tekma, kar nekaj dni moramo še jadrati. Potrebno je ne le najboljše povprečje, ampak tudi zmagati nato v finalni regati za medalje," je za Radio Slovenija povedal Toni Vodišek po edini od štirih predvidenih regat dneva, saj za ostale veter ni bil dovolj močan.

"Ne vemo, koliko dni bo treba še jadrati"

"Na nastop smo čakali v veliki vročini in tudi to ni bilo najboljše. Ne vemo, koliko dni bo treba še jadrati, kako bo z vetrom, ampak le še eno regato potrebujemo za finale. V najslabšem primeru, če ne bo več veliko plovov, bo tudi to deseto mesto, ki sem ga osvojil danes, zelo pomembno. Sicer upam na čim več regat in na dober veter. Z današnjim dnevom nisem najbolj zadovoljen, ampak to je sedaj brezpredmetno. Vsako mesto šteje, vsaka točka je pomembna," je dodal 24-letni Koprčan.

Nekateri kršili pravila, Vodišek ne bo protestiral

Dejal je tudi, da ne bo vložil protesta, da bi osvojil kakšno dodatno točko. Nekateri kajtarji so se namreč pripeljali na čolnu na obalo, tudi vodilni Singapurec, kar je v nasprotju s pravili. Vodišek tega ni storil.

Po štirih uvodnih nedeljskih regatah je imel na čelu šest točk. Z dvema točkama zaostanka je bil drugi Bontus, četrti na letošnjem SP je imel osem točk, tretji pa je bil 17-letni dvakratni zaporedni svetovni prvak Mäder s prav tako osmimi točkami.

V uvodni regati drugega dne in skupno peti je Vodišek začel kar slabo, na 16. mestu je bil s 35 sekundami zaostanka za Italijanom Riccardom Pianosijem, letošnjim svetovnim in evropskim podprvakom. Koprčan je do naslednje boje prehitel štiri kajtarje, v naslednji stranici še dva, potem pa je ostal deseti do cilja in imel minuto in 11 sekund zaostanka za Pianosijem.

Slednji je vodil od starta do cilja in prepričljivo slavil. Maeder je na tretjem mestu zaostal 24 sekund in prevzel skupno vodstvo, pred njim je bil v regati še Nemec Jannis Maus z 21 sekundami zaostanka za Italijanom. Maender tako vodi z enakim izkupičkom kot Vodišek, a ima odstop v najslabši regati, ki se mu odšteva.

Za vodilno trojico, ki je tesno skupaj, je četrti Maus, ki ima že 21 točk. Toliko jih je na petem mestu zbral tudi Britanec Connor Bainbridge, ki je lani poleti osvojil drugo mesto na predolimpijski regati. Šesti je z 22 točkami evropski prvak, Francoz Axel Mazella, tretji na SP 2022 in 2023, še dve več ima na sedmem mestu Brazilec Bruno Lobo, dvakratni vseameriški prvak.

