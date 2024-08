Mariborčan Zelko OI končal na 17. mestu

Mariborčan Žan Luka Zelko je v razredu ilca 7 na olimpijskih igrah v Franciji v Marseillu končal na 17. mestu in je s tem izboljšal uvrstitev s prejšnjih OI v Tokiu pred tremi leti, ko je bil 26. Jadralci v tem razredu danes niso imeli priložnosti za nastop zaradi prešibkega vetra in bo v torek na vrsti le še regata za medalje najboljše deseterice.

Tekmovanje se je tako po rednem delu končalo po sedmih regatah, zadnjo so opravili v nedeljo, ko je Zelko po 14. in 16. mestu napredoval z 22. mesta med 43 jadralci. Za deseterico, ki bo nastopila v torek v regati za medalje, je zaostajal za 14 točk in priložnosti, da bi napredoval, ni dobil. Deseti je tako ostal Irec Finn Lynch, svetovni podprvak iz leta 2021 ima 99 točk.

Branilec olimpijskega naslova, Avstralec Matt Wearen, je na čelu z 38 točkami. Drugi je Ciprčan Pavlos Kontides (52), dvakratni nekdanji svetovni prvak je bil srebrn še na OI leta 2012 v Londonu. Tretji je Perujec Stefano Peschiera (62).

Tudi v mešanem razredu 470 danes niso jadrali, a so tam začeli nastope pozneje in se še niso približali regati za medalje. Tina Mrak in Jakob Božič sta po šestih regatah med 19 posadkami na predzadnjem mestu, imata 72 točk. Vodita Avstrijca Lara Vadlau in Lukas Mähr (17).

