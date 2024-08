Namiznotenisači Jorgić, Kožul in Hribar brez možnosti proti Franciji

Slovenska namiznoteniška reprezentanca v postavi Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar je izpadla v osmini finala olimpijskega ekipnega turnirja v Parizu. Boljši so bili Francozi, ki so slavili s 3:0 v zmagah.

Prva sta za osrednjo mizo pariške četrte Arene Sud stopila Kožul in Hribar, ki sta se pomerila z navezo Simon Gauzy/Alexis Lebrun in po dokaj tesnem obračunu izgubila z 0:3 v nizih.

Med posamezniki 126. in 248. igralca sveta sta se dobro upirala favoriziranima Francozoma in po tesnem razpletu izgubila prvi niz z 9:11. Tudi v drugem sta se Slovenca podobno kot v prvem vrnila po zaostanku 0:4, a na koncu vseeno priznala premoč domačinoma, ki ju je spodbujalo glasno občinstvo.

V tretjem je bilo podobno, Slovenca sta še držala stik do izenačenja na 7:7, nato pa sta Francoza odigrala bolje in svoji reprezentanci prinesla prvo točko.

Naslednja sta za mizo stopila Jorgić in Felix Lebrun, sicer 18. in peti igralec svetovne lestvice. Hrastničan je hitro povedel, celo s 7:2, a se je 17-letni čudežni deček namiznega tenisa hitro pobral in osvojil devet od naslednjih desetih točk.

Tudi v drugem nizu je povedel s 7:2 in imel navidez vse pod nadzorom. Mlajši od bratov Lebrun se je še približal na točko zaostanka, a je tokrat Jorgić zadržal nalet devet let mlajšega tekmeca in izenačil na 1:1 v nizih.

Še tretjič zapovrstjo se je niz začel z vodstvom Jorgića s 7:2, a tokrat povratka Francoza ni bilo. Je pa domači up v četrtem nizu hitro pobegnil in ga dobil z 11:4.

V odločilnem nizu je moral Jorgić po zaostanku z 0:3 vzeti minuto odmora za posvet pri selektorici Andreji Ojsteršek Urh, a to ni zmedlo mladega Francoza. Ta se je še dodatno odlepil in povedel z 10:3. Jorgić je nato nanizal šest točk zapovrstjo, a po napaki nato ostal malce prekratek za popoln preobrat.

Kožul je nato v tretjem dvoboju igral proti Alexisu Lebrunu in se dobro upiral proti 16. igralcu svetovne lestvice. Prvi niz je po slabšem začetku in boljšem nadaljevanju sicer izgubil, drugega pa s šestimi točkami zapovrstjo ob koncu dobil. Tretji in četrti niz sta nato gladko pripadla starejšemu od bratov Lebrun za končno domače slavje s 3:0 v zmagah.

Slovenski namiznoteniški igralci so posledično končali tekmovanja na OI. Jorgić in Kožul sta pretekli teden igrala na posamičnem turnirju. Hrastničan Jorgić je po dveh zmagah nato izgubil v osmini finala, medtem ko je Logatčan Kožul po presenetljivi zmagi v prvem nastope sklenil v drugem krogu.

Ekipni del tekmovanja pri moških bo trajal do petka, pri ženskah pa do sobote.

* Ekipno, osmina finala:

SLOVENIJA - FRANCIJA 0:3

Kožul/Hribar - Gauzy/A. Lebrun 0:3 (-9, -7, -7)

Darko Jorgić - Felix Lebrun 2:3 (-8, 8, 5, -4, -9)

Deni Kožul - Alexis Lebrun 1:3 (-8, 6, -4, -5)

