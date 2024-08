Evropa ali Afrika? V Marseillu in Lyonu bo še pestro!

Danes bosta znana finalista moškega nogometnega olimpijskega turnirja v Franciji. Obe polfinalni tekmi bo zaznamoval spopad med predstavnikoma Evrope in (Severne) Afrike. Najprej se bosta v Marseillu pomerila Maroko in Španija, zvečer pa bo pestro v Lyonu, kjer bodo gostitelji Francozi pričakali Egipt.

Francoska reprezentanca, ki jo vodi Thierry Henry, želi s pomočjo domačega igrišča osvojiti naslov olimpijskega prvaka. To bi bil drugi za Francijo, prvega je osvojila pred 40 leti. Galskim petelinom gre imenitno, na celotnem turnirju so prejeli le en zadetek, v četrtfinalu pa so ugnali zelo zahtevnega tekmeca, Argentino (1:0). Egipčani so oddaljeni le še majhen korak od največjega uspeha, prve olimpijske medalje. Vodi jih Brazilec Rogerio Micale, ki je mlade rojake leta 2016 na domačih igrah v Riu popeljal do olimpijskega naslova. Kapetan faraonov je nekdanji zvezdnik Arsenala Mohamed Elneny.

Španci so se na olimpijski prestol povzpeli pred 32 leti v Barceloni, v letu, ko so postali evropski prvaki (Euro 2024 v Nemčiji), pa bi lahko uspeh španskega nogometa dopolnila še z zmago na olimpijskem turnirju. V četrtfinalu je z dvema zadetkoma izstopal as Barcelone Fermin Lopez, Maroko, za katere nastopa tudi Achraf Hakimi, pa je napolnil mrežo ZDA in zmagal kar s 4:0.

Olimpijske igre, Pariz 2024, polfinale:

Ponedeljek, 5. avgust:

Lestvice (skupinski del):