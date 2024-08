Za izkušeno slovensko atletinjo Tino Šutej ni preprosto obdobje. V začetku junija je morala odpovedati nastop na evropskem prvenstvu v Rimu, potem ko se je poškodovala na treningu pred odhodom. Pri prijemu palice je zgornja roka zdrsnila in vrh palice se ji je zarinil v mišico na roki. Zatem je bila hudo bitko s časom, večkrat je celo pomislila, da bo morala na svojem koledarju prečrtati tudi pot v Pariz, a je konec julija že nastopila na tekmi atletskega pokala Slovenije in zmagala, nato pa skupaj s trenerjem Milanom Kranjcem prižgala tudi zeleno luč nastopu v Parizu.

"Poškodba se je zgodila tik pred evropskim prvenstvom v Rimu. Takrat sem vedela, da je mišica natrgana, dobila sem informacijo, da lahko tekmujem. Mogoče bi morala takrat bolj poslušati sebe, pa vem, da mi je okolica želela samo dobro, ker imam okoli sebe res pravo podporo. Nismo pa vedeli, dokler nisem poskusila s skokom na ogrevanju. Takrat sem šele videla, da res ne bo šlo. Res je za mano eno žalostno obdobje, ob tem sem tudi razmišljala, da je premalo časa do iger, da bi se poškodba zacelila," je v olimpijski vasi za Sportal razložila Tina Šutej.

Slovenska rekorderka je imela v zadnjem obdobju nemalo težav. Foto: Reuters

"Ko sem prišla domov, sem vso energijo usmerila v to, da se pripravim do olimpijskih iger. Naredila sem res ogromno, dva tedna pred odhodom sem imela prvi trening skokov in je roka zdržala. Tisti trening je bil brez bolečin, potem smo poskušali nadoknaditi tudi z delom na fizični pripravljenosti, tako da sem potem čutila rahlo zategnjenost, ker imam brazgotino, tako da se čuti, da tkivo ni tako elastično, a na tekmi to ne bo problem," je prepričana slovenska atletinja.

Kljub poškodbi odlično pripravljena

Kljub nedavni poškodbi se trenutno počuti odlično. "Sem zelo dobro pripravljena, edino, kar mi res manjka, so občutki, ker res dolgo vmes nisem skakala, dva meseca je dolgo obdobje in tako izgubiš nekaj občutkov pri tehniki skoka. Zato poskušamo zdaj to s temi zadnjimi treningi priklicati iz moje podzavesti in mišičnega spomina. Tudi tu sem že trenirala in so treningi zelo pozitivni, sem zelo presenetila samo sebe, sploh pa trenerja. Mislim, da bo šlo tako, kot je treba," je optimistična Šutejeva.

Kljub temu pri napovedih ostaja previdna. V ponedeljek dopoldne jo čakajo kvalifikacije, v primeru uvrstitve pa v sredo še finale na Stade de France. "Pri vsem skupaj je trenutno res vprašaj, vse skupaj je res uganka. Ničesar ne morem napovedati. Zdaj sem s fokusom samo pri kvalifikacijah, mislim, da je realen cilj, da pridem v finale. Imam veliko izkušenj, tudi ti zadnji treningi pa so pokazali, da se lahko borim za finale. Ko se to zgodi, pa bom razmišljala za naprej," je povedala slovenska skakalka s palico, ki je lani na atletskem mitingu v Ostravi na Češkem s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in s tem tudi absolutni rekord v skoku s palico.

Kam lahko poseže v Parizu? Foto: Peter Kastelic/AZS

Še četrtič na OI

Šutejeva bo v Parizu že četrtič nastopila na tekmovanju petih krogov. V Tokiu je osvojila peto mesto, v Riu de Janeiru je bila enajsta, v Londonu leta 2012 pa 19. Izkušenj ji tako ne manjka, tudi zato tekmo pričakuje povsem mirno. "Trenutno še nimam nobene treme, sem pa v pričakovanju tekme. Kar zadeva igre, so bile tiste v Tokiu najbolj posebne, ker ni bilo gledalcev, ni bilo druženja. Tu je podobno kot v Riu in Londonu. Veliko je druženja, je pa to res velik dogodek za vse, ki smo tu in živimo za to. Se pa pozna, da to niso moje prve igre, na prvih res vse gledaš z velikimi očmi, nekoliko bolj znam tudi izklopiti preostale šume, ki prihajajo z vseh strani. Sem pa res vesela, da sem tukaj, ker so te olimpijske igre dolgo časa visele v zraku," je še enkrat poudarila Šutejeva.

"Če pogledam na celotno sezono in na to, koliko težav sem imela že pozimi z ahilovo tetivo, vmes sem bila še bolna, se zastrupila s hrano, pa potem to z roko. Bilo je res veliko slabih trenutkov, zdaj pa res upam, da se bo vse skupaj obrnilo v mojo stran. Absolutno si želim skočiti visoko, bomo videli, kako se bo odvilo. Mogoče je tudi malce manj pritiska, se pa v zadnjih letih nisem obremenjevala s pritiskom javnosti, ker največji pritisk prihaja iz mene same. Tega je mogoče zdaj res malce manj. Zagotovo se bo zgodilo kakšno presenečenje, kdo bo presenetil, pa ne ve nihče. Bomo videli," se je še nasmehnila Šutejeva.

