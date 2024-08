Anita Horvat je v petkovih kvalifikacijah zgrešila neposredno uvrstitev v polfinale, a si s tem še ni povsem zaprla vrat za polfinale. V soboto jo je čakala še ena priložnost, a njen nastop ni zadoščal za nadaljevanje tekmovanja. V polfinale je vodila le zmaga v skupini, napredovali pa sta še dve najhitrejši po času iz vseh skupin. V drugi skupini, kjer je bila tudi slovenska predstavnica, srebrna na lanskem dvoranskem evropskem prvenstvu, je bila najboljša Francozinja Anais Bpurgoin (1:59,52).

"V bistvu si nimam česa očitati"

Anita Horvat je bila še posebej razočaranja v petek zvečer. Foto: Reuters Horvatova je bila precej razočarana po petkovih kvalifikacijah, njeno ne preveč prešerno razpoloženje pa je bilo predvsem posledica težav, ki jih je imela na progi, ko so jo tekmice "odnesle iz prve proge na tretjo in nazaj na prvo in se je komaj zadržala na nogah".

V soboto neljubih dogodkov ni bilo, tekla je na deveti progi. "Včeraj je bilo lažje teči, ker je bila večerna tekma in se ni poznala utrujenost, ampak danes ni bilo tistega bližnjega padca, ki se mi je primeril včeraj. Včeraj in danes so bili plusi in minusi, v bistvu si nimam česa očitati, dala sem vse od sebe, lahko sem zadovoljna sama s sabo. Včeraj sem imela malo smole, danes pač malo utrujenosti," je povedala Horvat, ki je seveda upala, da bo tekla še v nedeljo, takšen je bil tudi načrt.

"Sem si zamislila čisto drugačno taktiko, kot sem jo na koncu izpeljala. S trenerjem sva predvidevala, da bo tek v prvem krogu malo počasnejši in bi šla mogoče malo bolj na rep skupine, da ne bi spet prišlo do kakšnega prerivanja, ampak hitro sem videla, da bo tek hitrejši od predvidevanj, tako da je bilo kar prav, da sem se postavila malo bolj v ospredje in tekla v ospredju." Sedemindvajsetletnica je drugič nastopila na olimpijskih igrah, pred tremi leti je v Tokiu tekla še na 400 metrov, kjer je slovenska rekorderka, in osvojila 28. mesto. Potem se je dokončno preusmerila v teke na dva stadionska kroga.

Že v petek dopoldne je v kvalifikacijah obstala Lia Apostolovski v skoku v višino, v petkovem večernem programu pa sta izpadli še Klara Lukan v teku na 5000 metrov in Neja Filipič v troskoku.