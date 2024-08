Medtem ko prve tri posebnega razočaranja niso kazale, je bila še najbolj slabe volje Anita Horvat, njeno razpoloženje je predvsem posledica težav, ki jih je imela na progi.

"Pričakovala sem dosti več, menim da sem bila tudi zmožna dosti več. Žal se je v teku tam nekje na 400 metrih zgodil incident. Tam so me odnesle iz prve proge na tretjo in nazaj na prvo. V bistvu sem se komaj zadržala na nogah, izgubila korak in šele po 80 metrih sem se vrnila v ritem. Začela sem pridobivati, a izguba časa je bila precejšnja," je dejala Horvat, ki je prepričana, da je bila pripravljena držati raven najhitrejših, kar pa so ji nevšečnosti preprečile: "Po vsem tem nisem imele nobenih pravih možnosti in temu ni kaj dosti za dodati."

"Pogoji niso bili idealni"

Precej bolje je nekoliko slabši dosežek od pričakovana sprejela Neja Filipič. "Pogoji niso bili idealni. Čeprav imam rada vročino, je bilo prevroče. Imeli smo malo časa za ogrevanje, jaz sem skakala druga po vrsti, tako da se mi je mudilo, da sem storila vse, kar je potrebno. Stopnjevala sem rezultate, mislim, da bi lahko še kaj dodala, pričakovala sem skok čez 14 metrov, za katerega sem zagotovo sposobna. Je pa res, da so bile tudi druge punce precej oddaljene od osebnih rekordov, očitno pogoji najboljših rezultatov niso dovoljevali," je za slabše skoke od pričakovanih krivila težke razmere.

Neja Filipič ni uspela preskočiti 14 metrov, težki pogoji tega niso dovoljevali, pravi. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Kot meni, ji je manjkalo nekaj zaletne hitrosti, za natančnejši komentar pa pravi, da bi bila potrebna podrobnejša analiza. "Zdaj lahko rečem le, da sem skakala povprečno. Ni bilo najbolje, a sem bila že kdaj tudi precej slabša. Res, da sem trdila, da sem bila pripravljena skočiti 14,06 m in se uvrstiti v finale, sem pa tudi povedala, da se lahko tekma zasuka drugače. In se tudi je," ni bila pretirana razočarana..

Vedela je, da nima realnih možnosti

Klara Lukan je vedela, da za napredovanje nima realnih možnostih, a se je vseeno hrabro spustila v boj s svetovno smetano. "Danes sem se prišla borit, prišla tudi dokončati tekmo. Hvaležna sem, da se bila lahko deležna tega fantastičnega vzdušja, svoja osebna pričakovanja sem vsekakor izpolnila. Lahko rečena, da nisem navajena teči v koloni oziroma v njenem ozadju. Doma imam predvsem solo teke, tukaj pa je drugače, saj je zbrana elita. Super izkušnja je bila, pa tudi čas je bil v številkah, ki jih tečem v letošnji sezoni," je menila Lukan, ki podoben tek pričakuje tudi na 10.000 metrov.

Klara Lukan je vedela, da nima pravih možnosti. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Nisem mogla sestaviti dobrega skoka, na silo pač ne gre"

"Danes žal nisem našla pravega občutka za zalet. Nisem mogla sestaviti dobrega skoka, na silo pač ne gre. Dober je bil le zadnji, ko se mi je uspelo sprostiti, da sem lahko približno skočila, kot znam. Ne glede na vse sem vesela, da sem tu nastopila. Nimam si česa očitati, borila sem se do konca. Pred mano je še dolga športna pot, to je bila le ena izmed številnih tekem. Pariz je bil dobra izkušnja, se vidimo v Los Angelesu," pa je dejala Lia Apostolovski.

