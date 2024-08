Slovenska atletinja Anita Horvat bo danes zvečer po tednu dni čakanja vendarle dočakala svoj nastop v Parizu. Slovenka bo ob 19.45 nastopila v prvem krogu teka na 800 metrov, za napredovanje pa se bo borila v tretji skupina tekmovalk. Že pred nastopom Horvatove je jasno, da ji bodo letošnje olimpijske igre ostale v najlepšem možnem spominu. Slovenska atletinja bo namreč poleg spominov na olimpijski nastop domov prinesla tudi dodatek v obliki zaročnega prstana. Slovenko, ki je v Tokiu nastopila na 400 metrov in zasedla 28. mesto, je pred otvoritveno slovesnostjo zaprosil dolgoletni izbranec in tudi član slovenske 90-članske olimpijske odprave jadralec Žan Luka Zelko.

Tudi nekaj dni po tem, ko je rekla da, se je slovenski olimpijki, ob spominih na dan, ko je postala zaročenka, na obraz prikradel širok in tudi nekoliko sramežljiv nasmeh. "Tega res nisem pričakovala, malce mi je bilo čudno, zakaj je Žan tako raztresen, a res nisem pričakovala tega, sploh pa ne na otvoritvi. Vse skupaj je bilo zame res veliko, a še toliko lepše presenečenje. Pri tem je sodelovala celotna reprezentanca, ki je bila na otvoritvi iger. Naša piarovka Alja nas je postavila za slikanje, potem je Žan prišel do mene in mi dejal, če lahko malce počakam. Zatem mi je povedal nekaj besed in pokleknil," je za Sportal dejala presrečna Horvatova.

"Otvoritev je bila potem res sanjska, res bi bilo še za tisti odtenek boljše, če ne bi bilo dežja, ker smo bili res povsem premočeni, zelo nas je zeblo. Zato tudi nismo ostali do konca, ker je seveda v prvi vrsti pomembno naše zdravje in pripravljenost. Zato mi je bilo malce škoda, da smo zamudili še šov v zaključku pri Eifflovem stolpu in potem prižig bakle, a kot sem rekla, zdravje je v teh trenutkih daleč najbolj pomembno," je o dogajanju tistega usodnega dne še povedala slovenska olimpijka.

Zdaj je povsem osredotočena na svoj nastop. Foto: Peter Kastelic/AZS

Osredotočena na svojo nalogo

Ta je zdaj že povsem osredotočena na svoj nastop, ki jo čaka danes zvečer. "Fizično sem dobro pripravljena, želim si predvsem to, da bi na tekmi zaupala vase, da bi tekla brez pritiskov, da bi tekla sproščeno. To je tudi moj cilj in fokus, ker vem, da bom tekla hitro. Olimpijske igre so res posebna tekma, na to čakaš štiri leta. V zadnjem mesecu sem naredila res ogromno na psihični pripravi, da se znebim vsega tega pritiska in bremena. To je bil tudi moj cilj za te igre, da tečem brez pritiska in si na ta način ne povzročam dodatnih težav, ob tem mi ogromno pomaga tudi delo s psihologom," je dejala Horvatova, ki je leta 2022 na svetovnem prvenstvu v teku na 800 metrov v Eugenu zasedla sedmo mesto.

Lani je bila na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu srebrna. Foto: Vid Ponikvar

Lani je poskrbela za velik uspeh slovenske atletike, ko je na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu osvojila srebrno odličje. Pred začetkom letošnjega tekmovanja petih krogov je v napovedih previdna. "Če bi naredila tekmo, v kateri bi dala vse od sebe in se borila, ne glede na rezultat, bi bila na koncu zadovoljna. Verjamem, da potem rezultat ne bo izostal," je povedala Horvatova, ki je pripravljena na eno največjih tekem v karieri.

"Olimpijske igre in olimpijska vas sta res nekaj posebnega, nikoli ne zmanjka zanimivega dogajanja in aktivnosti. Res je noro, ko vidiš vse te športnike iz vsega sveta. Seveda pa tudi treniram in se pripravljam. Samo malce ven iz olimpijske vasi imamo stadion za trening. Do zdaj smo trenirali tam, imeli smo tudi ogled stadiona, zdaj pa bo šlo zares," je še sklenila 27-letna članica kluba Velenje.

