Konec OI še za Mrakovo in Božiča

Še naprej vodita Avstrijca Lara Vadlau in Lukas Mähr, ki imata 24 točk. Druga sta Španca Jordi Xammar Hernandez in Nora Brugman Chabot (31), tretja pa Japonca Keiju Okada in Miho Yoshioka (35).

Šla sta na napačno stran regatnega polja

"Ponovno je bilo malo vetra, danes sva imela možnosti za boljšo uvrstitev, kot sva jo dosegla z desetim mestom v prvi regati. Drugič sva slabše startala in sva šla na napačno stran regatnega polja. Igre so sedaj končane in morava potegniti črto. Toliko sva lahko prikazala. V zadnjem trenutku sva si zagotovila OI v regati zadnje priložnosti, kjer je bila konkurenca drugorazredna. Skrita želja je bila deseterica, ampak veva tudi, koliko sva vložila v priprave," je Tina Mrak povedala za Radio Slovenija.

Po dnevu premora zaradi prešibkega vetra so danes opravili le dve regati, v katerih sta bila slovenska predstavnika 10. za njuno drugo najboljšo uvrstitev in 17. S tem sta z 99 točkami končala OI. Pred tem sta regate končala še na 15., 8., 17., 18., 17. in 15. mestu.

Želja ostala neuresničena

Tina Mrak: Skrita želja je bila deseterica, ampak veva tudi, koliko sva vložila v priprave. Foto: www.alesfevzer.com Najbolj izkušena v slovenski jadralni ekipi, ki jo sestavlja pet posadk za izenačenje rekordne slovenske udeležbe iz OI v Atenah pred dvema desetletjema, je 36-letna Tina Mrak. Na OI je sodelovala že četrtič. Njena želja, da bi se uvrstila med prvo deseterico, se ni uresničila.

Z 32-letnim Jakobom Božičem, ki je bil novinec na OI, sta moči združila pred slabimi tremi leti po OI v Tokiu, tedaj je bil razred 470 še ločen za moške in ženske, a so ga nato združili za mešane ekipe. Na njuni prvi tekmovalni regati sta osvojila 10. mesto na EP v Izmirju leta 2022. Uspeha nista ponovila, sta pa zelo malo tekmovala zaradi drugih jadralnih obveznosti, s katerimi se preživljata, treniranjem drugih in nastopi v neolimpijskih regatah.

"Po Tokiu sem mislila že končati z olimpijskim jadranjem"

Tina Mrak je pred tem največje olimpijske uspehe dosegla z Veroniko Macarol, s katero sta leta 2016 v Rio de Janeiru končali na šestem mestu, ko jima je odličje odnesel protest japonske ekipe. V Tokiu pred tremi leti sta bili peti, tudi tedaj sta se borili za medaljo. Bili sta med drugim dvakrat evropski prvakinji in dvakrat bronasti na stari celini, s svetovnega prvenstva v Solunu 2017 pa sta prinesli bron.

"Devet let sva vložili z Veroniko v vse to, kar sva počeli in dosegli. Po Tokiu sem mislila že končati z olimpijskim jadranjem, potem se je zgodila ta polprofesionalna zgodba z Jakobom Božičem. Opravila sva nekaj treningov pred OI, nisva vložila toliko dela kot najboljše posadke in to se je poznalo," je še povedala Mrakova.

