Širok nasmeh Janje Garnbret

"Ko sva z Janjo prišla v olimpijsko vas, sva eden drugemu rekla: 'A to so olimpijske igre?'" je v smehu pred začetkom tekmovanja v Parizu razlagal trener aktualne olimpijske prvakinje Roman Krajnik, ki je s tem poudaril, da je druga olimpijska izkušnja tako zanj kot za njegovo varovanko, predvsem kar se tiča pritiska, veliko prijetnejši zalogaj. Za rojakinjo bo danes v plezalnem centru Le Bourget v kvalifikacijah balvanov stiskala pesti tudi smučarska šampionka Tina Maze, ki je v teh dneh v Parizu. "Komaj čakam, da jo vidim na delu. Mi, Korošci … naše govorice res nihče ne razume," je v smehu v ponedeljek razlagala Tina Maze.

Slovensko plezalno velemojstrico pa bo zagotovo danes tako v Parizu kot iz domače Slovenije spremljalo veliko število navijačev, ki prav tako kot ona sama verjamejo, da lahko ponovi dosežek iz Tokia. Za razliko od tekmovanja v japonski prestolnici se je v Parizu sistem tekmovanja nekoliko spremenil, Garnbretova bo tako nastopila v kombinaciji balvanov in težavnosti, medtem ko se bodo medalje posebej delile še v hitrostnem plezanju.

Vse do zadnjega sta se s trenerjem Romanom Krajnikom pripravljala v Sloveniji. Foto: www.alesfevzer.com

"O tem sem razmišljala že v pripravljalnem obdobju, kako težko bi bilo tri leta od Tokia do Pariza trenirati vse tri discipline. Je veliko lažje, ker hitrosti ni. Ne bom rekla, da je bila izkušnja iz Tokia slaba, ker mi je dala vzdržljivost in eksplozivno moč, iz tega smo potegnili same pozitivne stvari. Zdaj pa sem res delala to, kar počnem že celo svoje življenje. Trening se sicer s to izjemo, da nisem trenirala hitrosti, ni spremenil," je pred začetkom tekmovanja poudarila nasmejana in sproščena Korošica, ki jo v četrtek čaka še polfinale težavnosti, medtem ko se bodo medalje delile v soboto.

Čudoviti spomini na Pariz

V francoski prestolnici se počuti veliko bolje kot v Tokiu. "Tam so bila čustva, ki so me prevevala, velika neznanka, zdaj pa sem točno vedela, kaj pričakovati, ko bom prišla v Pariz," je poudarila Garnbretova, ki se je veselila povratka v Pariz, kjer je leta 2016 prvič v karieri postala svetovna prvakinja. "Res sem komaj čakala prihod sem, vedela sem, kaj me tu čaka, tako da ta izkušnja res pomaga. V Tokio sem prispela že veliko prej, hkrati je bilo vse oteženo, ker nisi smel nikamor, tu je s tega vidika tudi glede bližine veliko lažje," je poudarila 25-letna slovenska plezalka, ki je ob tem obudila tudi spomine na Pariz izpred osmih let.

"Ravno pred dvema tednoma sem si ogledala ta nastop iz Pariza in sem bila kar malce impresionirana sama nad seboj, kako mi je uspelo tekmovati. Bila sem kar malce šokirana, da sem to jaz. Vse me je le še dodatno spodbudilo, da sem zdaj tukaj. Zato si zdaj ves čas govorim, da je Pariz moje mesto. V teh letih sem se plezalno zagotovo spremenila, Janja kot Janja pa ostaja ves čas ista," je bila nasmejana Garnbretova, ki je letos nastopila na štirih tekmah in vsakokrat ugnala konkurenco tako na balvanih kot v težavnosti.

Na Pariz jo vežejo čudoviti spomini, verjame, da bo v soboto dodala še enega. Foto: Facebook/Janja Garnbret

Brez pripomb

Navdušena je tudi nad celotnim plezalnim objektom Le Bourget, kjer bo lovila svoj drugi naslov olimpijske prvakinje. "Vse je fantastično, občutek imaš, kot da si v filmu. Res je vse odlično organizirano, z Romanom sva bila tukaj že aprila, ko ni bilo tam še ničesar, zdaj pa je vse na izjemnem nivoju. V zadnjem času sem bila v dobri formi, odlično sem se počutila, tako da niti ne bi imela nič proti, če bi bile olimpijske igre teden dni prej. Imela pa sem zdaj še toliko časa več za piljenje vseh podrobnosti in odpravljanje zadnjih pomanjkljivosti. Zdaj je pomembno le, da ohranim osredotočenost do tekme, da sem prava Janja, ostalo bo sledilo," je prepričana Garnbretova.

S pripravljalnim obdobjem je izjemno zadovoljna. "Za zdaj res ne čutim pritiska, mogoče tudi zaradi tega, ker vem, da sem v tem pripravljalnem obdobju dala vse, kar sem imela. Res nimam niti najmanjših obžalovanj. Počutim se dobro pripravljeno, ne bi moglo biti bolje. Naredila sem vse za optimalno pripravo, zdaj pa moram le iti tekmovat kot prava Janja s pravo energijo, seveda pa je za uspeh potrebne tudi malce sreče. Upam, da se mi bodo zvezde na moj dan poravnale, na koncu pa bom morala biti zadovoljna s tem, kar bo," je še dodala.

S pripravami je več kot zadovoljen tudi trener Roman Krajnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Parizu bo imela slovenska plezalka zagotovo bučno podporo tudi s tribun, kar ji bo dodalo nekaj dodatnega zagona. "Verjamem, da bo fantastično vzdušje. Mojih staršev sicer ne bo tu, ker je zanju vse preveč stresno. Želita si spremljati od doma, seveda si želim, da bi bila tu, a hkrati bi morda to zame predstavljalo dodaten pritisk in skrbi, ali sta na svojih mestih in ali je vse v redu. Ne bi bila pa na koncu presenečena, če bi se kar od nekje pojavila v Parizu (smeh, op. p.)," je še sklenila Garnbretova.

Krajnik: Priprave so šle še bolje, kot je bilo načrtovano Z največjo mero optimizma in prepričanja v dober rezultat je v Pariz skupaj z Janjo Garnbret pripotoval tudi njen trener Roman Krajnik. "Občutki so za zdaj fenomenalni. Priprave so šle še bolje, kot je bilo načrtovano (smeh, op. p.). Zdaj sva imela fokus le še na podrobnostih, da nas ne bi kaj presenetilo. Zagotovo se je s spremembo formata tekmovanja marsikaj spremenilo, predvsem pa sva s tem, ko ni hitrosti, privarčevala veliko časa in sva trening lahko posvetila podrobnostim," je zadovoljen Krajnik. "Seveda pridejo tudi dnevi, ko je malce težje, ko pride kakšen slab dan ali trenutek in je preveč razmišljanja o vsem. Če primerjam s Tokiem, pa je bilo teh dni veliko veliko manj. Janja je do sebe res zahtevna, vse želi narediti popolno, in če začuti, da ni dala vsega, kar bi lahko, se počuti slabo. Moram pa poudariti, da je bilo tega res malo in je bilo tudi manj dela zame (smeh, op. p.)," je še sklenil Krajnik.

Preberite še: