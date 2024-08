Stoječe ovacije za izjemno Janjo Garnbret, ki vodi po prvem delu polfinala!

Janja Garnbret, ki v Parizu brani olimpijsko zlato iz Tokia, je v polfinalu olimpijske kombinacije v športnem plezanju, kjer so se plezalke preizkusile na balvanih, pokazala, da je v izjemni formi. Varovanka Romana Krajnika je osvojila vrh vseh štirih balvanov in je z izkupičkom 99,6 točke (od možnih sto) suvereno na prvem mestu. Njena rojakinja Mia Krampl je z 28,4 točkami na 17. mestu. Tekmovanje se bo v četrtek nadaljevalo s polfinalom v težavnosti. Finale najboljše osmerice bo na sporedu v soboto, 10. avgusta.

Plezalke so na olimpijskem prizorišču v Le Bourgetu že opravile polfinalno preizkušnjo športnega plezanja, v kateri so se pomerile v balvanskem plezanju. Med 20 tekmovalk na startu (po največ dve iz ene države) sta tudi dve Slovenki, Janja Garnbret in Mia Krampl.

Kramplova je imela pri plezanju nekaj težav in je skupaj zbrala 28,4 točke, medtem ko je Garnbretova začela udarno, kot smo pri njej vajeni. Prva dva balvana je preplezala v prvem poskusu – za prvega je potrebovala dobro minuto, za drugega pa zgolj 50 sekund. Pri tretjem ji je najprej zdrsnilo, zaradi česar je izgubila desetinko točke, a je na koncu prav tako suvereno dosegla vrh. Največ težav je imela s četrtim balvanom, a je tudi tu priplezala do vrha in si prislužila stoječe ovacije občinstva, ki je povsem zapolnilo tribune na olimpijskem prizorišču.

Garnbretova je največ dela imela s četrtim balvanom, a tudi pri tem osvojila vrh. Foto: Guliverimage

Mia Krampl računa na svojo paradno disciplino

Kramplova je bila s svojim plezanjem zadovoljna, je pa priznala, da je vedno prostor za izboljšave. "Iz sebe sem iztisnila toliko, kot sem v danem trenutku lahko. Glede na moški polfinale so balvani danes nekoliko lažji, kar pa ne pomeni, da so vrhovi podarjeni. Za vsako točko se moraš boriti. Balvanski del mi je bil všeč, res je bilo treba pokazati, kaj znaš. Je pa moja disciplina težavnost in računam, da mi bo tam plezanje bolje uspelo," si obeta plezalka z Golnika, ki se je na olimpijske igre uvrstila prek kvalifikacijske tekme v Budimpešti. Varovanka Anžeta Štremflja olimpijsko izkušnjo že ima, v Tokiu, kjer so plezalci tekmovali v kombinaciji vseh treh disciplin (hitrost, balvani in težavnost) je zasedla 18. mesto.

Mia Krampl računa na težavnost, ki je njena paradna disciplina. Foto: Reuters

Kot druga se v naslednji del tekmovanja, polfinale v težavnostnem plezanju, ki bo na sporedu v četrtek, podaja domačinka Oriane Bertone, ki je zbrala 84,5 točke, kot tretja pa Američanka Brooke Raboutonu, dobra prijateljica prve dame športnega plezanja, ki je zbrala 83,7 točke.

V finalu, ki bo na sporedu v soboto, 10. avgusta, bo nastopilo najboljših osem iz polfinala olimpijske kombinacije, ki združuje balvansko in težavnostno plezanje.

Tekmovalke na startni listi v športnem plezanju:

Janja Garnbret (SLO) Mia Krampl (SLO) Miho Nanaka (JAP) Ai Mori (JAP) Brooke Raboutou (ZDA) Natalia Grossman (ZDA) Laura Rogora (ITA) Camilla Moroni (ITA) Jessica Pilz (AVS) Oceania Mackenzie (AVT) Seo Chaehyun (Južna Koreja) Oriane Bertone (FRA) Zélio Avezou (FRA) Erin McNeice (VB) Molly Thompson-Smith (VB) Zhang Yuetong (KIT) Zhilu Luo (KIT) Jevgeniia Kazbekova (UKR) Lucia Dörffel (NEM) Lauren Mukheibir (JAR)

V ponedeljek so s polfinalom v balvanih opravili moški. Edini Slovenec Luka Potočar je med 20 nastopajočimi osvojil 17. mesto. Možnosti za uvrstitev v finale še ima, saj je njegova prva disciplina težavnost, v kateri bo v sredo skušal nadomestiti razliko.

