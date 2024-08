Na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu se športniki in športnice za odličja potegujejo tudi na oddaljenem Tahitiju. Tam so na delu deskarji in deskarke. Ko sta se v polfinalu merili predstavnici Brazilije in Kostarike, pa se jima je pridružil nepričakovan gost, ki je izvedel veličastno akrobacijo. Ko so ga ujeli v objektiv še fotografi, je nastala izjemna fotografija, na kateri se je v osrednji vlogi našel igrivi kit! Tako je športno dogajanje na Tahitiju postreglo še z drugo epsko fotografijo v času olimpijskih iger.

Tahiti leži v otoški skupini Družbenih otokov in spada pod Francosko Polinezijo, francoski čezmorski teritorij v južnem Tihem oceanu. Do leta 1957 se je otočje imenovalo Francoska Oceanija, od Pariza pa je oddaljeno okrog 15 tisoč kilometrov. V tem prikupnem delu sveta, raju za deskarje, potekajo boji za olimpijska odličja, na svoj račun pa lahko pridejo tudi fotografi.

Po izjemni fotografiji, na kateri brazilski deskar na vodi Gabriel Medina proslavlja imeniten dosežek, in je po zaslugi francoskega fotografa Jeroma Brouilleta zaokrožila po vsem svetu, je dogajanje na Tahitiju postreglo z novim epskim trenutkom.

Scena, o kateri se bo še dolgo govorilo. Foto: Guliverimage

Ko sta se v polfinalu merili Brazilka Tatiana Weston-Webb in Kostaričanka Brisa Hennessy, je bilo tekmovanje za nekaj časa prekinjeno. In razlog? Ta je bil prav posebne in mogočne narave, saj je v bližini svoje "akrobatske" veščine pokazal še kit. Skočil je iz vode, fotografi, ki so bili na preži, pa so ga ujeli v zraku in tako poskrbeli za novo fotografijo, ki bo zaznamovala športno tekmovanje na Tahitiju. Fotografije kita so postale viralne, orjaški sesalec je postal zvezda dneva.